To su hrvatski velikani: Euri u garaži, lova u kutiji, dragulji u koferu, umjetnine u bunkerima

Dragan Kovačević kupio je grobnicu u Aleji velikana na Mirogoju, pa je posve normalno da je lovu onda sakrio u tuđu garažu. Ali tako rade mnogi hrvatski velikani, od Ive Sanadera, preko Vidoševića, do Milana Bandića.

<p>Kakav bi to <strong>Dragan Kovačević</strong> bio vlasnik grobnice u Aleji velikana na Mirogoju kad ne bi držao milijun eura u Toyotinu terencu u tuđoj garaži?</p><p>Tako to hrvatski velikani rade.</p><p>Bivši šef Janafa parkirao je najveće Toyotino vozilo u garaži svog prijatelja u Samoboru, gdje je policija u pretresu pronašla hrpu novčanica u raznim valutama u vrijednosti od milijun eura. Za onom vrećom s 1,9 milijuna kuna mita koji je dobio od Kreše Peteka navodno se još uvijek traga.</p><p>Tako posluju hrvatski velikani.</p><h2>Drugi velikani</h2><p>I taj slučaj Dragana Kovačevića evocira uspomene na druge velikane iz crne kronike čija je tajna bogatstva proteklih desetljeća policija otkrivala na svakakvim mjestima.</p><p>Recimo, <strong>Nadan Vidošević</strong> svoje je Krezovo blago čuvao u bunkeru vile u Zagrebu. Bilo je tamo petsto slika, amfore, skupocjene knjige, skulpture, ali i preparirane životinje i egzočna divljač. Bilo je to kao da je policija otvorila Alibabinu pećinu. Javnost se mjesecima urnebesno zabavljala s njezinim sadržajem.</p><p>S druge strane, <strong>Ivi Sanaderu</strong> se mito nosio u kutiji za hrenovke. Tako je barem posvjedočio mesar i saborski zastupnik Stjepan Fiolić na suđenju bivšem premijeru, otkrivši kako je u takvoj kutiji donio premijeru novac s kojim je želio kupiti hotel Lapad.</p><h2>Zagorčevi dragulji</h2><p>Zatim, najodlikovaniji hrvatski general, Vladimir Zagorec, po odlasku s dužnosti pomoćnika ministra obrane 2000. godine iz sefa je odnio torbu s draguljima, navodno namijenjenim kupovini naoružanja. Kasnije je zbog toga osuđen i bio prisiljen vratiti novac.</p><p>A torbu s prljavim novcem nosao je naokolo i bivši glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić, nakon što mu je Mladen Barišić predao dva milijuna kuna i 300 tisuća eura za kampanju HDZ-a. HDZ je tada prljavi novac prvo držao u sefu, pa pokušao uplatiti na bankovni račun, a kad je banka sumnjivu transakciju prijavila Uredu za sprečavanje pranja novca, lova je završila u sefu glavnog državnog odvjetnika <strong>Mladena Bajića</strong>.</p><p>I nikome ništa. Eno, Bačić sjedi u saboru, a HDZ na vlasti.</p><h2>Novac nije imovina</h2><p>I svi su se ponašali kao da se ništa posebno ne događa ni kad je Ankica Lepej otkrila tajni bankovni račun Franje Tuđmana, s 210.000 njemačkih maraka i 15.740 američkih dolara, koje predsjednik države nije naveo u svojoj imovinskoj kartici. A kad se novac otkrio, saznali smo da to zapravo nije imovina.</p><p>Zato je posve rutinski primljena informacija da je Milan Bandić svoju vikendicu natrpao skupocjenim umjetninama, odnosno više stotina umjetničkih slika. Neke su bile izložene na zidovima, a druge - što je puno zanimljivije - pronađene su na skrovitom mjestu u vikendici. Dakle, bunkeru.</p><p>A Josipa Rimac imala je "tajnovitu" vikendicu u Vodicama.</p><p>Netko sumnjivo bogatstvo skriva, netko se njime javno hvali.</p><h2>Vrh sante</h2><p>I to su sve bili hrvatski velikani, neki s grobnicama na Mirogoju - neki i s najvećom grobnicom - svi s uglednim pozicijama u društvu, s odlikovanjima i političkim statusom, bilo je tu premijera i gradonačelnika i predsjednika, a to je sve samo vrh ledene sante.</p><p>Nema sumnje da mnogi velikani moderne Hrvatske svoj novac imaju zakopan od računa na Sejšelima i Luxemburgu do nekih podruma, vikendica i bunkera. Samo treba malo prokopati, sve će se pronaći.</p><p>Ili će ispasti iz garaža. </p>