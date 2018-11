Nitko i Netko zajednički rade o glavi Kolindi Grabar Kitarović

Nitko i Netko - to su dvije "osobe" koje ovih dana najviše muče Kolindu Grabar Kitarović.

Predsjednica se ovoga vikenda u Parizu elegantno intimizirala sa svjetskim liderima i ponekim tiraninom, uspjela je Vladimiru Putinu prenijeti pozdrave svoje kćeri, ali svejedno nije uspjela obračunati se s onima koji joj posljednjih mjeseci najviše zagorčavaju život.

Kao prvo, Nitko ju je nakon puna tri mjeseca istisnuo s vrha liste najpopularnijih političara u Hrvatskoj. Njezin pad rejtinga kojemu se ovih dana narugao čak i HDZ omogućio je trijumfalni povratak Nikoga kao najomiljenijeg političara u zemlji.

A onda, Netko uporno pokušava napraviti razdor između nje i Vlade. "Ne znam tko pokušava, ali vidim da netko pokušava", poručila je predsjednica iz Pariza.

Nitko i Netko praktički rade predsjednici o glavi.

Netko je kriv

Nitko ne bi smio biti popularniji od nje, ali ipak Nitko jest. A Netko pokušava posvađati nju i premijera, zbog čega je izravno odgovoran za činjenicu da je onaj nesretni Nitko opet preskočio predsjednicu u anketama.

Zbog toga je ovih dana raspisana tjeralica i krenuo je lov na tog Nekog. S jasnim zadatkom: locirati, identificirati, uhititi i transferirati.

Prvi pucanj opalio je Gordan Jandroković. "Tko je taj", pita se predsjednik Hrvatskog sabora, inače veteran sukoba s Kolindom Grabar Kitarović, "koji su to krugovi koji generiraju te vrste prijepora i sukoba oko tema kojima je zajedničko da tema treba imati konsenzus".

"Netko", dodaje on, "takve sukobe namjerno generira, pokušava izazvati sukobe između predsjednice i Vlade, sada između predsjednice i ministrice vanjskih poslova, treba utvrditi tko to radi, zašto to radi i koje su mu namjere".

On svoje sumnje ima, ali ih nije bio spreman podijeliti s javnošću.

Uperi prstom i zapjevaj

A jučer mu se pridružila i predsjednica. "Apsolutno se slažem da nas netko želi posvađati, ali mislim da ne treba prste upirati samo u moj Ured, nego da treba istražiti i drugdje, posebno nakon ove objave nakon rezultata istraživanja javnog mnijenja", kaže ona.

A koji su to sukobi? Marakeška deklaracija, Istanbulska konvencija, okupljanje u Vukovaru, a sada i otvoreno ruganje HDZ-ovih Facebook administratora nad padom rejtinga predsjednice države.

Kolinda to nije lajkala, a još joj se manje sviđalo to što se u medije pustilo ime Mate Radeljića kao onoga tko bi trebao biti Netko tko muti bistru vodu između Banskih dvora i Pantovčaka.

On je taj koji, kažu iz Plenkovićevih krugova, koji radi protiv Vlade, ali čini se da radi i protiv same predsjednice koja se, eto, nalazi u permanentnom sukobu s Vladom.

Pa se pere od Marakeške deklaracije, pa se naknadno opravdava oko Istanbulske konvencije, pa odustaje od Vukovara, i sve u svemu, ponaša se kao da čisti Radeljićev nered.

Tko je ovdje šef?

Imajući to u vidu, može se postaviti pitanje tko je ovdje predsjednik Republike. Tko donosi odluke na Pantovčaku? Tko kreira politiku predsjednice države? Tko vodi glavnu riječ?

I s druge strane, tko kaže da baš taj Netko kvari odnose Kolinde Grabar Kitarović i Andreja Plenkovića?

Predsjednica i premijer, uz asistenciju nekih ministara, naročito vanskih poslova, nisu proteklih godina bježali od otvorene polemike, pa i svađe. Oko posjeta Aleksandra Vučića, recimo, ili katastrofalnih požara, ili reformi, ili vanjske politike, ili afere Hotmail.

Nitko nije tada posredovao u razmjeni vatre, kao što je sada infantilno da zajednički tragaju za onima koji izazivaju njihove sukobe, pri čemu svatko na nišan hvata nekog drugog. Nije, dakle, kriv Netko, nego su krivi Neki. Poput Plenkovića i Grabar Kitarović.

U moru kumova, špijuna, paraobavještajaca, policajaca, potraga za anonimnim provokatorima predstavlja prirodno okruženje za premijera i predsjednicu.

Hajka na zle sile

Kao što je infantilno bilo HDZ-ovo ismijavanje s padom rejtinga kandidatkinje koju (navodno) misli podržati na predsjedničkim izborima, tako je infantilno da predsjednica optužuje nepoznatog nekog da ju je uvalio u ovaj nered s Marakešom.

Ili ona želi reći kako nije sposobna sama sebi skočiti u usta ili želi reći kako ona ne vlada Pantovčakom. Ili joj je najlakše otvoriti hajku na zle sile koje su se ispriječile njezinoj ljubavi prema Vladi i Plenkovićevu HDZ-u.

A svaka istinska ljubav, pišu pjesnici, trebala bi biti otporna na podvale i spletke.

Ovaj lov na vještice otvara prostor prema zaključku da Nitko nije kriv za sukobe državnog vrha. Osim, naravno, ako ne priprema teren za to da Netko drugi bude HDZ-ov kandidat na predsjedničkim izborima.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.