HDZ je predvodnik. I u korupciji, kao i u borbi protiv korupcije...

Što se Andrej Plenković više hvali borbom protiv korupcije, to bilježimo više uhićenih zbog korupcije, i to upravo HDZ-ovaca ili članova njegove administracije. Kako to onda HDZ može istodobno biti problem i rješenje?

<p>Na pomolu je nova utrka: između novozaraženih koronavirusom i novouhićenih zbog korupcije.</p><p>Prvi se mjere u stotinama, a ni ovi drugi ne zaostaju previše.</p><p>Jučer je u antikorupcijskoj akciji uhićeno deset osoba, na čelu s predsjednikom Uprave Janafa i dvojicom gradonačelnika. Kad se tome pridodaju i akteri afere Josipe Rimac, možemo zaključiti da se brojke novouhićenih mjere u desetinama. </p><p>Logika je jednostavna: što više testiramo, imamo više zaraženih, što više istražujemo, imamo više korumpiranih.</p><p>A možemo i ovako: što se HDZ više bori protiv pademije, Hrvatska bilježi sve više zaraženih, a što se HDZ više bori protiv korupcije, imamo više uhićenih.</p><p>No to je, naravno, lažna slika. Korupcija je toliko nabujala da se pred njom više ne može zatvarati oči, čak ni HDZ.</p><h2>"Ne prihvaćam korupciju"</h2><p>Jučerašnja uhićenja došla su samo dan nakon što je Andrej Plenković u Hrvatskom saboru vodio žestoki rat s oporbom koja ga je optuživala za korupciju. "Što vi očekujete", branio se premijer pred novinarima. "Dođete na aktualni sat i netko po vama baca blato, a vi bi trebali kazati 'hvala, baš mi dobro stoji'. Ja naprosto ne prihvaćam optužbe za korupciju što zaslužuje instantni odgovor, i to je sve".</p><p>I eto, već sutradan nova korupcijska afera banula je na vrata.</p><p>U mnogo čemu ovaj slučaj podsjeća na one prethodne: opet je provaljena istraga kad je šef Janafa Dragan Kovačević doznao da ga prisluškuju, opet se radi o "javno-privatnom partnerstvu", o politici povezanoj s biznisom, kao i o državnim tvrtkama povezanim s privatnim firmama...</p><h2>Podijeljene karte</h2><p>Samo što su ovoga puta karte podijeljene između HDZ-ova gradonačelnika Velike Gorice, SDP-ova gradonačelnika Nove Gradiške (oba saborski zastupnici), i predsjednika Uprave Janafa koji je bio u SDP-u, pa prešao u HNS, pa ostao na lukrativnoj poziciji u državnoj firmi za više HDZ-ovih mandata.</p><p>U proljeće ove godine Andrej Plenković je prkosno poručio da "neće dopustiti da se njegovoj Vladi lijepe etikete korupcije", dok se hvalio kako je "politika njegove vlade, njega osobno i HDZ-a stalna, kontinuirana i beskompromisna borba protiv korupcije".</p><p>HDZ se tako postavio u ulogu predvodnika: i u korupciji, i u borbi protiv korupcije. Kao da hvata vlastiti rep.</p><h2>"Konkretne aktivnosti"</h2><p>Znači, pravosuđe je neovisno, Plenković je i jučer o tome govorio na sjednici Vlade nakon uhićenja, ali HDZ i njegov premijer prisvajaju zasluge u borbi protiv korupcije, i to "konkretnim aktivnostima". Što bi značilo i da njihovi zastupnici, šefovi tvrtki, pomoćnici, državni tajnici, vozači sudjeluju u koruptivnim radnjama.</p><p>To su sve vrlo konkretne aktivnosti, mjerene u milijunima kuna.</p><p>Zanimljivo, još ove zime mediji su objavili podataka da supruga velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića vozi skupocjeni mercedes koji nije prijavljen u njegovoj imovinskoj kartici. To je već bio znak za uzbunu.</p><p>Svejedno, Barišić je osvanuo na HDZ-ovoj izbornoj listi i ušao u novi Hrvatski sabor. Jučer je izgubio imunitet i zamrznuo mandat.</p><p>A ovoga tjedna stigla je i optužnica protiv Ivice Todorića, a optuženi tajkun ponovno zaprijetio "elitama" koje su se urotile protiv njega, u prvom redu premijeru Plenkoviću zbog afere Borg.</p><h2>Sve je postalo normalno</h2><p>Sve to postalo je već toliko normalno - i HDZ-ova korupcija i HDZ-ova borba protiv korupcije - da se nitko više ni ne trza na ove afere. Rutinski se skidaju imuniteti zastupnicima, oporba iz Domovinskog pokreta lakonski poručuje da su Kovačevića maknuli jer "očito vladajući imaju novog kandidata za šefa Janafa", premijer se hvali borbom protiv korupcije u svojoj stranci i administraciji, a već sutra čekamo novu akciju.</p><p>Svakog tjedna, akcija jedna.</p><p>I sve to pomalo gubi smisao.</p><p>Velika Britanija najavljuje masovno redovito testiranje građana na koronavirus, kako bi se kontroliralo i spriječilo širenje zaraze, te osiguralo normalno odvijanje života. Možda ne bi bilo loše da Hrvatska odustane od pojedinačnih istraga i provede masovnu antikorupcijsku akciju po svim državnim tvrtkama, javnim poduzećima, ministarstvima, lokalnim samoupravama...</p><p>Nema sumnje da bi se tada i broj uhićenih približio broju novozaraženih. </p><p>Korupcija je u ovoj zemlji ipak raširenija, skuplja, opasnija i općenito pogubnija od korone.</p>