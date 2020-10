Izjave perfidnog Ivana Penave opasnije su od metaka iz puške

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava komentirao je jučer oružani napad na Banske dvore i izjavio: "Ljudi drže oružje jer ne vjeruju sustavu, jer im sustav nije dokazao da mu mogu vjerovati". On to naziva izrazom "bunta".

<p>Prije mjesec dana, početkom rujna ove godine, nakon nasilničkog incidenta u Vukovaru policija je kod jednog mladića pronašla skriveno naoružanje, više od 500 metaka za automatsku pušku, spremnik za metke, dvije bombe, bajunete...</p><p>Gradonačelnik Ivan Penava objavio je tada da je jedan od napadača pripadnik Delija, te zabrinuto poručio: "Nije li organizacija koja pali i ruši simbole države i otvoreno iskazuje mržnju teroristička, a kod pripadnika te organizacije je pronađeno naoružanje".</p><p>Jučer, pak, Ivan Penava, onaj koji je u rujnu govorio o teroristima, komentirao je za Novu TV oružani napad na Banske dvore i policajca objavio: "Ljudi drže oružje jer ne vjeruju sustavu, jer im sustav nije dokazao da mu mogu vjerovati".</p><p>Tako izgleda kad političar bude opasniji od napadača. Tako izgledaju dvostruki kriteriji u odnosu prema nasilju. Tako se ponašaju manipulatori koji postaju inspiratori.</p><h2>Hrvatski bunt</h2><p>Prije mjesec dana Penava je držanje oružja nazvao terorizmom. Jer je ono (navodno) pronađeno kod građana srpske nacionalnosti.<br/> Sada napad kalašnjikovom na hrvatskog policajca i zgradu hrvatske Vlade, a od strane mladića koji dolazi iz braniteljske obitelji i sljedbenik je radikalne desnice, Penava naziva "buntom". </p><p>"Ne treba se čuditi mladoj osobi koja je kao i svi mi gledala nepravdu", rekao je gradonačelnik Vukovara. "Nije kao mnogi njegovi vršnjaci pobjegao u Njemačku, pokazao je bunt".</p><p>To je, dakle, bunt. Kada ga provode hrvatski teroristi.</p><h2>Srpski terorizam</h2><p>U slučaju kad Srbi drže naoružanje u podrumu to je čisti terorizam. Terorizam je kad "organizacija pali i ruši simbole države i otvoreno iskazuje mržnju", a pritom je Penava mislio na navijačku skupinu Delije, ali kad hrvatski mladić automatskim oružjem izrešeta Banske dvore i policajca, dakle simbole hrvatske države, tada se to proglašava opravdanim izrazom nezadovoljstva sustavom.</p><p>"Razni ministri nisu kažnjeni, pa mi nije jasno zašto se sad svi čude pojedincima koji imaju oružje i reagiraju", kaže Penava.</p><p>Dakle, logično je, skoro pa normalno, a svakako opravdano, da buntovni i revoltirani Hrvat uzme stvari u svoje ruke i obračuna se sa sustavom. Jer bi to bilo "reagiranje". Što bi Penava rekao da je to kojim slučajem učinio neki mladi buntovni Srbin?</p><p>I poziva li možda Penava i druge buntovne Hrvate koji "nisu otišli u Njemačku" da uzmu oružje i navale na Vladu? Odnosno da "reagiraju".</p><h2>Loži atmosferu</h2><p>"Apeliram da se ne loži atmosfera", kazao je Penava povodom rujanskog incidenta u Vukovaru. Danas je on taj koji "loži atmosferu", pronalazeći opravdanja za ovaj čin, ali i za sve ovakve incidente koji bi mogli doći u budućnosti, ako je točna njegova pretpostavka da "ljudi drže oružje zato što ne vjeruju sustavu".</p><p>Iako je on dio sustava. On je bio u HDZ-u. On je gradonačelnik. On je političar u demokratskom društvu gdje se nepovjerenje u sustav rješava mirnim putem, zakonima, izborima ili prosvjedima, a ne rafalima iz automatskog oružja.</p><p>No on svejedno, s obzirom da nasilje dolazi iz miljea hrvatske radikalne desnice, terorizam naziva "buntom", a napadača praktički proglašava pravim domoljubom koji, eto, nije otišao u Njemačku već je "pokazao bunt". Kalašnjikovom.</p><p>Zbog toga je Penava perfidniji i opasniji od 22-godišnjeg napadača. Jer koristi napad za promoviranje vlastite političke agend, kao što daje opravdanje za buduće ovakve "izraze bunta". </p>