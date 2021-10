Novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je četiri mjeseca proveo hvatajući konce, pokušavajući složiti ekipu i rješavati probleme koji su izbijali na sve strane. Od neplaćenih i neplaniranih računa pa do pucanja cijevi. Četiri mjeseca je malo za suditi, ali činjenica je da zasad nije pokrenuo ili ušao u ni jedan važan projekt ili odluku koja bi obilježila početak mandata. Štoviše, plan s novim modelom gospodarenja otpadom pokazao se previše improvizatorski. Zastupnici Možemo! su se ušutjeli, teško je čuti da se nešto pokreće i po četvrtima, a sva komunikacija je centralizirana na gradonačelnika i zamjenike koji sve žele kontrolirati. A to je nemoguće. Nije to uvijek uspijevao ni Milan Bandić, koji je imao potpuno posloženu i sebi podređenu hijerarhijsku strukturu.