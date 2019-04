Predavanja Darija Kordića baš i nemaju puno veze s Bogom...

E, kome je sve na pravome mjestu u glavi? Onima koji su neku večer blaženo slušali u zagrebačkom studentskom domu na Savi predavanje o Bogu iz usta Darija Kordića ili onoj trojici studenata koji su im u lice rekli da je taj čovjek notorni ratni zločinac?

Organizator i naručitelj brutalnog pokolja Bošnjaka u srednjoj Bosni 1993., koji je svijetu tako zgadio Hrvate da smo se od toga prali godinama. Zapravo, čini se da se još od toga peremo. U petak, 16. travnja, u zoru počeo je napad HVO-a na Ahmiće. Po dokumentima i svjedočenjima, vojska je ušla u selo s tri strane.

Grupe pripadnika HVO-a išle su od kuće do kuće. Palili su i ubijali te tjerali mještane. Nakon svega selo je razoreno, a dvije bogomolje srušene eksplozivom. Ubijeno je 116 ljudi. Među njima su 32 žene te još 11 žrtava mlađih od 18 godina. Jedino je, kako da to razumljivo i osjetljivo kažem, 'povoljna' okolnost da je od Darija Kordića i njegovih kompića bilo još luđih zločinaca. Pa onda masakr muškaraca, žena i djece u Ahmićima nije najgori ratni pokolj u Bosni uopće.

Kordić je odslužio svoje, mada je to, iz perspektive ljudi bliskih njegovim žrtvama, mala i sasvim neznatna utjeha. I negdje tijekom trajanja dugogodišnje zatvorske kazne Kordiću se ukazao Bog. On to opisuje kao trenutak kad je sve shvatio. Osim da mora duboko pognuti obrijanu glavu pred svojim žrtvama. I tko onda može bilo koga uvjeriti da Kordić iskreno zna i razumije što priča o Bogu. Suštinski je licemjerno to razvlačenje Kordića kao istinskoga gurua Katoličke crkve u Hrvatskoj.

Zapravo, baš ti neviđeno ridikuliziraju nesretnog Kordića, ali se usput rugaju i Bogu. Pridružio im se i HDZ-ov ministar Lovro Kuščević, čovjek koji uvijek ima nešto za reći. Bolje je bilo da je šutio. I tako, kaže, Kordić je odslužio svoje. I to je to. Kako prijetvorno udovoljavanje niskim strastima. Vječna stara škola HDZ-a.