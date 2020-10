Konavle, jesen na kraj svijeta

Ovako kako prvih dana listopada izgleda Molunat, ali i onako kako su izgledala gotovo sva velika i mala dalmatinska mjesta usred koronarne turističke polusezone, tako je izgledala Dalmacija sedamdesetih

<p>Prvi je tjedan listopada, vozim se kroz Molunat, posljednje, najjužnije naseljeno mjesto na hrvatskom dijelu Jadrana. U Konavlima smo da sahranimo posljednjega Aninog dunda (ujaka) i da pripremimo varenik - prokuhani grožđani sok - za mantalu, sir od grožđa, grubo mljevenog pšeničnog brašna i oraha, drevnu zimnicu ovoga kraja. Bavimo se, dakle, tradicijom u njezinom krajnjem obliku. U Aninoj smo rodnoj kući, visoko gore pod Bjelotinom, odakle se u daljini modri more, ali ja se svakodnevno autom spuštam u Molunat na kupanje. Potreba za jesenjim plivanjem došla mi je s godinama. Valjda se sjećam ranog djetinjstva, recimo 1970., kad smo se Nona i ja kupali sve do 15. studenog…<br/> Nakon što sam se parkirao, pješačim kroz mjesto, jedno od onih donekle tipičnih dalmatinskih sela uz obalu, ali manje izgrađeno od malo sjevernijeg Cavtata. Nema u Moluntu hotela, nema ni nakaznih betonskih grozdova soba za izdavanje, takozvanih apartmana. Sve kao da je u nekom prethodnom vremenu.<br/> Ali danas nema ni ljudi, nema nikog, osim jedne potpuno bijele, albino mačke, crvenih očiju, koju sam viđao i prošlih dana. Jedan je popodne, i iz kuća dopiru mirisi: brudeta, manistre, svježeg polikolora… Sve dok u minijaturnom kampu ne ugledam bijelu kuću na kotačima, s njemačkim registarskim pločicama, ispred koje sjede, i gledaju prema pučini, muškarac, žena i maltezer. Može im biti šezdeset i koja, i vjerojatno su posljednji turisti u Moluntu.</p><p> </p><p>Nakon što provedem svojih sat i pol u moru, koje se danas razbija o kopno, počinju dani južine, kad se ljudi svađaju više no inače i ružno vonjaju svinjci i kanalizacije, sušim se na pretoplom vjetru i ponovno, suprotnim pravcem prolazim Moluntom. Opet nikoga živog, jedini kafić uz obalu radi tek od četiri, isti se mirisi šire iz istih kuća, a ona njemačka obitelj germanski ustrajno sjedi pred svojim kamperom i zuri u uvalu.<br/> Prizor je to s kraja turističke sezone jedne neobične, kužne, epidemijom obilježene godine, ali, ipak, nije nešto što ne bih imao u svome iskustvu: upravo ovako je, naime, izgledao kraj ljeta u Drveniku, Zaostrogu, Živogošću ili Podgori između 1969. i 1973., u ona rana doba cimer-fraj turizma, obilježena “privatnom inicijativom” u socijalističkoj viziji turizma i svojevrsnim avanturizmom inozemnih turista, osobito Nijemaca i Austrijanaca, koji su dolazili na Jadran da ogriju stare kosti i nagledaju se mora, a pomalo i da se podsjete kako su samo četvrt stoljeća ranije, tu negdje iznad, gore za leđima, ratovali u tamnim bosanskim šumama (nazočio sam tad, kao sasvim mali dječak, gotovo mitološkoj sceni susreta dvojice ljudi: Wernera L. iz Ludwigsburga i barbe Dušana A. iz jednog od spomenutih mojih mjesta, koji su 1943. bili na Sutjesci, u zaraćenim vojskama, a sad su turist i njegov domaćin… Moj im je Nono te 1971. bio prevoditelj).