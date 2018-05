Plenki misli da je zadnji pionir. Pa neka onda podnese ostavku

Pošten. Iskren. Odan. Napredan. Istrajan. Radin. PIONIR.

To je naš Andrej Plenković.

"Ponovit ću još jednom", kazao je jučer predsjednik Vlade komentirajući nova otkrića afere Hotmail koja pokazuju da se i on sastajao s Grupom Borg i bio na njihovoj mailing listi, "cijelu svoju karijeru i društveni angažman baziram na čestitosti, poštenju, nekorumpiranosti i s te strane sam miran da ne mogu biti mirniji".

Nema veze što se država trese od afere njegove Vlade.

Premijer nas uvjerava u osobnu čestitost i poštenje i nekorumpiranost, što bi valjda trebalo poništiti sva otkrića koja pokazuju da je i on do grla bio umočen u proces zbog kojeg je već odletjelo dvoje ključnih ljudi, Ante Ramljak i Martina Dalić.

Pionirski polet

Njegov pionirski polet toliko ga je ponio da je jučer čak apelirao na sve podizvođače "da naprave jednu gestu, neka vrate sve ono što smatraju da je suvišno da odagnamo bilo kakvu primisao o profiterstvu koje s njim nema veze".

Mir, mir, nitko nije kriv. Pij puke ne važi. Čisti računi, duga ljubav.

I ako je itko bio kriv, Plenković sigurno nije. On možda čak i jedini nije.

Zbog Agrokora je najurio Mostovce spašavajući Zdravka Marića. Zbog Agrokora je najurio potpredsjednicu Vlade. Zbog lexa Agrokor cijeli proces spašavanja kompanije duboko je kontaminiran, a Ivica Todorić trlja ruke.

Ali Plenković, kao prvi čovjek Vlade, misli da bi zadnji trebao zbog svega toga odgovarati.

Plenkijeva uspavanka

On govori o "lahorima i povjetarcima", o vlastitom poštenju i nekorumpiranosti, o "malim sjenama", kao da tim patronizirajućim tepanjem želi uspavati hrvatsku javnost. Polako joj sklopiti okice dok on izigrava zadnjeg pionira.

Poziva savjetnike da "naprave gestu" i vrate novac koji su zaradili na lex Agrokoru kojeg je pisala i predložila i usvojila njegova Vlada. Ali ne pada mu na pamet da i sam "napravi gestu" i stavi svoj mandat na raspolaganje.

Kakve veze ima što premijer za sebe govori da je "čestit, pošten i nekorumpiran", kad vodi Vladu koju se ulovilo u nepoštenju i korupciji?

Koga briga što se hvali da u procesu nagodbe "nije uzeta ni jedna kuna iz državnog proračuna", kad je pod političkim pokroviteljstvom njegove Vlade organizirana grabež 500 milijuna kuna iz firme koju država spašava? Navodno za dobrobit radnika i Hrvatske.

Njegov posao je da čita mailove

Kako može i dalje govoriti da "ne može znati svaki detalj", poručujući da "mailove nije primao niti ih je čitao"? Kad se na početku mandata hvalio kako "zna sve što se radi u njegovoj Vladi". Kad je njegov posao da sve to zna i da bude uključen. I kad je, pokazuju nova otkrića, itekako primao mailove.

Zašto ih nije čitao? Ili zašto kaže da ih nije čitao, ako jest?

Prije tri mjeseca, smjenjujući Ramljaka, Plenković je priznao da je "svoja leđa stavio sav politički teret ovoga procesa, i na tome će ustrajati". A taj teret je s odlaskom Dalić istovaren pred njegova vrata, dapače na njegov e-mail.

Ovdje se došlo do političke odgovornosti, a ne samo kaznene, ako toga ikada bude. Plenkovićevo osobno poštenje i nekorumpiranost ovdje igraju drugorazrednu ulogu: ovdje je na kocki politička odgovornost.

Nema "nisam znao"

Znači, ako je Vlada sponzorirala i usmjeravala proces koji je bio kompromitiran, možda i korumpiran, koji je doveo do nezakonitih zarada, obmanjivanja javnosti, sukoba interesa i tko zna čega sve ne, onda je za to odgovoran predsjednik Vlade.

Koji ne smije reći da nije znao. Još manje smije reći da ga nije briga. A najmanje može reći da nije imao spoznaja jer dokazi otkrivaju suprotno.

Plenković bi prisvajao zasluge, a delegirao krivnju.

To možda može ići do određene mjere. Ali ne kad je njegova Vlada ovako duboko zaglibila.

Prečicom preče...

Htjeli su ići prečicom, htjeli su izbjeći Ruse, htjeli su zadržati sve u tajnosti i uskom krugu ljudi. Htjeli su masno zaraditi. Pa ako je, kako se uporno brani Plenković, sve to znao Most, onda je itekako znao i sam premijer. I kad su ulovljeni do lakata u pekmezu, trebaju - kao pravi pioniri - priznati odgovornost.

Ivica Račan je na pola mandata raspustio Vladu i dobio mandat za sastavljanje nove. Neka to sada napravi i Plenković. Ako misli da može skupiti većinu nakon svega što se dogodilo.

Izbori su još daleko, prijevremene nitko navodno ne zaziva, pa Plenkoviću preostaje da naprosto od svoje prijateljice na Pantovčaku zatraži novi mandat i ponudi ga zastupnicima.

Uz pionirsku zakletvu da će "biti vjeran i iskren drug koji drži danu riječ".

