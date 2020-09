"Vozi, miško": Evo kako vozači zapravo drmaju ovom državom

Vozaču Tome Medveda sređivali su stručni ispit, vozač Tomislava Tolušića probijao je pravosudne istrage, vozač Božidara Kalmete reketario je poduzetnike, a bivši vozač Milana Bandića gradi na biznis u Zagrebu.

<p>Nekada su šoferi postajali velikani.</p><p>Luka Rajić od vozača u Dukatu dogurao je do vlasnika Dukata i jednog od najvećih pretvorbenih tajkuna. </p><p>Vladimir Zagorec, vozača generala Ivana Čermaka, postao je najodlikovaniji i jedan od najbogatijih hrvatskih generala, državni trgovac oružjem i stup društva. A potom bjegunac i osuđenik.</p><p>Ljubo Ćesić Rojs od vozača autobusa dogurao je do hrvatskog generala, zapovjednika 66. inženjerijske pukovnije, saborskog zastupnika i predsjedničkog kandidata. Istinskog stupa ovog društva.</p><p>Danas, pak, hrvatski šoferi postaju hrvatski crnokronikaši. Neki su optuženici, neki osuđenici, a neki bi to trebali postati.</p><p>I to ne bilo kakvi vozači: vozači ministara u Vladi, ali i bivši vozač gradonačelnika koji se hvali titulom drugog najmoćnijeg političara u zemlji.</p><p>Krenimo od Danijela Miočića, dugogodišnjeg vozača ministra Božidara Kalmete, koji je 2009. godine pravomoćno osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog reketarenja poduzetnika. Iako ga je Miočić vozio punih deset godina, Kalmeta se kasnije branio da nije imao pojma o tome što njegov vozač radi, poručujući da "institucije rade svoj posao".</p><h2>Lažni SMS-ovi</h2><p>Sjetimo se Blaža Curića, vozača bivšeg ministra Tomislava Tolušića, koji je uhićen u aferi SMS pod optužbom da je probio istragu i Franji Vargi dojavio da se nad njim provodi kriminalističkog istraživanje. Curić je, zgodno, prije toga bio vozač zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. </p><p>A ne zaboravimo ni Zdravka Krajinu, vozača gradonačelnika Milana Bandića, kojega se spominjalo u vezi afera sa štandovima u Zagrebu, da je dobio javnu površinu za manifestaciju "Martin u Zagrebu" koju je potom dao u podnajam za višestruko veću cijenu. Bandić je samo u jednoj godini svom bivšem vozaču, a sada direktoru tvrtke, dao 318 štandova i 54 kućice po smiješnim cijenama.</p><p>I tako dolazimo do Tome Medveda i njegova vozača.</p><h2>Nitko nema pojma</h2><p>Uhodanom operacijom državnih tajnika i mreže Josipe Rimac vozaču je pripremljen teren za polaganje stručnog ispita. "Jesi li što poduzela u vezi onog vozača. Dobar vozač al za struč. treba pomoć", pitao je državni tajnik Josipu Rimac, nakon čega je ona prenijela poruku, kako navodi Telegram, osobi koja sređuje ispite, uz napomenu "Vozač ministra Medveda".</p><p>Ministar Medved kaže da on ništa nije znao. Ali još bolje, da ništa nije znao ni sam vozač. Što je doista presedan.</p><p>Kao da su mu ispit sređivali iza leđa. Možda kao iznenađenje.</p><p>Ministar ostaje na dužnosti, ostaje i vozač, kao i državni tajnik koji još uvijek nije podnio ostavku.</p><p>Ali to nam daje sliku HDZ-ove vlasti. Sliku o tome tko sve vozi ministre i gradonačelnike, kakvu moć ti ljudi imaju, čime se sve bave, na što se sve usuđuju i kako ministri o svemu tome pojma nemaju.</p><p>Kalmeta nema pojma da njegov vozač reketari, Tolušić nema pojma da njegov vozač probija istrage i sudjeluje u lažiranju SMS-ova, Medved nema pojma da njegov vozač sređuje stručne ispite.</p><p>Sve to bilo bi smiješno. Da nije znakovito.</p><h2>Stupovi društva</h2><p>Znakovito je kako se ponašaju vozači i kakav je odnos prema njima. Znakovito je da ministri svakodnevno surađuju s takvim osobama, koje imaju pristup svakakvim tajnama, a da ministri istodobno tvrde da nemaju pojma što im vozači rade. Znakovito je da vozači zapravo drmaju državom.</p><p>Jer je to naprosto takva država.</p><p>Tomo Medved vrijeđa inteligenciju javnosti svojim tvrdnjama da ni on ni vozač nisu znali da čitava mreža organizira polaganje stručnog ispita, što dodatno pogoršava ionako sramotnu situaciju za Plenkovićevu vladu i stranku. </p><p>Teško se riješiti ministra, teško je riješiti se državnog tajnika, ali očito je teško riješiti se i vozača. Za kojeg se tvrdi da je gotovo postao "žrtvom namještaljke".</p><p>Nema sumnje, vozači su i dalje stupovi društva. </p>