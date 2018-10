Kako je moguće da se ovakav HDZ još uvijek nalazi na vlasti

Za HDZ, to izgleda kao još jedan običan dan na vlasti.

Prvi čovjek stranke, inače premijer, pred Povjerenstvom za spriječavanje sukoba interesa brani se od optužbi da je angažirao svog prijatelja odvjetnika iz grupe Borg da piše lex Agrokor.

Drugi čovjek HDZ-a, inače potpredsjednik Sabora, mora se braniti od optužbi da je upleten u aferu SMS, da je povezan s kumovima, doušnicima i falsifikatorima, kao i da je probijao policijske istrage u korist raznih kriminalaca i prostitutki.

A treći čovjek, trenutno predsjednik parlamenta, i dalje se čudi zašto bi belišćanski falsifikator Franjo Varga nakon uhićenja poželio nazvati upravo njega, glavnog tajnika HDZ-a.

Sve to dolazi ni dvije godine nakon što je HDZ smaknuo Tomislava Karamarka uslijed afere Konzultantica i pod optužbama da radi za MOL. A odvija se u vrijeme kad se HDZ, skupa s bivšim predsjednikom, još uvijek nalazi na optuženičkoj klupi zbog korupcije i korištenja crnih fondova.

Stare fore

Korupcija u vrhu Vlade i HDZ-a? To smo već vidjeli.

Probijanje policijskih istraga? Pih, i to je već davno viđeno.

Skrivanje dokumenata po ladicama? I to smo prošli. Dilanje dokumenata u svrhu unutarstranačkih obračuna? Pa to je već gradivo za malu djecu.

A onaj "joker zovi" Franje Varge koji je nakon uhićenja htio zvati Gordana Jandrokovića? Pa u ovoj državi prvo se zove HDZ, a onda odvjetnik, supruga i kladioničar.

Nije ni čudo da se nitko zbog svega ovoga previše ne uzbuđuje.

U nekoj normalnoj državi predsjednik vladajuće stranke uznemirio bi se i uzbudio zbog činjenice da je njegov zamjenik kompromitiran dokumentima i optužbama, jer bi to moglo ugroziti i njega, i stranku, i državu...

Plenki likuje

Andrej Plenković, međutim, vijesti o Brkićevim istragama primio je gotovo likujući. Kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Kao da mu je on to sve spakirao.

Ne bune se ni šatoraši ni stožeraši, ni branitelji kao čuvari morala hrvatske politike, ni generali, ni domoljubi, kakvi god oni bili.

Svi oni, skupa sa svima nama, znaju da se od HDZ-a ništa manje od ovakvih svinjarija ne može ni očekivati.

Naravno da će predsjednik HDZ-a biti umiješan u koruptivne marifetluke u Agrokoru, kao što je normalno da njegov zamjenik provaljuje policijske istrage. Činilo se to i u Karamarkovo doba, samo što se onda HDZ branio od SDP-ovih istraga.

Normalno da će se frakcijski obračuni u HDZ-u obavljati dilanjem dokumenata i međusobnim optuživanjem. Prvo je Brkić koristio aferu Borg da pritisne Plenkovića i ishodi smjenu Martine Dalić, a sad Plenković aferu SMS podmazuje novim papirima koji bi mogli presuditi karijeri Milijana Brkića.

Ali kako sve to još uvijek ne može presuditi karijeri HDZ-a?

Prva tri čovjeka

Prva tri čovjeka stranke umiješana su ili povezana s najvećim aferama u posljednjih godinu dana. A zbog jedne afere smijenjena je i premijerova desna ruka, i to samo kako bi preživio sam premijer.

Pa u kojoj normalnoj državi bi sve to prošlo bez pada Vlade, prijevremenih izbora, istražnih povjerenstava, pa možda i definitivne propasti vladajuće stranke?

Ovako, sve ove afere s Plenkovićem, Brkićem, Jandrokovićem, Dalić i da ne nabrajamo dalje, uklapaju se u političku konstrukciju u kojoj stabilnost tom istom HDZ-u na vlasti daju optuženici za kriminal, korupciju i ratne zločine, ekstremisti i radikali, mediokriteti i moralisti.

Što gore, to bolje

Nije samo stvar u biračima koji uporno vraćaju HDZ na vlast, da bi onda na toj vlasti HDZ radio rusvaj. Ovdje se radi o parlamentarnoj većini koja raste sa svakom novom aferom i svakim novim skandalom HDZ-a.

Gotovo da nema ministra koji u normalnoj zemlji ne bi zaslužio smjenu: ako ne zbog kompromitiranosti, a onda zbog nekompetentnosti. Ali oni preživljavaju, skupa s premijerom koji provodi svoj dragocjeni mandat u svakodnevnom saniranju - ili izazivanju - štete.

Što je HDZ gori, to je stabilniji. Kao da se taj partijski Moloh hrani svakodnevnim aferama i skandalima, leševima sustava i krhotinama institucija.

I ponovimo još jednom, prvi i drugi čovjek HDZ-a upleteni su u ozbiljne afere koje u ozbiljnoj državi ne bi smjeli politički preživjeti ni oni, niti njihova stranka.

Sreća za njih da Hrvatska nije ozbiljna država. Jer su se oni odavno za to pobrinuli.

