Koja li je tajna zdrave kose klijenata Lidije Štokić?

U svojim počecima frizeri su zapravo bili brijači, što dokazuje nekoliko britvica nađenih u Egiptu starijih od 6000 godina. Zanimljivo je i da su u to doba svećenici obavljali posao frizera jer je većina afričkih naroda vjerovala da zli duhovi ulaze u čovjeka preko njegove kose. Zbog toga je šišanje bilo poistovjećivano s istjerivanjem zloduha, a tko to može bolje raditi nego svećenik?

Malo kasnije brijačima je poklonjeno povjerenje i za puštanje krvi (metoda za koju se tad smatralo da liječi mnoge bolesti), operiranje te dentalne popravke. Zabilježeno je da su u Engleskoj neko vrijeme takvi frizeri čak imali veću plaću od "običnih" liječnika jer su posjedovali više vještina.

Drugačiji ljudi, drugačiji frizeri

Od tada je ova profesija prošla mnoge promjene, pa se danas, umjesto svećenika i doktora, o našoj kosi brinu profesionalci. Iako je frizerski zanat kroz godine postavio određene profesionalne okvire i vještine potrebne za obavljanje tog posla, pojavio se problem prezasićenosti tržišta. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj ima više od 7000 frizerskih salona i zato postaje važnije nego ikad prije privući klijente i pobijediti konkurenciju. Na pitanje kako, odgovorila nam je Lidija Štokić, frizerka edukatorica za Schwarzkopf Professional Hrvatska te edukatorica i ambasadorica Authentic Beauty Concepta, sa savršenom poslovnom formulom.

- Klijentima moramo pružiti individualan i personaliziran pristup već od ulaska u salon. Prvo ide analiza kose, a nakon toga iskren i otvoren razgovor o mogućnostima koje možemo pružiti kako bi njihova kosa mogla biti zdrava, lijepa i njegovana. Naglasak bih stavila na kvalitetnu boju, šišanje, styling kose, koji uvelike pomaže lakom održavanju frizure kod kuće, te proizvode koji su idealni baš za njihov tip kose. Da bismo sve to pružili, potrebna nam je konstantna edukacija jer mi kao frizeri moramo znati sve o proizvodima s kojima radimo - objašnjava nam naša sugovornica, koja je već sedmu godinu suvlasnica frizerskog salona Hairvetica u Zagrebu.

Dodaje da ljudi sve više vode računa o svom zdravlju, kako iznutra tako i izvana, o tome kakvu hranu unose u sebe, kakve kreme za lice i tijelo koriste te kakve materijale nose. Isto je tako i s preparatima za kosu.

Rad s ekoproizvodima

- Sve se mijenja, mi se mijenjamo, mindset ljudi se mijenja. Sve više klijenata zna koji su benefiti proizvoda za kosu i vlasište, traže čiste formule i čiste sastojke. Također, sve su više osviješteni o recikliranju plastike, stalo im je do toga da se proizvodi ne testiraju na životinjama i da su veganskog podrijetla. I ja sam takva, tako da vjerujem i živim ono što prenosim. Takav pristup radu me ispunjava - kaže naša sugovornica.

Dakle, osim što se promijenila svijest o tome kako neki proizvodi djeluju na našu kosu i zdravlje, promjena je vidljiva u odnosu prema okolišu. To je jedan od razloga zbog kojih je Lidija prije tri godine odlučila uvrstiti u svoju ponudu ekoproizvode koji ne sadrže štetne sastojke poput sulfata, silikona, umjetnih bojila i mineralnih ulja.

- Svaki frizer može izabrati prirodnije proizvode, one koji se uklapaju u održivu filozofiju, ali pritom mora mijenjati i sebe, osjetiti i živjeti na taj način - priča Lidija.

Učiti, učiti i učiti

Za mogućnost korištenja ekoproizvoda, kaže nam Lidija, vjerojatno još dugo ne bi čula da nije bilo njezine želje za educiranjem. Možda se nekima na prvi pogled ne čini tako, ali frizerstvo je profesija koja traži konstantno učenje, praćenje novih trendova i kreativnost. Bez toga nema napretka, a kao i u svakom poslu, poduzetnici bi uvijek trebali težiti nečemu većem i boljem nego što trenutno imaju.

- Stalna edukacija frizera je imperativ u koji slijepo vjerujem - otkriva nam naša sugovornica, koja je svoju karijeru počela sa 17 godina. Uz praksu i edukacije na prestižnim frizerskim akademijama, njezino konstantno učenje nastavlja se i danas.

Lidija je, uz podršku Hrvatske obrtničke komore, sudjelovala i na mnogim europskim i svjetskim natjecanjima u frizerstvu koje organizira OMC - Svjetska frizerska asocijacija. Zadnjih deset godina spretno obavlja i uloge međunarodnog suca, edukatora te ambasadora u kreiranju lookova. Svojoj paleti postignuća može pribrojiti i posao predavača u srednjoj strukovnoj školi, edukatora akademije Schwarzkopf Professional Hrvatska, edukatora i ambasadora za Authentic Beauty Concept. Sva njezina profesionalna ostvarenja i znanja koja je stekla putem pomažu joj u pružanju najbolje moguće usluge svojim klijentima.

- Mi frizeri učimo i vodimo klijenta kroz uslugu, mi dajemo informacije o samom proizvodu, njegovim koristima i sastojcima. Moji klijenti to već znaju, zato i dolaze u salon te koriste blagodati ne samo proizvoda nego i cjelokupnog iskustva i osjećaja, koje imaju dok borave s nama u salonu - govori Lidija.

Ljepota je sklad karaktera i estetike

Uza sve navedeno, uspjeh u ovoj profesiji ovisi i o idejama i kreativnosti samih frizera, njihovu poimanju ljepote. Lidijin pristup naglašava prirodnu ljepotu i autentičnost, a cilj joj je povezati karakter s estetikom.

- Živimo u podneblju u kojem se još traži određeni standard ljepote koji se očituje u savršenim frizurama i makeupu, ali i to se polako počelo mijenjati. S godinama rada u beauty industriji sve više težim naglašavanju prirodne ljepote i autentičnosti jer to je ono što želim dati svim svojim klijenticama i klijentima. Da vole sebe onakve kakvi jesu, da prihvate sebe i iskoriste svoje adute. Osobe koje rade na sebi u svakom pogledu osjećaju se samopouzdanima, usklađuju svoj karakter s estetikom, naprosto zrače. Vjerujte mi, to se vidi i osjeti - zaključuje naša sugovornica.