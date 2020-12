Hrvatska je na nogama. Učiteljice šalju deke, građani šalju hranu, lijekove, novac, dobri ljudi nude smještaj. Ne pitaju dodatne detalje: svi su spremni pomoći unesrećenima. Općine i gradovi nude stanove i prostore u javnom vlasništvu. Split daje sjajan primjer: riva je zatrpana stvarima, šleperi su puni pomoći. Cijeli grad skuplja pomoć. Slično je i drugdje. Građani su došli spontano, donose sve što mogu, dućani su ispražnjeni. Sve ide u Petrinju, Sisak, Glinu, banijska sela. Opet ce banovinska praskozorja svjedočiti o veličini i snazi humanosti, o velikom srcu zemlje.

Sad moramo biti svjesni da smo ušli u turbulentno vrijeme; seizmički, epidemiološki, pa i politički. Afrička ploča ide prema sjeveru, tlo bi se moglo češće tresti. Epidemije ne moraju biti stoljetni izuzetak. Moramo se spremiti za - ne dao bog - vrijeme katastrofa. Ono ne mora doći. Ali mi moramo biti spremni. Solidarnost je dobra i važna, a bit će još bolje ako moguće nevolje budu dočekivali uređeni sustavi prevencije i pomoći.

Povjesničar Zdenko Samaržija kaže:

- Kada je psihijatar Viktor Frankl bio u nacističkom logoru, uočio je fascinantnu pojavu. Neki zatvorenici imaju datum i vrijeme kada će bit oslobođeni. Oni su smatrali da će do marta 1943. biti pušteni iz logora i jako su vjerovali u to. Kao što mnogi ljudi danas vjeruju da će im biti bolje kada prođe 2020. Međutim došao je mart 1943. i zatvorenici uvidjeli da... Pali su u depresiju i umrli kroz 2 tjedna do mjesec dana. Oni poput Viktora Frankla su sebi našli svrhu čak i u logoru. Trudio se da svakog dana, svakog sata, svake minute i sekunde sebi da smisao života i pokuša promijeni situaciju na bolje. Ljudi koji nisu čekali vrijeme da im bude bolje već su na tome odmah radili su većinski preživjeli logor. Dok oni koji su mislili da će im biti bolje kad prođe neko vrijeme su doživjeli nervni slom i depresiju kada je to vrijeme došlo, a nije im se to ostvarilo. Zato nemojte čekati "da prođe 2020." da bi vam bilo bolje jer i 2021. može biti katastrofalna. Danas krenite u ostvarivanje plana da vam život bude malo bolji nego što je bio jučer. S tim možete početi sad.

Toliko od našeg povjesničara. Isto to vazi i za hrvatske vlasti. Počnite sad, pa ćemo biti spremni sutra. A solidarnost građana uvijek će biti dobrodošla; ne smije samo biti ključni element pomoći.