Situacija u Ukrajini se razvija u smjeru koji bi mogao biti vrlo opasan za mir u svijetu...

Prije dva tjedna napisao sam da će rat u Ukrajini ući u najodlučujuću fazu. Međutim, još nije jasno je li bitka za Donbas u potpunosti započela ili ne. Rusija je pojačala bombardiranje gradova i mjesta i utvrđenih ukrajinskih vojnih položaja na tom području, a došlo je i do pojačanih sukoba. No čini se da Moskva još nije pokrenula sveobuhvatnu kopnenu ofenzivu. To može djelomično biti posljedica činjenice da su mnoge njene borbene jedinice i dalje oštećene nakon neuspjele kampanje za zauzimanje Kijeva. Drugi čimbenik je kontinuirani otpor unutar opkoljenog i poharanoga grada Mariupolja, koji je spriječio Rusiju da rasporedi tisuće vojnika prema sjeveru s ciljem potpunog okruživanja ukrajinskih vojnih snaga na istoku. Uništenje tih snaga - koje predstavljaju gotovo polovicu ukrajinske vojske - moglo bi u potpunosti transformirati rat u korist Rusije. U najmanju ruku, Moskvi bi moglo otvoriti put prema zauzimanju cijele ukrajinske obale Crnog mora sve do Pridnjestrovlja, proruske enklave u Moldaviji. Ukrajina bi postala zemlja bez izlaza na more, ekonomski oštećena i uvijek izložena ruskim osvajanjima.