<br/> Ovako kako prvih dana listopada izgleda Molunat, ali i onako kako su u kolovozu i rujnu izgledala gotovo sva velika i mala dalmatinska mjesta, usred koronarne turističke polusezone, tako je izgledala Dalmacija sedamdesetih. Upravo toliko gostiju, upravo takav svijet. Iz ove bi se usporedbe moglo štošta zaključiti.</p><p> </p><p> Kad ne bismo sa svojih konavoskih brda silazili na kupanje, odlazili bismo u Cavtat. Tu bih sjedio u Ankori, svom omiljenom lokalu na obali, koji se u posljednjih petnaestak godina transformirao iz internet-cafea u vinoteku, pa u tapas bar, ali je sve to vrijeme bio vrlo ugodno, urbano mjesto, s odličnim osobljem, stranim novinama na onim drvenim držačima i zanimljivom klijentelom. Milo mi je doći u Ankoru, rastvoriti kompjutor kao da nešto radim i prisluškivati ljude sa susjednih stolova: strance, Engleze, Ruse, Ukrajince, Nijemce i domaće ljude, uglavnom mlade. Iz njihovih razgovora savršeno se detektira stanje stvari u Cavtatu.<br/> Cavtat je jedno od onih naših primorskih mjesta s najduljom turističkom, ali i modernom urbanom tradicijom. Rađali su se tu i umirali hrvatski, južnoslavenski i europski velikani, život su skončavali izbjegli ruski admirali, tu se živjelo, pisalo i slikalo, iz Cavtata se na more i na škole odlazilo, ovo je jedan od onih slavnih dalmatinskih pomorskih i kapetanskih gradića. Danas je gradić s popriličnim brojem stalno naseljenih stranaca, tako da ih i ovog oktobra u Ankori slušam kako čavrljaju o svojim londonima i o tome jesu li otkazani svi letovi za Singapur. Ima ih, kao recimo i u Istri, više nego što bi čovjek očekivao, tako da je u jednom trenutku terasa Ankore, upućena prema kasnopopodnevnom suncu, sasvim ispunjena.<br/> Na večeri smo kod Mislava Burđeleza u Galiji, legendarnoj taverni na kraj rive, iznad Bukovčeva novootvorenog spomenika i teške brončane glave Frana Supila, u kojoj gazda, da mu ne bude dosadno, povremeno mijenja koncepte, pa su sad tako na redu svinjska ili teleća rebarca na žaru. Dok su gotovo svi u depresiji i u strahu od koronarne propasti zatvorili svoje lokale, on govori da će raditi sve do u kasnu jesen, i u zimu, dok god ikoga bude bilo. I dok tako sjedimo - možda i dva sata - u dvorani od desetak stolova, dva su još zauzeta. Za jednim dvoje tamnoputih mladih razgovaraju na engleskom, a za drugim su neki Poljaci.<br/> </p><p> Sutradan s načelnikom Konavala Božom Lasićem odlazimo na kratko pješačenje u brdo. Nakon nekoliko strmih kilometara zatječemo se nad morem i nad dijelom njegove općine, koja je teritorijalno, valjda, najveća u Hrvatskoj. Brojem stanovnika je to mala općina. Pod nogama su nam, dolje duboko, Cavtat, dubrovački aerodrom i otoci, Mljet i, negdje daleko na pučini, Lastovo. Dok nam govori o biljčicama što rastu među kamenjem i dok planinarskim štapom pokazuje mjesta na kojima je spriječena devastacija krajolika i pretvaranje Cavtata u nekakvog betonskog monstruma u kakvog je pretvorena crnogorska Budva, ja mislim o tome, pa vam ovako prenosim tu svoju misao, da je ova epidemija možda dobra i sretna prilika da se s turizmom u Dalmaciji sve započne otpočetka i drukčije. Možda bi se o tome moglo razgovarati s onom njemačkom obitelji u Moluntu?</p>