Vrdoljak kaže da građani ne žele izbore. A preslagivanje?

"Zar građani zbog dva maila žele izbore", zapitao se jučer Ivan Vrdoljak komentirajući aferu Hotmail na N1.

Poručio je to političar koji se prošlog proljeća nije pitao žele li građani koaliciju njegova HNS-a i HDZ-a. Nije se pitao žele li građani koji su na parlamentarnim izborima dali glas HNS-u kako bi spriječili dolazak HDZ-a na vlast da upravo on zamijeni Most i održi Titanic Vladu na životu.

Učinio je to, kako je tada objasnio, u njihovu interesu.

A sad Vrdoljak umjesto građana zaključuje da ova afera s lex Agrokorom - čije razmjere on umanjuje kao što je probleme Titanic Vlade uvećavao - nije dovoljno značajna da bi zbog nje pala Vlada. Plenković govori o "malim sjenama, lahorima i povjetarcima", Vrdoljak govori o "dva maila".

Zbog kojih je, posve slučajno, smijenjena druga najvažnija ministrica u Vladi. Ako su to "samo dva maila", zašto je Martina Dalić postala toliki teret? I koliko bi se mailova trebalo još otkriti da bi Vrdoljak - u ime građana - zaključio kako je sada dosta?

Rezignacija građana

Najnovije istraživanje Ipsosa za Novu TV pokazalo je kako 74 posto ispitanih građana smatra da se povodom afere Hotmail ništa neće dogoditi i da će Vlada nastaviti raditi s novim ministrom gospodarstva. Samo 9 posto smatra da će doći do pada Vlade.

Međutim, to više zvuči kao iskaz rezignacije građana, pomirenosti sa činjenicom da nitko ne može isprovocirati izbore, nego njihove izričite želje da ova Vlada, ovakva kakva je, preživi do kraja mandata.

"Realno je očekivati da se ovaj mandat završi, a završit će na parlamentarnim izborima za dvije ili četiri godine. Nadam se samo da Titanic-Vlada neće brod nasukati i potopiti jer najveću cijenu na kraju plaćaju naši građani", govorio je Vrdoljak, ali prije godinu dana.

Danas, opet pozivajući se na građane, upozorava kako bi raspisivanje izbora nakon ove afere ipak predstavljalo veću cijenu od ostanka kompromitirane Vlade nasukane na aferu Hotmail.

Neka pita građane - na izborima

Ipak, s obzirom da se Vrdoljak tako vehementno poziva na građane, tumači njihovo raspoloženje i nastupa u njihovu interesu, zbog čega se onda naprosto građanima ne postavi pitanje žele li nastavak ovakve politike? I to ondje gdje građani imaju mogućnost dati decidirani odgovor - na prijevremenim izborima.

Vrdoljak misli da građane ne smetaju "dva maila". Pa neka onda građani velikodušno nagrade ovu Vladu na izborima.

Andrej Plenković ruga se lideru oporbe Davoru Bernardiću zbog kiselog zelja i drugih eskapada. Pa neka ga onda zgazi na izborima.

Milorad Pupovac upozorava u Expressu da "izbore žele oni koji imaju opasne političke ciljeve". Znači li to da će se zbog takvih ukinuti parlamentarni izbori?

Mantra vladajućih

Jer, jednom će hrvatski građani morati izaći na izbore i potvrdili ili kazniti ovakvu Plenkovićevu Vladu. Zašto to ne bi bilo sada?

Odbijanje prijevremenih izbora u ime građana i plašenje građana opasnostima koje parlamentarni izbori nose postala je nabubana mantra vladajuće garniture.

Nitko se od njih nije javno bunio kad je Plenković puštao medijske balone o izvanrednim izborima ovoga ljeta, nakon očekivane nagodbe u Agrokoru. Jer tada je, naravno, HDZ bio u pobjedničkoj poziciji. Sada, nakon afere Hotmail, izbori se predstavljaju kao opasnost za građane, državu pa čak i samu hrvatsku demokraciju.

Dok jedino i isključivo Plenkovićeva garnitura u Banskim dvorima garantira prosperitet, stabilnost, poštenje, dobre namjere... S mailovima ili bez obzira na njih.

Za Ivana Vrdoljaka je jasno zbog čega ne želi izbore. On se mnogo bolje snalazi u trgovanju saborskim glasovima nego u prikupljanju biračkih glasova. A i realna je opasnost da mu se stranka neće s izbora vratiti u parlament i omogućiti mu preslagivanje.

Da se njega pita, izbora više nikada ne bi bilo.

Oni za njegovu Titanic stranku predstavljaju pravu santu.

