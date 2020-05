Sekta je bio, u sektu se vraća. Evo kako je Most zatvorio krug

Sekta je bio, u sektu se vraća.

Ovom biblijskom parafrazom najbolje se može opisati životni krug koji je u politici napravio Most.

Krenuo je kao klerikalna, konzervativna, ideološki i svjetonazorski vrlo usko profilirana grupacija iz Metkovića, a sada se s odlascima brojnih njegovih uzdanica i saborskih zastupnika ponovno pretvara u grupaciju iz kakve je izrastao.

"Vodstvo Mosta smatralo je da se stranka treba svjetonazorski jasno profilirati i više nisam imala prostora za rad", kazala je ovih dana Ines Strenja Linić, saborska zastupnica Mosta koja je objavila svoj izlazak iz politike.

Isto su objavili i mnogi drugi Mostovci: Slaven Dobrović, Robert Podolnjak, Ružica Vukovac, Vlado Marić, Ivana Ninčević Lesandrić, Ivan Kovačić... Most je još davno raskrstio sa zastupnikom Markom Vučetićem, koji je Most nazvao "desnom, klijentelističkom i elitističkom strankom".

Povratak korijenima

Svi oni priključili su se Mostu kao inicijativi koja je krenula iz male grupacije konzervativnih aktivista u Metkoviću, Hrastovaca i klerikalaca poput Bože Petrova i Nikole Grmoje, a sada kad svi oni pomalo otpadaju, Most se vraća svojim korijenima.

Svi Mostovi zastupnici i ministri širili su utjecaj Mosta po Hrvatskoj: do Slavonije, Zagreba, Varaždina, Rijeke, Zadra... Sada se sve više pogledava prema Metkoviću.

Oni koji sada napuštaju Most razvodnjavali su njegovu ideološku i svjetonazorsku komponentu, sve do ljevičara i liberala, koji su s vremenom malo-pomalo otpadali, utišavali se, nestajali ili naprosto odustajali.

Dvaput s HDZ-om

Zbog takvih Most je postao uspješnom nacionalnom političkom pričom koja je prije pet godina zavela i mnoge razočarane SDP-ovce i liberalne glasače, te Most dvaput dovela na vlast. Odnosno, Most je dvaput doveo HDZ na vlast.

Sada se Mostov ideološki i svjetonazorski temelj, kulinarskim rječnikom, reducira do kompozicije koja uključuje samo profilirane, uglavnom desne ili konzervativne kandidate i sljedbenike.

Nema više širenja, nema više uključivanja, nema više regrutiranja.

Most je izrastao iz Hrasta, u Hrast se sada vraća.

Pa se, recimo, riječka liječnica Strenja Linić zamjenjuje riječkim vjeroučiteljem Marinom Miletićem.

Uspjeh ili prevara?

Bila je to neminovnost i pitanje je bilo vremena kad će se ta priča ispuhati i sve se vratiti na početak. Odakle je i krenulo.

Time bi se ujedno i završila uspješna priča Mostova sudjelovanja u politici. Za neke, ona je bila uspješna prevara. Za mnoge, Most je u postojećim okolnostima naprosto izgubio smisao postojanja.

Metoda dovođenja HDZ-a na vlast već se izlizala, otjerala je mnoge birače, kao i buduće akvizicije koje se ne uklapaju u svjetonazorski kalup. Hvatanjem takozvanih "kapitalaca" Most sliči na očajnika koji se lovi za svaku slamku, a usko definirana ideološka platforma ostvaruje i uske ciljeve. Odnosno, dohvaća malo mandata.

Na koncu, bilo je to očekivano. Sekte mogu trpjeti širenje i razvodnjavanje, ali ne zadugo. Lideri sekte mogu trpjeti neslaganje i drugačije mišljenje, ali ne zadugo.

Mostova operacija dvaput je uspjela, ali čini se da pacijent lagano odumire.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.