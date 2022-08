Snašao se! Izraz koji se koristi za običnog lopova u Hrvatskoj

U domaćim medijima nedavno se pojavila vijest da je DORH pokrenuo istragu protiv osmero kontrolora leta Hrvatske kontrole zračne plovidbe zbog lažne prijave prebivališta kako bi im ostalo više plaće. Riječ je o nenaseljenoj straćari obrasloj u travu i korov u naselju Blatuša u općini Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji, u kojoj prokazani kontrolori, naravno, nikad nisu ni živjeli. Da stvar bude još gora, nisu ni prvi ni posljednji koji su se lažno prijavili. Imali smo slične slučajeve i istaknutijih saborskih zastupnika i članova Vlade. I to je samo onaj vrh velike koruptivne sante leda koji javnost ima priliku vidjeti. Plenkovićev kadar vara i pljačka Hrvatsku gdje god stigne. Ako Republiku Hrvatsku i građane varaju oni koji bi je prvi trebali izgrađivati i ostalima služiti kao primjer, što onda očekivati od ostalih? Za takve se u javnosti često zna reći da su se snašli. “Snašao se” je izraz koji se koristi za čovjeka kojeg bismo inače nazvali lopovom, ali iz određenih razloga to ne možemo ili pak ne smijemo. To što je upravo ova priča osvanula u javnosti u trenutku kad kontrolori prijete štrajkom i traže povišicu nije nipošto slučajno. Očito je da se ova poznata priča, kakvih u drugim profesijama u RH ima napretek, sad koristi kao “Joker zovi” kako bi se argumentiralo da su svi kontrolori takvi te da su njihovi prilično legitimni zahtjevi neutemeljeni i pretjerani.