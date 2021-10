Jutro nakon lokalnih izbora u Grazu primio sam poziv moje tetke prilično šokirane činjenicom da su “komunisti osvojili vlast”. Nije bila ni pretjerano oduševljena mojim komentarom da normalni ljudi radije biraju komuniste koji pomažu potrebitima, nego katolike koji kradu. Nakon što sam je uvjerio da sam dobro i da još nisam završio u gulagu u Stalingrazu, završila je svoj brižni poziv upozorenjem da se ipak pripazim. Jer kao nikad ne znaš. Komunjare su to. No sudeći po brojnim komentarima javnosti u Hrvatskoj, čini se da moja tetka nije usamljena u svojoj brizi zbog iznenadnog buđenja komunizma u neposrednom susjedstvu. Za sve one koji to nisu upratili, na nedavno održanim lokalnim izborima u Grazu najviše su glasova osvojili austrijski komunisti (KPÖ), predvođeni njihovom dugogodišnjom čelnicom i 62-godišnjom socijalnom radnicom Elke Kahr. Iako komunistima tek predstoje koalicijski razgovori sa svim političkim akterima kako bi na vrijeme formirali vladajuću većinu u Grazu, sve osim koalicije sa Zelenima i Judith Schwentner bilo bi golemo iznenađenje. Tako bi drugim najvećim gradom u Austriji idućih nekoliko godina mogle vedriti i oblačiti upravo ove dvije žene. Kahr je u jednom od svojih brojnih intervjua nakon izbornog uspjeha naglasila kako si ona ne umišlja nekakvu megalomaniju te da će rado surađivati s ostalim strankama u Gradskom vijeću. Izborni uspjeh komunista u Grazu uspio je iznenaditi samo one koji o lokalnoj politici u Austriji ne znaju ništa. Iako partija ne krije da i dalje baštini ideje marksizma, njezini lideri su od devedesetih godina povlačili dobre poteze koji su omogućili uspješnu političku transformaciju. Umjesto da poput hrvatskih komunista kukaju za Titom i minulim vremenima, štajerski komunisti su se fokusirali na rješavanje konkretnih problema na lokalnoj razini. Ključna osoba KPÖ-a u Grazu bio je Ernest Kaltenegger.