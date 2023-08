Bijeg u nepoznato se isplatio: Marija je napustila svoju struku i pokrenula poduzetničku priču

Marija Borovičkić po struci je povjesničarka umjetnosti i kulturna antropologinja. Prije pet godina odlučila je napustiti struku i život pomalo "okrenuti naglavačke". Cijeli je život, kaže nam, težila kreativnosti, pa je tako financijsku sigurnost odlučila potražiti u malom poduzetništvu. Rad u kulturi za nju je često bio nestabilan i stresan, što je dovelo do, kako kaže, velikih osobnih frustracija. No iako smo svjedoci da je poduzetništvo u Hrvatskoj često na meti kritika u smislu nesigurnosti, Marijina priča sasvim je obrnuta i ona je upravo u malom poduzetništvu pronašla svoj mir i sreću, koji je ispunjavaju sve do danas.

Bijeg i skok u nepoznato

Marija se bavi proizvodnjom torbi, ruksaka, asesoara i odjeće, a pokretanje brenda Shesna bio je za nju skok, ali i bijeg u nepoznato. Na svojim počecima nije znala ni kako bi dizajnirala torbe, a poticaj za pokretanjem nečeg takvog je, kaže nam, dobila od kolega dizajnera.

- Vidjela sam kako njima dobro ide i kako s godinama rastu, i to od lokalnog tržišta, koje je sve više priznavalo ručni rad i domaći dizajn, ali i zbog postojanja društvenih mreža, koje su sjajna besplatna platforma za pokretanje, promoviranje i vizualno razvijanje sličnih djelatnosti. Vrlo je malo zapravo trebalo za konceptualno rađanje brenda Shesna i komunikaciju s publikom. Načelno mi je želja bila stvoriti nešto samo moje, kreativno i dinamično, minimalno ovisno o vanjskim faktorima a maksimalno o mojoj motivaciji i disciplini – kaže nam Marija.

Foto: Dalibor Kiseljak

Inspiraciju za ime brenda dobila je na Korčuli, s kojom je, priznaje, duboko povezana.

- Šesno je pojam koji nosi nešto šire značenje od 'slatko' ili 'lijepo'. Šesno se može nešto napraviti, sašiti, to može biti uredno, pravilno i generalno nešto 'kako treba', a u tom kontekstu i ja zamišljam svoje proizvode – pojašnjava naša sugovornica.

Iako proizvoda poput Marijinih na tržištu doista ima, njezina Shesna razlikuje se od ostalih torbi po načelima prema kojima je proizvedena. Za razliku od masovne proizvodnje, ulaganje u slow fashion za Mariju i njezin brend je ključno.

- Vizualni identitet i posebnost možda je najprepoznatljivija stavka, ali kvaliteta i izdržljivost proizvoda idu odmah uz to i svima nam je jako stalo razvijati se u tom smjeru. Ta nevidljiva pozadinska priča u 'slow fashionu' od ključne je važnosti i taj naš proces osvješćivanja tog segmenta proizvodnje i senzibiliziranja kupaca smatram vrlo vrijednim – kaže Marija te dodaje kako je na počecima svojeg poduzetničkog putovanja imala najviše problema s nabavkom materijala.

Foto: Dalibor Kiseljak

- Trebalo je od nule smisliti modele i krojeve te probirati u moru materijala. Znala sam dane potrošiti na šivanje ruksaka koji bi se na moj očaj za jednako toliko vremena raspao, pa je trebalo vremena da svaki detalj modela 'uštimam' u funkcionalnu cjelinu. Priča s materijalima bila je prema sistemu ubadanja na slijepo jer tek nakon nekoliko mjeseci neki od njih počinju otkrivati svoje slabosti. S vremenom sam probrala nekoliko najizdržljivijih, makar sam ubacila nekoliko neobičnih izbora, poput mreža ili prozirnog vinila, a zapravo ne volim eksperimentirati s tom 'bazom' proizvoda – iskreno kaže Marija.

Od zračnih madraca, preko hammocka, do jedara

Njezin brend također karakterizira, a važno je napomenuti, to što Marija gotovo sve materijale za svoje proizvode nabavlja u Hrvatskoj.

- Rijetko izlazim iz granica Hrvatske i gotovo sve nabavljam na našem tržištu, što je i plus i minus. Šivanje uzima vremena i prostora, a nakon rođenja djeteta mnogo toga se izmijenilo za mene. Zato mi najveći dio šivanja obavlja jedna gospođa zlatnih ruku, s kojom lijepo surađujem i bez koje ne bi bilo nekoliko slova u brendu Shesna. Ostatak: dizajniranje, krojenje, promocija, dokumentacija, fotografiranje, koncept, prodaja, nabavka materijala i koješta drugo, to su moje ruke. I sve je to sporo i prilično personalizirano u komunikaciji s kupcima – opisuje nam Marija.

Foto: Dalibor Kiseljak

U fokusu brenda Shesna svakako je i ekološka osviještenost, kojoj se Marija pokušava približiti na više načina. Njezini su proizvodi ekološki utoliko što su koncipirani i izrađeni s velikim ulogom i namjerom da traju, što je u današnjem svjetonazoru i lifestyleu postao, nažalost, marginalan pojam.

- Većinom ne radim s prirodnim materijalima i taj moment, osim biranjem kvalitete, nastojim izbalansirati sve češćom praksom 'reuse'. Konkretno, radim s otpadnim jedrima, materijalima koji su nevjerojatno izdržljivi i nose neku lijepu morsku priču u ruksaku. Radila sam i sa zračnim madracima, vrećama, hammockom i slično. Također, među kupcima intenzivno promoviram mogućnost popravka. Dakle, potičem ih da mi načeti Shesna ruksak vrate i da ga revitaliziramo umjesto da ga bace – pojasnila nam je Marija i rekla kako je odaziv zaista dobar.

Svaki je poduzetnički put učenje

- Moja Shesna je lijep i skroman posao i želim da u takvim gabaritima ostane – kaže nam Marija te priznaje da u svoju poduzetničku priču nije ušla s nekakvim očekivanjima velike zarade, a poučena iskustvom rada u kulturi, svjesna je da je u njezinoj poduzetničkoj varijanti skromnost vrlina.

Skromna je tako Marija i kad je o tržištu riječ. Ne planira trenutno širiti se u inozemstvo, ali mnogo stranaca tijekom ljetne sezone bira upravo njezine proizvode.

Foto: Dalibor Kiseljak

- Naše se tržište zadnjih godina širi i publika sve više prepoznaje vrijednost hrvatskog proizvoda, sajmova je sve više i sve je to poticajno za male proizvođače – kaže naša sugovornica.

Torbe Shesna dostupne su na društvenim mrežama, a najviše ih voli, priznaje i sama, raditi po dogovoru i narudžbi.

- Shesna je stvorena u nekom čudnom sanjajućem raspoloženju i s godinama me iznenađuje koliko je prilagodljiva različitim očekivanjima i mogućnostima koje imam ili nemam. Naše poduzetničke priče vrlo su individualne i možda su strast i samodisciplina neki od ključnih faktora razvijanja ili propadanja ovakvih poslova – zaključila je Marija Borovičkić, vlasnica brenda Shesna.