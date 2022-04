Ostavka Puljka smrznula HDZ. Jer što ako opet izgube izbore?

Mora biti da je sulud taj osjećaj istodobne jeze i malo nade što se vrti od preksinoć u glavi splitskih HDZ-ovaca nakon ostavke gradonačelnika Ivice Puljka. Šef stranke Andrej Plenković (usput, srdačne redakcijske čestitke na prinovi), naravno, neće smjeti propustiti popravni pa da drugi najveći grad vrati u sferu korupcije HDZ-a. A kao da zna kako s ovim splitskim HDZ-om može na male branke na terenu podno crkve Gospe od Pojišana, a puno teže na izbore. Ali Plenki neće tako lako odustati, samo mora pronaći pravog čovjeka. A to mu onda mora odobriti nadzornik Ante Sanader, šef županijskog HDZ-a. Evo, onaj Vice Mihanović, konkretni gubitnik prošlih izbora, čvrsti je Sanaderov izbor. Pospani Opara, izabrani HDZ-ov gradonačelnik u mandatu prije Puljka, nije bio. Zato je i dobio. Dobro, išao mu je na ruku i stanoviti građanski prijezir prema tadašnjem glavnom konkurentu, Kerumu. I to što je Opara, unatoč tome što je HDZ-ovac, ipak figura iz grada. Tip s Meja, kvarta iz kojeg se gušt, na noge, spustiti do ispred banke na Rivi. Glasačima koji odlučuju pobjednike to nešto znači.