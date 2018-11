Za EU nespremni! Što je krivo posađeno teško je sad ispraviti

"U Europsku uniju ušli smo nespremni i nismo imali postpristupnu strategiju", izjavila je prije nekoliko dana predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na skupu ekonomista u Opatiji.

Ona bi trebala znati o čemu govori. Bila je četiri godine ministrica, najprije europskih integracija, a kasnije i vanjskih poslova, te voditeljica Pregovaračkog tima za pristupanje EU.

Pridružio joj se jučer i Ivan Domagoj Milošević. "Nismo ušli spremni u EU, nažalost plaćamo tu cijenu", kazao je za N1 televiziju.

I on bi trebao znati o čemu govori. Bio je ministar u Vladi koja je u prosincu 2011. godine zaključila pregovore o ulasku u Europsku uniju.

Priznanje bi trebalo biti prvi korak k ozdravljenju.

Međutim, ako je Hrvatska nespremna ušla u EU, ni sada nije mnogo spremnija za funkcioniranje u toj Uniji.

Ni sreće ni para

Ovih dana objavljeno je da je HDZ-ova vlada povukla iz EU fondova 2,7 milijardi eura manje od planiranog. Pa ako je HDZ loše pripremio Hrvatsku za članstvo u Europskoj uniji, sada taj isti HDZ nije spreman niti koristiti prednosti tog članstva i razvijati Hrvatsku unutar EU.

Priznanje Kitarović i Miloševića pomalo iznenađuje, s obzirom da ruši nametnute tabue o tome da Hrvatska nije bila spremna za članstvo u EU. Zemlja u kojoj se još uvijek problematizira pozdrav "Za dom spremni", uporno je ignorirala činjenicu da je za EU - nespremna.

I prije sedam godina, ali i danas.

I to unatoč činjenici da se na čelu Vlade nalazi bivši državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, a na čelu Hrvatskog sabora sjedi njegov tadašnji šef, ministar Gordan "Which Two Chapters" Jandroković.

HDZ je, po starom običaju, prisvojio sve zasluge za dovršetak pregovora s EU, što je i logično: ta stranka je na vlasti otvorila i zatvorila pregovore. Tako sada barem znamo tko je kriv.

I po starom običaju, HDZ je tijekom svog privremenog boravka u oporbi koristio svaku priliku kako bi kritizirao Milanovićevu vladu zbog toga što ne koristi dovoljno fondove EU i općenito, ne iskorištava sve blagodati tog članstva.

U koje je Hrvatska, danas saznajemo, ušla nespremna.

Peta brzina

Naravno da je Hrvatska ušla nespremna u EU jer je ulazila u Sanaderovoj "petoj brzini". Ulazila je u mandatu HDZ-a. Ušla je uz iznuđene pregovore sa Slovenijom. Ušla je na ruševinama korupcijske vladavine Ive Sanadera i HDZ-a.

Ušla je nereformirana, korumpirana, rasturena.

I ustvari nije ušla: doslovno je uteturala, izmrcvarena i izmučena.

Mnogi su spremni reći da ovakva kakva je danas možda čak ne bi ni ušla u članstvo.

Primaran je bio politički motiv. Ulazak u članstvo EU smatrao se ciljem, a ne sredstvom. Zbog članstva se krpalo što god se stiglo, zataškavale su se slabosti, sanirale propasti, a zbog pritiska briselskih birokrata stvari su se često radile preko volje i prelamale preko koljena.

Nema blagostanja

I ne trebaju nam Milošević i Kolinda reći da smo ušli nespremni. Veća je tragedija da ni danas nismo puno spremniji.

Nespremni smo kao država, kao administracija i birokracija, nespremne su institucije koje HDZ postojano ruši i oslabljuje, ali nespremni smo i kao društvo koje je sve dalje od onoga što se očekivalo prigodom ulaska Europsku uniju.

Nema blagostanja, nema ni demokracije, nema obrazovanja, nema institucija.

Primjerice, tijekom pregovora Hrvatska je bila primorana obračunati se s političkom trgovinom u predstavničkim tijelima. Danas je ta trgovina u punom zamahu u Saboru. Trebala se obračunati s korupcijom u Vladi. Pa smo dobili grupu Borg.

Nespremnost za ulazak danas se koristi kao alibi za aktualne propuste i promašaje, poput smanjenog povlačenja fondova iz EU blagajne, i to upravo u mandatu političara koji su vodili i završavali pregovore.

Ali ono što je krivo postavljeno, vrlo se teško kasnije može ispraviti. Naročito pod HDZ-om.

