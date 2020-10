Milanović je ispao magarac. I sad su mu za to krivi drugi...

Milanović može biti ljut samo na sebe ako ništa nije znao. Isto kao i svi ostali “koji nisu znali”, a dolazili su u “klub”. Ali samo je Milanović svoju frustraciju odlučio iskaliti i na DORH-u i na policiji, oporbi...

<p>Predsjednica ima nepogrešivi, kozmički instinkt birati loše društvo, prebacivao je svojoj protukandidatkinji Zoran Milanović. A sad se našao u skoro istom neobranom grožđu. I očito je to razlog njegove velike nervoze.</p><p>Milanović je, iz zasad još nepoznatih razloga, očito zatoplio odnose s Draganom Kovačevićem. A da to nisu bile kurtoazne veze svjedoče i same Milanovićeve izjave o dolasku u “klub”. Jer vrhovni zapovjednik je tamo pozvao načelnika Glavnog stožera oružanih snaga Roberta Hranja! Milanovićevo opravdanje je nevjerojatno: vila na Pantovčaku nije bila pregledana nakon potresa, pa je tamo pozvao Hranja. I još je dodao da čuveni Kovačevićev “klub” ne treba podcijeniti jer ima budućnost.</p><p>Na kakvo mjesto predsjednik države poziva čelnika oružanih snaga?</p><p>Pa na neko za koje ima puno povjerenje. Zna da nije ozvučeno, da je sigurno. I taj detalj svjedoči koliko je povjerenje imao u uhićenog Kovačevića.</p><p>Tu je i drugi priznati dolazak. Došao je jer su ga pozvali da ima ribe koja nije prodana, pa da se ne baci, otišao je nešto pregristi? Tko vas tako zove na ručak? Kome tako odlazite na ručak? Pa sigurno ne ljudima s kojima poslovno surađujete ili ste poznanici. Nego kod prijatelja. Dobrih prijatelja.</p><p>I sad je Milanović ispao magarac, da se poslužimo njegovim riječima. Taj prijatelj je pao pod ozbiljnim sumnjama za mito, imao je imovinu koju nije prijavio, policija mu je dosad otkrila 12 milijuna kuna gotovine!</p><p>Dakle, Milanović može biti ljut samo na sebe ako ništa od toga nije znao. Isto kao i svi ostali “koji nisu znali”, a dolazili su u “klub”. Ali samo je Milanović svoju frustraciju odlučio iskaliti i na DORH-u i na policiji, oporbi i na cijelom sustavu.</p><p>Ako vjerujemo da on nije znao ništa i da nema neke dublje poslovno financijske veze s Kovačevićem, u najmanju ruku je naivac. Ako ima skriveni interes, onda će problem za predsjednika biti puno veći.</p>