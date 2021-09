Prošlogodišnja turistička sezona je uslužnim djelatnicima bila izrazito izazovna. Većina poslodavaca se morala prilagoditi novim radnim uvjetima i prihvatiti negativne posljedice pandemije. Ova sezona je bila nešto bolja i mnogi su čak povratili pretpandemijski uspjeh. Tako je bilo i dvjema tvrtkama na Jadranu čiji poslovni uspjeh danas može zadiviti svakog poduzetnika, a kvalitetna usluga svakog klijenta.

Dubrovački Vrtovi Sunca, luksuzan resort s pet zvjezdica i član The Leading Hotels of the World, nudi izvrstan izbor suvremenih hotelskih soba i apartmana te rezidencija uz vrhunsku uslugu i brojne sadržaje. Malo sjevernije, u Splitu djeluje jedna od brojnih Last minute rent a car poslovnica koja ima raznoliku ponudu prijevoznih sredstva uz jednostavnu komunikaciju i dogovor. Last minute rent a car je franšiza u vlasništvu tvrtke Viator koja osim u Splitu, djeluje i u Dubrovniku, Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli. Obje tvrtke su s nama podijelile svoje iskustvo poslovanja i savjete kako uspjeti u hrvatskom turizmu.

Na tržištu su se istaknuli s bogatom i raznovrsnom ponudom

Na pitanje o tome kako se ističu na tržištu rada, iz Last minute rent a car-a su nas najprije upoznali sa svojom ponudom. Kažu da su vodeći rent a car u Hrvatskoj prema broju vozila. Uz to, s osmijehom ističu da njihove klijente često privuče magenta boja brenda, ali i odlične ocjene koje ostavljaju klijenti na recenzijskim platformama te posredničkim agencijama s kojima surađuju.

- Osim što su klijentima na raspolaganju automatik ili manualno upravljanje te benzinac, dizelaš ili električan automobil, mogu se odlučiti i za malo, srednje ili kompaktno vozilo. Uz navedeno imamo i atraktivne SUV modele, karavane ili kombi vozila, a tu su i luksuzne kategorije te teretna vozila. S raširenom mrežom poslovnica omogućujemo veći izbor lokacija za preuzimanje i vraćanje vozila. Klijenti su iz ovog razloga spremniji rezervirati kod nas jes su slobodniji u kretanju kroz našu zemlju. A što se tiče kvalitete, istaknuli bi da je tvrtka već dugi niz godina nositelj ISO certifikata kvalitete 9001:2015 - objašnjavaju.

Dubrovački Vrtovi Sunca isto tako smatraju da ih upravo njihova bogata ponuda izdvaja na tržištu uslužnih djelatnosti. Resort nudi izbor između 207 jednosobnih, dvosobnih i trosobnih rezidencija s pogledom na more ili mediteranske vrtove uz vrhunsku hotelsku uslugu s pet zvjezdica - a to je tek mali dio cjelokupne ponude.

- Adut ovog resorta čini i multifunkcionalan sportski centar gdje goste čekaju vrhunski sportski tereni: od potpuno opremljene teretane, preko teniskih, nogometnih i košarkaških terena, do squasha ili slobodnog penjanja. Sportski centar koristi se i kao idealna lokacija za team buildinge poslovnih grupa. Nagrađivani Spa centar nudi unutarnji bazen, jacuzzi, saune, fitness, relax sobu te bogati izbor masaža i kozmetičkih tretmana. Unutar resorta gostima su na raspolaganju prirodna plaža i tri bazena s panoramskim pogledom na more. U prilog nam ide i činjenica da je resort udaljen 11 kilometara od UNESCO-ovog Starog grada Dubrovnika zbog čega je savršeno mjesto za istraživanje destinacije - govore.

Preporuke za uspjeh u uslužnim djelatnostima

U 12 godina poslovanja, Sun Garden Dubrovnik se istaknuo kao jedan od vodećih resorta u Hrvatskoj, ali i na Mediteranu. Imaju goste iz 140 zemalja i dobili su brojna međunarodna priznanja među kojima se posebno ističe priznanje uglednog Condé Nast Traveler Magazina koji je proglasio Dubrovačke Vrtove Sunca jednim od 30 najboljih resorta u Europi.

- Uspjeh ovisi o nekoliko faktora, ali postoji razlog zašto je upravo čovjek ključ uspjeha u turizmu. Danas je više nego ikad bitno brinuti o vlastitim zaposlenicima, svakom djelatniku dati na važnosti i cijeniti njegov doprinos. Zaposlenike treba motivirati da kao pojedinci, a onda i kao tim, budu najbolji u onom što rade. Tako se stvara kultura zajedništva u radu kao i u ostvarenju zajedničkih ciljeva, a to su zadovoljan gost i uspješno poslovanje - poručuju.

