Sada je jasno: Kolinda naprosto ne može sama odnijeti pobjedu

Prošli puta savjetnica je uletjela u režiju i naredila prekid sučeljavanja jer je predsjednica bila umorna. Sinoć je savjetnik sa cvjetnim cekerom u ruci napao Zorana Milanovića nakon debate na HTV-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kolinda Grabar Kitarović naprosto ne može ove izbore dobiti sama.

Vidjeli smo to na njezinim skupovima i na sučeljavanjima, vidjeli smo to iz njezinih nastupa proteklih mjeseci otkada je započela neformalna kampanja, a jasno je to bilo još od prošlih predsjedničkih izbora kada su Kolindu do Pantovčaka dovukli šatoraši, stožeraši, HDZ i Katolička crkva.

Udruženi pothvat

I ova masovna mobilizacija u drugom krugu izbora svjedoči o tome da je Kolinda Grabar Kitarović zajednički projekt, nekakav udruženi politički pothvat, gdje se pokušava zadržati Pantovčak i spasiti HDZ, neovisno o osobi koja bi u nedjelju trebala dobiti izbore.

Znači, pored ovih savjetnika koji su ustajali u Kolindinu zaštitu na protekla dva sučeljavanja, imamo i još uvijek aktualnu aferu s njezinim bivšim savjetnikom Matom Radeljićem na kojeg je svalila krivnju za famoznu izjavu o ZDS kao "starom hrvatskom pozdravu", nakon što ga je (uz pomoć SOA-e) najurila s Pantovčaka.

Oni nisu samo savjetnici, nego prije svega njezini prijatelji i zaštitnici.

Zatim, u ovu kampanju je pozvan Milijan Brkić, nekadašnji neformalni "crni labud" HDZ-ove kampanje, koji bi trebao postrojiti stranačku bazu i narediti svima da glasaju za Kolindu. Jer, ona ih na to ne može motivirati.

Teroristi i optuženici

Tu je, naravno, i Milan Bandić, glavni sponzor i mecena Kolindine kampanje, koji predsjednici organizira skupove, daje joj podršku i nudi Zagreb na dlanu. Kojeg, kako smo vidjeli u prvom krugu, zapravo baš i nema na dlanu.

Podršku je Kolinda dobila čak i od Julienne Bušić, osuđene otmičarke američkog zrakoplova i teroristkinje, koja je valjda trebala podbeljati Kolindin imidž među radikalnim hrvatskim nacionalistima.

Ne smijemo nipošto zaboraviti Andreja Plenkovića, premijera i šefa HDZ-a, koji je od Kolinde napravio svoj projekt opstanka na čelu HDZ-a i debelo se angažirao u tumačenju njezinih izjava ili poteza. Pritom se izložio do te mjere da koketira s desnicom i odbija komentirati podršku osuđene teroristkinje Bušić.

U premijerovoj pratnji ide i bulumenta ministara i dužnosnika HDZ-a.

Jakov maskota

U kampanji se počeo sve češće pojavljivati i inače samozatajni (pa čak i misteriozni) Jakov Kitarović, jer se pokazalo da on na skupovima dobiva puno veći pljesak okupljenih od same predsjednice. I više simpatija.

On je suprugin "cheerleader".

Jasno, tu onda slijede branitelji, generali i ostalo prateće osoblje svake HDZ-ove kampanje, kao i svesrdna - premda diskretnija nego inače - podrška Katoličke crkve.

I ne zaboravimo dijasporu, posljednje utočište Kolindinih predsjedničkih ambicija.

Svi oni angažirano rade na predsjedničinu drugom mandatu.

Jer, kad bi se to prepustilo samoj Kolindi, odavno bi sve to završilo debaklom.

Ne može sama

Kao što je to bilo u protekle dvije debate, gdje je predsjednica ponovno redala gafove, a kad ih nije redala ona, u priču su uletjeli njezini savjetnici.

Kolinda Grabar Kitarović ne može pobijediti sama, i to je postalo jasno svima, od Plenkovića pa do njezinih savjetnika koji, usput budi rečeno, čuvaju svoje pozicije na Pantovčaku.

Ako ove nedjelje odnese pobjedu, ona će biti izvojevana unatoč Kolindinim naporima, a ne zahvaljujući njima.

A na Pantovčaku bismo onda mogli doista dobiti "kolektivnu predsjednicu".

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.