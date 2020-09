Vitez Željko Reiner opet otvorio sezonu lova na nove 'soroševce'

Akademik Reiner želio je diskreditirati profesora prava Đorđa Gardaševića podatkom da je magistrirao na "Soroševu sveučilištu u Budimpešti" i progovorio jezikom diktatora, populista i teoretičara zavjere

<p>Akademik Željko Reiner u izjavi za N1 televiziju hrabro je procijedio kroz zube ovu izjavu: "Profesor (Đorđe) Gardašević koji je magistrirao na Sorosevom sveučilištu u Budimpešti očito je nešto pobrkao ili nije upoznat dobro s funkcioniranjem Sabora".</p><p>Iste večeri, Reiner je uzmaknuo pred vlastitom drskošću pa na istoj televiziji ublažio svoj napad na profesora prava Đorđa Gardaševića. "Pa samo sam naveo podatak iz biografije", branio se HDZ-ov akademik.</p><p>Ali šamar je lansiran.</p><p>Negdje iz dubina internetskih foruma i Facebook grupa stigma "soroševaca" iskočila je skroz do akademske, pa onda i politikantske razine. </p><p>Što nije neobično: Hrvatska je podigla spomenik - ne jedan, stotinu - prvom protivniku Georgea Sorosa i najžešćem kritičaru i progonitelju "soroševaca" u Hrvatskoj, predsjedniku Franji Tuđmanu.</p><h2>Soroševi vragovi</h2><p>Danas, bivši presjednik Hrvatskog sabora profesoru prava koji traži ocjenu ustavnosti rada Sabora nabija na nos činjenicu da je magistrirao na sveučilištu osobe koju je Viktor Orban potjerao iz Mađarske, Franjo Tuđman povezivao sa "crnim, zelenim i žutim vragovima", koja je trn u oku svakom diktatoru u svijetu, kao i crvena krpa za sve radikale, ekstremiste, autokrate, fašiste i teoretičare zavjere.</p><p>Reiner misli da se ovim prozivanjem "soroševca" Gardaševića vinuo do Tuđmanovih visina. Nažalost, propao je u paranoične i huškačke dubine interneta i opskurnih desničarskih portala. Počeo je govoriti njihovim jezikom. Koristiti njihovu retoriku. Prihvaćati njihovu argumentaciju.</p><p>I pretvorio se u Orbanova pionira.</p><h2>Trn u oku desničarima</h2><p>Duga je povijest "soroševaca" na ovim prostorima, još otkako je Soroseva zaklada financirala medije, organizacije, udruge i pojedince koji su bili trn u oku autokratskoj, nedemokratskoj, korumpiranoj vladavini Tuđmanova HDZ-a.</p><p>Danas je Soros trn u oku svima onima s kojima se današnji hrvatski konzervativci, suverenisti, populisti, zajedno s HDZ-om, žele identificirati: od Viktora Orbana preko poljskih konzervativaca sve do Vladimira Putina i Trumpovih desničara.</p><p>Samo spominjanje nekoga u kontekstu Sorosa opet je postala uvreda, pljuska i pljuvačka koju se izvlači u nedostatku argumenata. Tim putem krenuo je i Reiner: navođenjem Soroseva sveučilišta trebao je ne samo odbaciti Gardaševićev zahtjev, nego i diskreditirati ga kao osobu, dovesti u pitanje njegov kredibilitet, političku podobnost i kompromitirati ga u javnosti.</p><p>Odnosno, kod svoje publike.</p><h2>Titov doktorand</h2><p>Nije isti princip primijenio na sebi. Nije se proglasio doktorandom "Titova sveučilišta" u Zagrebu.</p><p>Kao što je zaboravio da je George Soros od 2002. godine nositelj odličja Reda kneza Branimira s ogrlicom, koje je dobio zbog "zasluga stečenih u procesu demokratizacije Republike Hrvatske".</p><p>Kako je "demokratu" Reineru taj Soros sada postao sporan?</p><p>Jasno da je sporan Lovri Kuščeviću koji je najurivanje iz Vlade ukrasio Facebook obračunom s "lijevim aktivistima i soroševcima". To je ipak njegova razina. Razina osobe koja će svoje prljavštine prati napadima na imaginarne neprijatelje.</p><p>Ali Reiner je akademik. I takva retorika mu ne priliči.</p><p>Ovakvim komentarima stavlja se meta na leđa svakom kritičaru režima, pokušava začepiti usta svima koji drugačije misle, nastoji obilježiti svakoga tko stane na put HDZ-u.</p><h2>Loše vrijeme za soroševce</h2><p>Međutim, i to je ono najgore, pribjegavanje ovakvoj retorici jasan je signal da se Plenkovićeva Hrvatska odmiče od liberalne demokracije i tone u autoritarni, orbanovski, tuđmanovski mrak. </p><p>Tuđman je ratovao sa "soroševcima" jer su mu zadavali najviše problema, više od pokorenih institucija ili pripitomljene opozicije ili poslušnih medija. Danas se događa nešto slično u Plenkovićevoj državi: HDZ je pokupovao ili pokorio sve, od sudova do žetončića, oporba je u rasulu, a dio medija u džepu, pa je najlakše one koji još unose nemir proglasiti "soroševcima".</p><p>Lansiranje takve retorike sugerira kako liberalna demokracija uzmiče pred populizmom, diktaturom, kultom ličnosti, korupcijom i jednoumljem. Još bolje ako se radi o šupljoj, neargumentiranoj, huškačkoj retorici. Što gora, to efikasnija. Tako to ide u današnjem svijetu punom teorija zavjera, alternativnih činjenica i lažnih vijesti.</p><p>U koji se akademik Reiner želi pod svaku cijenu uklopiti. </p>