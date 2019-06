'Zvijezda' Labuđeg jezera sada mora strepiti od 'crnog labuda'

Sjećate se kako je Kolinda Grabar Kitarović prije dva proljeća ušetala na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta, svečano se naklonila publici i prisvojila cvijeće namijenjeno ansamblu?

Bilo je to na premijeri baletne predstave "Labuđe jezero".

Danas Kolinda Grabar Kitarović oteže s objavom kandidature za drugi mandat dok HDZ, stranka o kojoj najviše ovisi, traga za "crnim labudom" koji je HDZ stajao pobjede na europskim izborima.

Nije li to simbolično?

Jedna od samoproglašenih "zvijezda" baleta "Labuđe jezero" strepi hoće li i ona na izborima postati žrtva "crnog labuda".

Strepi od toga da njezin mandat ne bude "labuđi pjev".

Prije tjedan dana Kolinda Grabar Kitarović izjavila je da će kandidaturu za drugi mandat objaviti "jednog lijepog sunčanog dana". Taj dan je došao, ali kandidature nema. Prije tri dana u Osijeku na isto pitanje je odgovorila: "Sve u svoje vrijeme".

A kad će to vrijeme doći?

HDZ-ovci su živčani

U pozadini najnovijih sukoba u HDZ-u i obračuna sa "crnim labudom" provlači se pitanje daljnje političke sudbine Kolinde Grabar Kitarović. A HDZ-ovci postaju živčani.

"Mi doista ne znamo hoće li se ona kandidirati na predsjedničkim izborima", izjavio je jedan od bliskih Plenkovićevih suradnika za Novi list. "Koliko god to bilo čudno, predsjednica to još nije jasno rekla vodstvu HDZ-a. Nadamo se da će to uskoro učiniti, naša podrška njoj nikad nije bila upitna".

Što, dakle, Kolinda čeka?

U prvom redu, mora razmisliti je li podrška ovakvog HDZ-a ono što njoj trenutno najviše odgovara. Sklopila je pakt s Andrejom Plenkovićem, odrekla se radikala i ustaških nestašluka, a onda vidjela kako Plenkovićeva politika doživljava debakl na europskim izborima.

Plenković je otjerao iste one glasače na koje je Kitarović najviše računala.

Zar joj je pametno povezivati se s takvom strankom?

Jataci u ilegali

Osim toga, Kitarović vjerojatno čeka da se slegne prašina i okončaju partijske čistke u HDZ-u pa da vidi tko će ostati na poprištu.

U svom prvom dolasku na Pantovčak predsjednica je računala upravo na one ljude i one frakcije koje su sada na izlaznim vratima, pred optužnicama, u nemilosti ili u ilegali. Tko će joj sad sređivati kampanju?

Možda misli da je mudro pričekati s kandidaturom dok ne vidi hoće li ta njezina frakcija, uzvanici iz VIP lože, otjerati Plenkovića. Jer to bi presudno utjecalo na ton njezine kampanje.

Naravno, Kolinda čeka da se HDZ obračuna sa "crnim labudom". I još važnije, da potamani sve "crne labude" koji bi joj mogli poremetiti kampanju. Ukratko, čeka da HDZ pronađe odgovor na pitanje "Što ne znamo da ne znamo" i otkriju "što znaju da znaju".

Dok analitičari u Središnjici tragaju za smislom, Kolinda dobro zna i da joj protukandidati ne idu na ruku. Miroslav Škoro odvlači joj desničare, suvereniste i onaj domoljubni dio biračkog tijela, dok joj Mislav Kolakušić uzima nacionaliste, ali još više one živozidaše, ovršene i blokirane, frustrirane i gnjevne, s kojima je ona računala u prvoj kampanji.

Tko su onda njezini birači? I ima li ih dovoljno?

Argumenti protiv kandidature

Što više vremena prolazi, raste nervoza oko Kolindine kandidature, ali i slažu se argumenti protiv njezine kandidature.

Predsjednica je shvatila da je HDZ postao ranjiv u anketama, da može podbaciti na terenu, da je podijeljen i zavađen, da desnica, nacionalisti, klerikalci i šatoraši imaju svoje nove favorite, dok je ona razočarala i iznevjerila koga god je stigla, i slijeva i zdesna.

I prvi puta jedva je pobijedila, provukla se kroz iglene uši, i to u obračunu s političarom koji je kasnije potonuo u irelevantnost. Njezin rejting u sadašnjim anketama neusporedivo je slabiji od nekadašnjeg rejtinga Ive Josipovića. Kakve sada šanse ima?

Što je još bizarnije, onaj Plenković koji se sada čupa za opstanak u HDZ-u isti je onaj Plenković s kojim je ratovala i koji ne može sakriti animozitet prema aktualnoj predsjednici. A oboje su očito zapeli u talačkoj krizi.

HDZ ne može bez Kolinde, Kolinda ne može bez HDZ-a.

I oboje strepe za svoj opstanak.

Kolinda je nekad bila zvijezda "Labuđeg jezera". Sad bi je "crni labud" mogao doći glave. Tko god on bio...

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.