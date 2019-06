Uskok se mora baviti ubijenom divljači kao da nema korupcije

- Mislim da je to poruka koju građani žele čuti, da ne štedimo nikoga, uključujući i svoje djelatnike. Poručio je to s izrazitim zadovoljstvom ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Po kaznenoj prijavi specijalnog policijskog odreda, PNUSKOK-a, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Uskok) krenuo je u veliku akciju. Pao je i policajac koji je omogućavao nekom tamo da prevozi odstrijeljenu divljač bez dozvola, pa je pomogao drugom jer je lovio ribu bez dozvole...

Pod istragom su i ravnatelji parkova prirode zbog pogodovanja u zapošljavanju. Ta akcija u kojoj je palo 11 ljudi pokazuje potpuni kokošarski mentalitet u Hrvatskoj. Gdje se od vrha do dna svatko pokušava ogrebati za uslugu, povući vezu, a službenici na to pristaju za sitni mito.

No treba li se time zaista baviti Uskok? Ponovimo još jednom što im skraćenica znači - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Nema li većeg kriminala u državi u nogometu, namještanju javnih natječaja, kod političara, u brodogradilištima koje sad svi plaćamo jer ni jedna služba do ove godine nikad nije uradila ništa? Treba sanjati državu u kojoj će udarne vijesti biti uhićenje policajca zbog krivolova i da je to najteži kriminal u zemlji.

Nažalost, teško je izbjeći dojam da se Uskok iscrpljuje na ovim slučajevima dok krupne ribe i dalje plivaju. Slučajeve poput ovih bi trebale rješavati interne kontrole, nepotizam i klijentelizam u zapošljavanju bi trebala riješiti politika koja postavlja i smjenjuje ravnatelje.

Uskok treba specijalizirati i opremiti za najsofisticiranije slučajeve. Oni bi trebali čistiti ribu od glave. Da parafraziramo ministra, to je svakako poruka koji građani žele čuti. Nažalost, porezni Uskok je prilično oslabljen, antikorupcijsko povjerenstvo je pod pritiskom politike, Uskok troši ljude i opremu na sitne ribe, istrage su često politički tempirane... Tako da se opet sve svodi na dojam borbe protiv korupcije. Ne i pravu borbu.