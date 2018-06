Kad gledaš HRT, Jasenovac je bio malo stroži OPG na Savi...

Ne postoji puno stvari oko kojih se više manje svi slažu o logoru Jasenovac. Ali jedna od njih je da je to bio (1941. - 1945.) ustaški logor u kojemu su deseci tisuća ljudi izgubili život. Od 37 do 80 tisuća. Stravično mjesto gdje su i Hrvate antifašiste, a najviše Židove i Srbe te neke druge manjine nacistički šegrti, zvali su se ustaše, posmicali na najgore moguće načine.

I prema toj povijesnoj istini treba imati stanovite civilizacijske pristojnosti. I svijesti. U prilog tome govori i presuda hrvatskog suda Dinku Šakiću, zapovjedniku logora Jasenovac, iz 1999. Ratni zločinac Šakić dobio je 20 godina zatvora. Odležao je tek deset i mirno umro što baš i nije bila sudbina ubijenih u njegovu Jasenovcu.

Na hrvatskom javnom televizijskom servisu, koji plaćamo onih 80 kuna mjesečno, neki dan se govorilo o Jasenovcu. Oko 15.30 sati, u emisiji 'Dobar dan, Hrvatska'. Iz čudnog, somnambulnog diskursa autora knjige pod nazivom 'Jasenovac, radni logor' i dvoje voditelja. Ok, taj autor ima pravo reći što želi o Jasenovcu. Pa tako kaže da je tamo bilo tople i hladne vode, redovitog čišćenja odjeće itd. Jer to nije bio logor smrti, nego mjesto odakle su ljude deportirali na rad u Njemačku. A one neke egzekucije tek su bile puke disciplinske mjere.

Opaki revizionizam dočekan je s posebnom empatijom dvoje voditelja. Kao da je logor Jasenovac bio simpatični OPG na Savi. Istina, opasan s malo žice i ponekom stražarskom kulom te srdačnim ustašama u ulozi domaćina.

Može li se ovakav prilog zamisliti na ARD-u, njemačkoj javnoj televiziji? O mreži Hitlerovih logora u okupiranoj Europi, poput Auschwitza. Dachaua, Treblinke, Mauthausena...

I konačno o Jasenovcu jer je bio Pavelićev doprinos nauku i praksi genocida. I onda, naravno, nakon ovakvih priloga svaka ozbiljna povijesna rasprava o nedostatno istraženim događajima u Jasenovcu više nema nikakvog smisla.

Jer na HRT-u sve znaju.