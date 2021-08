Hajde, pokažite mi tko bi me mogao zamijeniti, upitao je Franjo Tuđman novinara Slobodne Dalmacije negdje sredinom devedesetih. Aludirao je na svoju povijesnu ulogu i na nepostojanje opozicije. Istu tu misao, samo drukčije oblikovanu, izrekao je prije koju godinu Andrej Plenković - “mogu što hoću”. On ima još manje oporbe. Peđa Grbin? Taj se muči s Davorom Bernardićem. Bernardić? Taj se muči s političkom abecedom. Tomislav Tomašević? Taj se muči sa Zagrebom, a mučit će se još četiri godine. I Plenković mu neće olakšati muke, iako zbog toga Zagrepčani čekali na obnovu još par desetljeća. Domovinski pokret? Što je to, koliko njih ima? Tko im je lider? Koliko imaju divizija? Most? Koji most, pelješki? Ljudi su se fino zbrinuli. Sindikati? Gdje su?