Povlasticu '6+6' ne mijenjaju da ne bi išla na štetu političara

Netočno je da bivši zastupnici ne mogu raditi. Mogu, ali je lakše uzeti naše milijune

<p>Zamislite da imate posao na koji ne morate dolaziti, a redovno primate plaću.</p><p>A kad vam poslodavac da otkaz, dobivate još šest mjeseci punu plaću, a zatim još pola plaće pola sljedeće godine. 24sata su još početkom kolovoza objavila popis saborskih zastupnika kojima su građani na izborima dali otkaz, ali su se oni odlučili iskoristiti tu povlasticu koju im pruža zakon.</p><p>Njih 36 će nas koštati 7,7 milijuna kuna.</p><p>A sad je Jutarnji objavio da je još dvoje iskoristilo povlasticu. Predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> pokušao je pronaći opravdanje za te zastupnike pa je rekao da oni ne smiju biti na upravljačkim funkcijama, praktički ne smiju raditi godinu dana. To nije točno. Mnogo njih nije iskoristilo povlasticu jer su pronašli posao. Zakon im jamči da se mogu vratiti na mjesto na kojem su prije radili. Ako žele. Mogu biti i savjetnici, direktori nekog sektora u tvrtki itd. Ali ne smiju biti u upravi i vlasnici tvrtki. I tu je dodatna rupa. Ta mjera je uvedena kako visoki dužnosnici ne bi iskoristili da nakon mandata odmah zasjednu u neke tvrtke. Ali tretira dužnosnike jednako, od načelnika općine sa 100 stanovnika do premijera...</p><p>A to nije isto. Ali to se zna već godinama. Kao što se zna i da i dužnosnici koji su pod istragom imaju pravo na istu povlasticu, poput <strong>Josipe Rimac</strong>. Sve te nelogičnosti se znaju, ali se ne mijenjaju. Zašto? Pa zato što idu u prilog onima koji bi trebali izglasati izmjene. I milijuni se iz mandata u mandat odlijevaju iz džepova poreznih obveznika u njihove džepove.</p>