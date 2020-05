HDZ je imao pobjedu na dlanu. Sad zbog Penave kreće panika

Simptomi panike osjete se svugdje. Zbijanje redova u najvećim strankama je započelo, slažu se liste, programi se pišu, strategije se rade, dovode se razna pojačanja jer na ovim izborima više nego ikad ranije bit će važan svaki glas. Toga su posebno svjesni u HDZ-u koji su do jučer imali pobjedu gotovo na dlanu. No, trend se okreće. A upravo je trend, kako je objasnio Boris Malešević, najvažniji u izbornoj kampanji. Ankete pokazuju da je razlika između SDP-a i HDZ-a na razini statističke pogreške, a kada je tako panika se javlja, htjeli to ili ne. Ivan Penava, simbol stranačke desnice u Vukovaru prebjegao je k Škori i poveo sa sobom praktički sve koji imaju značaj u toj organizaciji. Udarac je to veliki za HDZ pa makar se Penavin značaj i predimenzionirao. Jer, kao što rekoh, percepcija i trend su u politici najvažniji. Stoga je jasno zašto HDZ po svaku cijenu želi dobiti umirovljenog generala Mladena Markača za nositelja druge izborne jedinice kako bi nadomjestili izgubljeno. Andrej Plenković, očito je, još uvijek strahuje od stranačke desnice, boji se opstrukcija, a dajući njima na važnosti zapravo radi za SDP motivirajući tako ljevicu koja je sama po sebi inertna. No, zapalit ih i mobilizirat može uvijek i samo dizanje desnice i ideoloških tema. To su, naime, pokazali predsjednički izbori.

SDP, pak, na izbore ide konsolidiran, osipanja nema jer je stranka to sve prošla prošlih godina. Bernardić će, baš kao i na prošlim EU izborima, zadovoljiti visokim mjestima na listama i one koji mu već dugo rade o glavi i smiriti ih barem na neko vrijeme. Za sada se čini da je kairos na njegovoj strani.

Ali, trend se može lako okrenuti.