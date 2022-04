Ni gorih vremena ni kilavije Vlade. Ostaje nam radovati se ljetu i nadati se da će sve proći

Ni gorih vremena ni kilavije Vlade. U očekivanju rekonstrukcije navodno je došlo do posvemašnje paralize ministarskih aktivnosti. Jedni se boje smjene pa misle “što bih ja radio za druge”, drugi se plaše istraga, treći ionako nikad ništa nisu radili... Ovome treba dodati još nešto. Hrvatski sustav javne uprave ima mali kapacitet rješavanja problema (ima veliki kapacitet njihove proizvodnje). To je usko grlo rješavano “mitologijom” - kako bi rekao pokojni Milan Bandić, “nema džabe ni u stare babe”, ali - tko će sad odčepljivati uska grla po cijenu slobode? Vražji DORH i Uskok su nepredvidivi, a o Olafu, europskim istražiteljima, da i ne govorimo. Dodamo li tome sto dana poštede za nove ministre - to su tri mjeseca - jasno je da do ljeta neće ništa krenuti, a kako je ljeto mrtva sezona, eto nas u jeseni…