Kako ćemo povući novac iz EU kad nemamo ljude za to

Bilo bi vrijeme da sad čujemo konkretne ideje, hodograme, investicijske i druge planove, ali čujemo samo obećanja, lijepe riječi, fraze, koje su nas dovde i dovele. Neće biti dobro...

<p>Godinama šačica ekonomista, “nemoćna gomilica”, upozorava na potrebu promjena hrvatskog sustava, i godinama to čini - uzalud. Da su na vrijeme poslušani, iz krize u koju tonemo kao u živo blato, puno bismo se lakše izvukli. Hrvatska gospodarska komora ovih je dana najavila otpuštanje 200-tinjak ljudi, od ukupno 500-tinjak, koliko ih je tamo zaposleno.</p><p>Samo odjel odnosa s javnošću ima navodno od 25 do 30 ljudi, što je dovoljan broj za popunjavanje redakcije ozbiljnih novina. Što je toliko ljudi moglo raditi na odnosima s javnošću? To je teško i zamisliti, ali kako je Komora imala siguran golemi prihod od članarine, to ih nije brinulo. Većina ljudi koja ima sigurne prihode pa ne moraju raditi neće se pretrgnuti od posla. To je u ljudskoj naravi.</p><p>No da je Komora prije nekoliko godina počela zarađivati sve veći postotak prihoda na tržištu, smanjujući udio rente iz članarine, sad ne bi morali otpuštati tolike ljude. Ovako ostaju beskorisni, a na tržište rada će baciti stotine ljudi koji će se prvi put morati dokazati u gospodarstvu, ako se već ne ubace negdje u državnu zavjetrinu.</p><p>Ni sad vrh HGK ne razmišlja o adaptaciji na nove izazove. Hrvatska je dramatično potkapacitirana kad je riječ o potezanju novca iz EU. Za milijarde koje su nam obećane trebat će pisati projekte. Oni moraju biti stručno napisani, pravno čisti, udovoljavati pravilima zelene transformacije gospodarstva, digitalizacije, povećanja transparentnosti itd. Za to treba osposobiti vojsku ljudi, ali nismo vidjeli da se o tome razmišlja. Sad ćemo imati dva problema - nezaposlene iz Komore i manjak stručnih ljudi za povlačenje novca iz EU</p><p>. No o tome kod nas nitko ne brine. Svatko se zanima samo za svoj džep, svoju sudbinu, svoju karijeru. Tko će nam i kako povući sve te milijarde iz EU? Bilo bi vrijeme da sad čujemo konkretne ideje, hodograme, investicijske i druge planove, ali čujemo samo obećanja, lijepe riječi, fraze, koje su nas dovde i dovele. Neće biti dobro.</p>