Težak, gotovo sramotni potez Državnog tužiteljstva

Oslobađajuća presuda u manje važnom sudskom postupku za tzv. mali Agrokor, istina, nije pravomoćna. A izjave sutkinje Štampar Stipić zvuče kao sladostrasno naglašavanje nesposobnosti tužitelja.

<p>Jučer je Ivica Todorić uzeo veliki bod u gostima. Oslobađajuća presuda u manje važnom sudskom postupku za tzv. mali Agrokor, istina, nije pravomoćna. Ali je, sudeći prema obrazloženjima sutkinje, težak, gotovo sramotni poraz državnog tužiteljstva.</p><p>“Savjetodavne usluge su izvršene i uplaćeni iznos za to je utrošen, a to proizlazi iz izjava svjedoka. Državno odvjetništvo nije donijelo nijedan dokaz koji bi tome proturječio”, kaže sutkinja.</p><p>Prilično nezgodno za državu koja je optužila Ivicu Todorića i još troje za izvlačenje 1,26 milijuna eura iz Agrokora preko tvrtke za plaćanje navodnih savjetodavnih usluga. Izjave sutkinje Štampar Stipić zvuče kao sladostrasno naglašavanje nesposobnosti tužitelja.</p><p>Recimo, ovo: radilo se o realizaciji jednog vrlo uspješnog poslovnog pothvata koji je kasnije doveo do kupnje Mercatora. Tužiteljica smatra da rezultat njihova rada na ovom predmetu nije sasvim katastrofalan. Ta je srijeda, dakle, bila nastavak lošeg tjedna za DORH. Dan ranije pukla je bruka sa zamjenicom županijske državne tužiteljice, čiji je muž u stanu držao 4,5 milijuna kuna.</p><p>Tu gotovinu Uskok povezuje s Draganom Kovačevićem, uhićenim šefom Janafa. Kod Gorana Puklina, supruga tužiteljice Mirele Alerić Puklin, navodno je Kovačević “parkirao” novac: 2,593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka. A gospođa Mirela taj novac nije upisala u imovinsku karticu. Što otvara niz zanimljivih pitanja o njegovu podrijetlu.</p><p>Prema podacima iz objavljene imovinske kartice, Goran Puklin je bogat čovjek. I spretan. Niz milijunski vrijednih nekretnina palo mu je u ruke kao dar ili rezultat ugovora o doživotnom uzdržavanju. I to je zanimljivo…</p>