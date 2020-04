Teret solidarno podnose svi. A hoće li ga podnijeti i branitelji?

"Svi smo skupa u istom brodu", poručio je premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade, "i morat ćemo se odricati zajedno".

Ali niti jednom riječju ni premijer, niti bilo tko od njegovih ministara nije spomenuo branitelje.

Zašto je to važno?

Recimo, Plenković je spomenuo medicinske sestre. "Da nema javnog sektora, danas ne bi mogli biti zahvalni medicinskim sestrama i liječnicima koji se bore za naš život". Pa ipak, još krajem prošlog ljeta te iste medicinske sestre prijetile su štrajkom zbog neisplate dodataka na plaće.

Plenković tada nije u potpunosti prepoznavao njihovu važnost, odugovlačio je s pregovorima i izazivao krizu u javnom zdravstvu.

Zašto šuti o braniteljima?

Hvalio se Plenković kako je u mandatu ove Vlade bilo povećanja plaća, "no u ovakvim trenucima moramo razgovarati sa sindikatima, što i kako dalje". "Bit će novaca i za mirovine i za plaće za ožujak, a o isplati za travanj ćemo vidjeti što ćemo dogovoriti, s obzirom na izazove", rekao je Plenković.

I opet nije spomenuo branitelje.

Spomenuo je građane, poduzeća, javni sektor, državni sektor, privatni sektor, govorio je o smanjivanju plaća u državnoj administraciji, odrekao se svoje plaće, ali nije spomenuo branitelje.

A prije četiri mjeseca hvalio se kako je proračun Ministarstva branitelja u njegovu mandatu povećan za pedeset posto, nakon čega je ministar Tomo Medved to preveo u 500 milijuna kuna povećanja.

Zašto se sada ne govori o smanjivanju tog proračuna i o solidarnom smanjivanju prava branitelja?

Inače se branitelji ne izostavljaju

Inače se branitelji ne izostavljaju. I kad treba i naročito kad ne treba, a svakako u političkim i državničkim obraćanjima, branitelji su neizostavna poštapalica Andreja Plenkovića i svakog viđenijeg HDZ-ovca.

Hvale se da izlaze braniteljima u susret, da im dižu mirovine i izdvajanja, hvale se stotinama milijuna kuna koji se daju braniteljskoj populaciji. Jer se time kupuje njihova naklonost i - glasovi.

A sada, kad se spašava država, branitelje se nigdje ne spominje.

Govori se radnicima, poduzetnicima, velikim i malim, čuju se pozivi na solidarnost. Zašto se ne spominju branitelji? Kad smo već kod solidarnosti...

Boji se šatora

Odgovor je jednostavan: zato što bi ovo trebala biti izborna godina.

Odgovor može biti i ciničan: zato što se Plenković boji šatora.

Zadnja Vlada koja se u kriznim trenucima usudila dirnuti u braniteljska prava i privilegije nagrađena je s plinskim bocama, šatorima i oružanim prijetnjama.

Andreju Plenkoviću to ne pada na pamet.

Branitelji se, preko svojih udruga, guraju u sve aspekte društva: od školstva i kulture pa sve do politike. Sada izbjegavaju davati sugestije u obrani Hrvatske od posljedica koronavirusa.

Nema generala i šatoraša, nema branitelja koji će solidarno podnijeti žrtvu u ratu za opstojnost hrvatskog gospodarstva, državnog proračuna i čitave države.

Kameni temeljci

Plenković spominje javne službe, njegovi ministri govore o nekakvim rezovima, Damir Krstičević odustaje od nabavke vojnih zrakoplova kao da nas od toga već Amerikanci nisu spasili, prijeti se rezanjem plaća i mirovina, ali nigdje se ne spominju branitelji.

Kao kameni temeljci hrvatske države.

Odnosno, kao kameni temeljci opstanka HDZ-a na vlasti.

Dok je bilo novca Plenković je braniteljima povećao proračun za pola milijarde kuna. Hoće li im sada to srezati? Kao što prijeti rezanjem javnim službama kojima je također povećao plaće, recimo prosvjetarima.

Plenkovićeva vlada za 400 milijuna kuna povećala je povlaštene mirovine. Hoće li njih smanjivati? U eri solidarnosti ne smije biti povlaštenih.

Odgovorni prema svima, a ne samo njima

"Kao odgovorna vlada moramo činiti ono što i do sada – biti odgovorni prema našim građanima", rekao je Plenković.

A odgovorna Vlada ne kalkulira i ne politizira. Ako teret podnose svi, onda ga podnose i povlašteni.

Ako ćemo se "odricati zajedno", onda treba pozvati na odricanje i one koje se sada napadno ne spominje. One kojima se inače politikantski maše u svakoj prilici.

I ako se hvali onima kojima do prije pola godine nije želio isplaćivati pošteno zarađeni novac, zašto Plenković ne poziva na solidarnost one koje je zatrpao državnim novcem? Jer, to je politički osjetljivo.

No zato je Plenkovićeva poruka promašena, a poziv na solidarnost neiskren.

Kad su već branitelji temelj hrvatske države, onda i oni moraju podnijeti teret u trenutku kad se ta država trese i ruši.

