Gazda oslobođen. Zar je netko uopće očekivao drugačiji ishod?

Ivica Todorić nepravomoćno je oslobođen na prvom suđenju u Hrvatskoj. Što je bio novi doprinos žestokoj raspravi o sposobnosti ili podobnosti pravosuđa, o neovisnosti sudstva, utjecaju politike i premreženosti aktera.

<p>Možemo sada govoriti o nedovoljnim dokazima ili lošoj sudskoj interpretaciji dokaza, o nesposobnosti ili političkoj podobnosti DORH-a, o pristranosti ili neovisnosti sutkinje, o namještaljkama ili igricama...</p><p>Ali ostaje činjenica da se jučer dogodilo ono što su vjerojatno svi očekivali: Ivica Todorić oslobođen je na svom prvom suđenju u Hrvatskoj.</p><p>Malo koga je to moglo iznenaditi. </p><p>To je priča koju smo nebrojeno puta ispričali u proteklih desetak i više godina. Moćnik se nađe na udaru pravosuđa, moćnik bježi od pravosuđa, moćnik se pojavljuje pred sudovima, moćnik izlazi sa suda kao slobodan čovjek.</p><h2>Udarili na Gazdu</h2><p>Iskreno, pravo je čudo bilo da se Hrvatska uopće usudila udariti na Gazdu, na osobu koja je vladala Hrvatskom, držala u rukama politiku, institucije, medije, pravosuđe... Ali nije nikakvo čudo da je Gazda na koncu oslobođen. Doduše, na prvom suđenju i u prvostupanjskom postupku, ali svejedno. </p><p>Ivica Todorić urlao je o političkom progonu na početku procesa, Ivica Todorić urla o političkom progonu na jučerašnjoj objavi oslobađajuće presude za tzv. "mali Agrokor".</p><p>"Optužnica je monstruozna i lažna", poručivao je jučer Todorić, "optužbu je izradila Borg grupa na čelu s Antom Ramljakom, a pod Plenkovićevim pokroviteljstvom. Tužiteljstvo je bilo pod pritiskom".</p><p>Dok je to tvrdio na početku progona zvučao je kao očajnik, utopljenik, kao žrtva urote. Sada zvuči kao pobjednik i pravednik.</p><h2>Što smo naučili? </h2><p>A što smo potvrdili u ovom postupku? Kako tumačiti ovu oslobađajuću, premda prvostupanjsku presudu?</p><p>Kao dokaz politiziranosti Državnog odvjetništva koje je politički progon pretočilo u optužnicu? Kao dokaz nesposobnosti tužiteljstva da skupi uvjerljive dokaze i prezentira ih na sudu? Kao dokaz neovisnosti sudstva koje nije popustilo političkom i medijskom pritisku da se osudi Todorića? Ili kao dokaz pristranosti sudstva koje se nije usudilo osuditi Gazdu?</p><p>Svatko može uzeti dio koji mu odgovara. Sve navedeno ili ništa od toga.</p><p>No ova presuda koju jedni koriste za potvrdu politiziranosti, a drugi kao dokaz nesposobnosti pravosuđa, odnosno DORH-a, došao je u trenutku kad se raspravlja u povezanosti tužitelja s aferom Janaf, o curenju informacija iz istraga ili o njihovu probijanju kad se dođe u kontakt s visokom politikom, o utjecaju ili pritisku vladajuće politike na pravosuđe...</p><h2>Napadi na Plenkovića</h2><p>Todorić napada Plenkovića da stoji iza optužnice. Nikola Grmoja napada Plenkovića da upravlja radom DORH-a, na primjeru kadroviranja u Ministarstvu vanjskih poslova. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika, inače angažirana upravo u slučaju Agrokor, dala je ostavku nakon otkrića da je njezin suprug navodno čuvao 4,5 milijuna kuna od Dragana Kovačevića.</p><p>Ivica Todorić godinama je, pa i desetljećima, odolijevao prijavama upravo zato što je imao u džepu (ponekad i doslovno) vlast, institucije, pojedince, one koji donose odluke. Bilo je iluzorno očekivati da će se ikada pojaviti na sudu. A sad kad se pojavio, oslobođen je, barem nepravomoćno.</p><h2>Premreženost aktera</h2><p>I ako je igdje bila vidljiva ta premreženost politike, pravosuđa, institucija, tada je to bilo na slučaju Ivice Todorića. A ta premreženost sada se vidi na drugim slučajevima, pogotovo Janafu, s ministrima, predsjednikom, tajkunima i šefom državne kompanije.</p><p>Sada kad gledamo kako se razvlači Kovačevića, kako mu se vade vreće novca (ili "mačke u torbi"), broje milijuni, kao i pajdaši koji su pohodili Klub, kao da promatramo obrasce iz slučaja Todorić. I kao što još nismo dočekali prvu pravomoćnu presudu protiv Gazde, pitamo se čemu se možemo nadati u istrazi oko Janafa i Kluba.</p><p>S ovakvim DORH-om, ovim utjecajem politike, ovakvim sudovima, ovakvom premreženošću politike i aktera umiješanih u afere.</p><p>Uglavnom, kad premijer Plenković govori da je sve u redu s radom DORH-a, Uskoka, policije, tužitelja o čijem radu on navodno ne želi ništa znati, pitamo se je li to obećanje ili - prijetnja. </p>