Last minute rent a car posluje već više od 15 godina te su nekoliko puta dobili nagradu za najbolju rent a car agenciju u svojoj kategoriji na svijetu. Navode kako se trude osluškivati zahtjeve i potrebe klijenata, ali i reakcije svojih djelatnika koji su u svakodnevnoj komunikaciji s korisnicima samih usluga. Ponose se činjenicom da odgovaraju na sve upite, pohvale, ali i kritike.

- Smatramo da svaki uspješni poslodavac mora prepoznati potrebe i trendove na tržištu poslovanja te se u što kraćem vremenu prilagoditi istima. Rekli bi da je klijent na prvom mjestu i da se oko njega odvija naš poslovni svemir. Međutim, prave zvijezde su naši djelatnici. Prvo oni moraju biti zadovoljni na svom radnom mjestu kako bi u konačnici usluga prema klijentu bila na visokom nivou - zaključuju.

Korona kriza je potaknula mnoge promjene i prilagodbe

Obje tvrtke se slažu da je pandemija imala značajan utjecaj na njihovo poslovanje. Iako su prošlo ljeto izgubili mnoge strane klijente, tvrtka za najam automobila se uspjela izvući iz krize zahvaljujući dugogodišnjoj održivoj poslovnoj politici te općenito financijskoj snazi i stabilnosti tvrtke. Iako su ove sezone dobro radili, imali su neizvjesno ljeto jer su ljudi zvali u zadnji čas, dok bi prije rezervacije pristizale kroz cijelu godinu.

- Odmah smo svim klijentima omogućili besplatno otkazivanje rezervacija. Povećali smo brigu o čistoći i higijeni poslovnica, a stupanj dezinfekcije i čistoće vozila podigli smo na još veću razinu. Odličnom organizacijom, radom od kuće, redovitim održavanjem online sastanaka i puni optimizma uspjeli smo zadržati djelatnike na okupu. S obzirom na to da je turizam podlegao epidemiji, a broj turista se znatno smanjio, naše smo aktivnosti, do oporavka stranog turističkog tržišta, više usmjerili na domaće tržište, osobito na usluge dugoročnog najma domaćim tvrtkama - ističu.

Isto kao i rent a car-u, Dubrovačkim Vrtovima Sunca je prošla godina bila teška jer čak 98% njihovih gostiju čine stranci i to ponajviše iz Velike Britanije. Ove sezone, su zabilježili veći broj stranaca iz Rusije i Ukrajine i iako su imali bolji promet, potpuni oporavak i normalizaciju poslovanja očekuju tek od 2023. godine.

- Imali smo za cilj „preživjeti“ sezonu usprkos brojnim izazovima. Dubrovnik se preko noći pretvorio od najprometnije avio destinacije do izoliranog juga Hrvatske do kojeg je gotovo jedino moguće bilo doći automobilom. Proaktivno smo se fokusirali na nova tržišta unutar Europe koja su otvorila vrata međunarodnim putovanjima. Također smo se prilagodili tržišnim uvjetima prodaje s posebnim ponudama i fleksibilnim uvjetima otkaza rezervacije - pojašnjavaju.

Edukacije za djelatnike imaju jednu od ključnih uloga za uspjeh tvrtki

Za svoje zaposlenike, Dubrovački Vrtovi Sunca osiguravaju niz edukacija i treninga. Pitali smo ih i kako funkcionira edukacija od prvog radnog dana.

- Prvi dan posla očekuje ih bazna orijentacija tijekom koje se upoznaju s generalnim standardima i procedurama resorta. Nakon toga slijedi interni trening po odjelima, kao i niz edukacija od strane vanjskih suradnika po pitanju zaštite na radu i ostalih područja propisanih zakonom. Po potrebi, i kao insentiv za zaposlenike koji pokažu najveći potencijal, omogućuje se dodatna stručna edukacija poput učenja stranih jezika ili tečaja za sommeliera - kažu.

Last minute rent a car jednako tako veliku pažnju posvećuje edukaciji svojih zaposlenika. Dolaskom u tvrtku prvo započinje proces mentoriranja. Nadalje, uz upute za radno mjesto, djelatnici dobivaju i uvid u interne procedure što im omogućuje lakšu i bržu prilagodbu.

- Stalo nam je do toga da naši djelatnici budu zadovoljni, a ujedno i da svoj posao obavljaju kvalitetno. Prije pandemije smo održali niz uspješnih edukacija i radionica prilagođenih našem poslovanju, što planiramo opet pokrenuti - objašnjavaju.