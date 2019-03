Mislav Kolakušić želi biti sudac i političar. A problema ima još

Prije godinu dana Mislav Kolakušić priznao je u emisiji Nedjeljom u 2 da ga je Tomislav Karamarko vrbovao da bude postane ministrom pravosuđa u prvoj vladi HDZ-a i Mosta. "Pitali su me jesam li zainteresiran. Rekao sam da jesam", kazao je sudac Trgovačkog suda.

Jučer je Mislav Kolakušić u emisiji Nedjeljom u 2 najavio izlazak na izbore, ali isključivo s građanima. Političare bi u potpunosti izbacio jer su oni, po njegovim riječima, "uništili Hrvatsku".

Prije godinu dana najavio je kako "očekuje da će biti razriješen sudačke dužnosti i da će se očito morati baviti nečim drugim, a to bi mogla biti politika".

Jučer je, najavljujući aktivni ulazak u politiku, odbio mogućnost da ode sa dužnosti suca Trgovačkog suda. Misli da to nisu nespojive dužnosti, zanemario potencijalni sukob interesa i slobodno protumačio zakonske odredbe koji zabranjuju sucima da se bave politikom.

Uglavnom, svako novo gostovanje Mislava Kolakušića u Nu2 nosi i neku novu verziju njegovih stavova, planova i obrazloženja.

Pun kontradikcija

I jučerašnji nastup na HTV-u, samo dan nakon prosvjeda novinara i poziva na bojkot HRT-a, obilovao je kontradikcijama ili barem nedoumicama u vezi onoga što taj sudac/političar/borac protiv korupcije zapravo zastupa.

Pritom valja biti oprezan kad se piše o Kolakušiću. Jer na zadnje pitanje Aleksandra Stankovića misli li da treba ukinuti zakonsku odredbu sramoćenja, nije želio odgovoriti. Hvalio se da bi jednim dizanjem ruke u parlamentu ukinuo šest tisuća propisa, ali očito ne i taj. Koji štiti njegov lik i djelo.

Ukinuo bi, sa "svojih i samo svojih" 76 ruku u Hrvatskom saboru, šest tisuća propisa onaj sudac koji se obvezao da bi po tim propisima trebao suditi. Vodi li Kolakušić možda revoluciju i u svojoj sudnici?

Mesijanska revolucija

Naime, ono što je Kolakušić, nesuđeni Karamarkov ministar, opisao u jučerašnjem nastupu na HTV-u, kojeg ipak nije želio bojkotirati iako bi se simbolički idealno uklopio u njegovu priču o uništenoj Hrvatskoj, doista zvuči kao revolucija. I to s mesijanskim prizvukom.

"Ja svoju žrtvu dajem već sedam godina", kaže on. "Ja žrtvujem svoj obiteljski život cijelo vrijeme". A na pitanje Aleksandra Stankovića što ako mu građani ne daju povjerenje na izborima? "Oni će to sigurno učiniti, jednostavno nije moguće da se to ne dogodi".

"Sve se može promijeniti preko noći. Ja znam, ja sam siguran da je to tako", rekao je sudac-političar-karizmatik, govoreći o svojim ambicijama za osvajanje vlasti. I to sam, svojeručno, bez koalicija, jedino uz podršku građana.

"Hoće li i mirovine preko noći biti veće", pitao je Stanković. "Upravo to će se dogoditi", odgovorio je Kolakušić.

U punokrvnom populističkom nastupu Kolakušić je udžbenički slijedio živozidaške obrasce. Udarioje kvačicu na svim poljima.

Pokretaš po uzoru na HDZ

On komunicira direktno s građanima. Njihovu podršku testira na Facebooku. Ne vjeruje lažnim anketama već se hvali da njegovi volonteri rade svoje istraživanje na dvije tisuće ispitanika koji mu kažu da je pobjednik. On želi na svojoj listi za EU parlament okupiti sve slojeve društva, od sportaša do profesora, baš kako je to činio pokretaški HDZ.

Kolakušić je suverenist kako ne bi bio nacionalist. Govori o zemljištu, šumama i bogatstvu kao našem vlasništvu koje su nam oteli, koketirajući s idejom nacionalizacije. Kritizira Europsku uniju uz znakovito podsjećanje da smo prije dvadeset i osam godina svladali jednu od najjačih vojnih sila na svijetu.

Ali bi svejedno ušao u EU parlament.

Ako prođe, prođe

On je uvjeren, apsolutno siguran, da će u tome uspjeti. Ako ne uspije, ako revolucija propadne, ostat će sudac. A na pitanje Stankovića što je s najavom da će u slučaju izborne propasti iseliti iz Hrvatske, uzvratio je kako se radi o "obiteljskoj odluci" s kojom "neće izlaziti u javnost".

I sad opet ne znamo: je li Kolakušić apsolutno siguran da će pobijediti ili priprema back-up plan ako propadne na izborima? Je li spreman žrtvovati se do kraja pa otići iz sudstva kako bi se posvetio politici ili će se ipak nastaviti baviti politikom u svojoj sudnici?

Misli li da treba poništiti na tisuće zakona i propisa ili će po njima dalje, objektivno i nepristrano, suditi na Trgovačkom sudu?

I je li pravi Mislav Kolakušić onaj koji je pristao na Karamarkovo vrbovanje ili onaj koji bi sve političare maknuo sa scene?

Kao kod svakog populizma, i kod ovog Kolakušićevog publika može odabrati ono što joj odgovara, a ostalo zanemariti.

Kolakušić je beskompromisan, ali radi kompromis između sudačkog i političkog angažmana. On je za resetiranje postojećeg stanja, a onda to poručuje s Prisavlja, simbola svega onog što je trulo u državi. Daje građanima mogućnost da kreiraju njegovu listu za EU izbore, ali on je taj koji ulazi u parlament.

On je protiv aktualne politike, ali je pristao ući u Vladu HDZ-a i Mosta.

Mislav Kolakušić je novi šampion hrvatskog populizma, a Živi zid je na aparatima.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.