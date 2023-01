Schengen nije fikcija. Ali ne funkcionira kako bi trebao...

Čini se da to što je Hrvatska konačno ušla u schengenski prostor “slobodnog kretanja” ne znači da će putovnice i osobni dokumenti od sada samo skupljati prašinu. Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova je, naime, zbog navodno znatno povećanog broja ilegalnih migranata nedavno donijelo odluku produljenja granične kontrole na granicama prema Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji za još šest mjeseci, odnosno do 11. svibnja 2023. godine, što je izazvalo salve nezadovoljstva kod Slovenaca. Budući da broj Slovenaca koji žive u Sloveniji, a rade u pograničnim dijelovima Austrije uopće nije zanemariv, ne čudi što im je već dosta austrijskih graničnih kontrola koje njihovi susjedi kontinuirano provode od 2015. Slovenska vlada s razlogom tvrdi da je nova odluka austrijskog MUP-a o produžetku graničnih kontrola prema Sloveniji do svibnja 2023. zapravo protuzakonita i da Europska komisija opetovano ignorira austrijske ispade na granici. Ako pogledamo obrazloženje presude Europskog suda iz travnja prošle godine, nisu Slovenci daleko od istine. Izvješća pokazuju da Austrija od studenog 2017. nije uspjela dokazati da joj prijeti opasnost, čime bi se moglo opravdati produljivanje granične kontrole. Pokrajinski sud u Štajerskoj je već prošle godine postavio pitanje je li granična kontrola u skladu sa zakonima Europske unije po pitanju prava slobodnog kretanja svakog europskoga građanina unutar same EU. No ministar unutarnjih poslova Karner je nešto drugačijeg mišljenja: on tvrdi da je Austrija jedna od najpogođenijih država ilegalnom migracijom i da je on obavezan štititi vlastite građane. Pojedini analitičari njegovu retoriku tumače u kontekstu oporbenih desničara iz FPÖ-a koji europske zakone ionako smatraju katastrofom za samu Austriju te glasno zastupaju sve popularniju tezu u društvu da je Austrija obavezna sama čuvati svoje granice, i to još strože nego što je to do sada bio slučaj.