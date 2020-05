Proročanstvo babe Vange: Što čeka Hrvatsku u 2020. godini

U Hrvatskoj će na izborima 2020. pobijediti HDZ. Pobjeda će biti uvjerljiva, ali nedostatna da sami formiraju vladu. U pomoć će priskočiti manjinci. Potom će početi pregovori sa Škorom koji će imati manje od deset zastupnika, pa se neki možda prebace u red “žetončića”. Holding još ima mjesta za uhljebljivanje.

Načelne političke razlike će nestati. Plenković će na listu postaviti sve svoje ljude. Bit će tu i desnijih i manje desnih. Neće ponavljati pogrešku s EU izbora, ali neće biti ni antiplenkovićevaca. Sve lojalisti!

Ako bi koalicija te vrste otpala, Plenkovića će podržati SDP. Ili u velikoj koaliciji ili bez formalne koalicije. Opravdanje? Korona, slom javnih financija? Interes Hrvatske!? Najbolje interes Hrvatske! Kako su ono govorili “žetončići” kad bi se iz SDP-a priklanjali HDZ-u: “Dići ćemo ruku za svaku odluku koja je u korist Hrvatske i njezinih građana”. “Žetončićima” se sad ubrzano traže uhljebljenja po Zagrebu kako bi digli ruke za raspuštanje Sabora.

Konačno, u idejnom smislu trenutačna je koalicija veća od ijedne zamislive - raspon od Culeja do Milanke može nadmašiti jedino raspon od Pupovca do Glasnovića - pa bi svaka velika koalicija naspram postojeće djelovala sićušno, skoro kao klub istomišljenika. Radi dobrobiti Hrvatske i svih njezinih građana, vlada će nas potom zadužiti do grla. Svi ti Škaričići, Mikulići, Ene, Komadine, Bobani, Sanaderi, Bandići, Milanke, Sauche..., moraju od nečega živjeti. I oni su nečija djeca. Ali kako bi se stvorila iluzija da se nešto mijenja, da se ipak dela, neke male općine - Pojezerje, Kistanje, Civljane - pripajat će se nekim većima.

Rok? Pa proces će biti dovršen kad u njima više ne bude nikoga osim umirovljenika. A gdje će mlađi ljudi? Pa oni mogu u Irsku, Njemačku, Austriju... Tržišta rada u tim zemljama dočekat će ih raširenih ruku. Nastavit će se politika “održivog propadanja”. Kako Baba Vanga tako dobro vidi hrvatsku budućnost? U što gleda?

Odgovor je jednostavan - gleda u prošlost.