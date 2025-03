Vremenske potpore su dopusti, poštede od rada i propisano vrijeme za njegu i brigu o djetetu. Novčane potpore su naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

Donošenjem izmjena i dopuna tog zakona, koje su stupile na snagu od 1. 3. 2025., značajno je povećana novčana potpora za roditeljski dopust, čime se dodatno potiče roditelje na roditeljstvo. Udvostručeno je trajanje očinskog dopusta s 10 i 15 radnih dana na 20 i 30 radnih dana, ovisno o broju novorođene djeca, a udvostručena je i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete koju mogu ostvariti sve skupine korisnika, a ne samo zaposleni i samozaposleni roditelj. Najniži iznos novčane potpore koja se može ostvariti ne može biti niži od 503,24 eura umjesto dosadašnjih 309,01 euro, a uvećane su i sve ostale novčane potpore.

Značajno uvećanje novčane potpore

Vremenske i novčane rodiljne i roditeljske potpore mogu ostvariti majka i otac djeteta te druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb.

Najmanji iznos jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete i novčane potpore svih skupina korisnika od 1. 3. 2025. uvećan je sa 70% proračunske osnovice, odnosno s 309,01 euro, na 114% proračunske osnovice, odnosno na 503,24 eura. Proračunska osnovica za 2025. iznosi 441,44 eura. Rodiljne i roditeljske potpore od 1. 3. 2025. svih skupina korisnika ne mogu iznositi manje od 503,24 eura.

Očinski dopust

Očinski dopust jedno je od novih prava, koje je uvedeno 1. 8. 2022. i koje je neprenosivo, a koristiti ga može isključivo zaposleni odnosno samozaposleni otac djeteta, i to u neprekidnom trajanju. Očinski dopust traje, ovisno o broju rođene djece, dvostruko dulje, 20 radnih dana za jedno dijete i 30 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rađanja više djece.

Očinski dopust može se koristiti isključivo u razdoblju do navršenih šest mjeseci djetetova života, pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, a koristi ga neovisno o radnopravnom statusu majke i o tome koristi li ona rodiljni dopust.



Radi korištenja očinskog dopusta potrebno je podnijeti zahtjev za priznavanjem prava na očinski dopust nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta, djetetova oca. Zahtjevu se prilaže potvrda o plaći, koju ispunjava poslodavac, podatak o broju tekućeg računa na koji se uplaćuje naknada i podatak (ime, prezime i OIB) o djetetu za koje se očinski dopust koristi. Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski dopust obvezan je najmanje 15 dana prije dana korištenja pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri.

Naknada plaće tijekom rodiljnog dopusta

Naknada plaće tijekom rodiljnog dopusta u trajanju 28 dana prije dana očekivanog porođaja do navršenih šest mjeseci života djeteta ostala je nepromijenjena te iznosi 100% od osnovice za naknadu, koja se određuje od osnovice za naknadu plaće koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoren rodiljni dopust i isplaćuje se bez umanjenja i ograničenja.

Novčana potpora zaposlenog i samozaposlenog roditelja tijekom korištenja roditeljskog dopusta za prvih šest mjeseci, ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, povećana je tako što je maksimalan iznos povećan s 225,5% proračunske osnovice (995,45 eura) na 680% proračunske osnovice, odnosno 3001,79 eura.

U vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena zaposleni i samozaposleni roditelj djeteta ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 220% proračunske osnovice, odnosno 971,17 eura, što je dvostruko povećanje u odnosu na dosadašnji iznos.

Kad se može koristiti pravo na rad s polovicom punog radnog vremena?

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, nakon što u cijelosti iskoristi roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, na prijedlog izabranog doktora zdravstvene zaštite predškolske djece ili obiteljske (opće) medicine djeteta, prema nalazu i ocjeni nadležnog tijela vještačenja HZZO-a, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega, a nije riječ o djetetu s teškoćama u razvoju. Novčana naknada za vrijeme tijekom kojeg se koristi ovo pravo iznosi 159% proračunske osnovice mjesečno, odnosno 701,89 eura.

Bitno je napomenuti da za ostvarivanje prava na rodiljne i roditeljske novčane potpore u punom iznosu zaposleni i samozaposleni roditelj mora ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u trajanju od najmanje šest mjeseci neprekidno ili devet mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ovaj uvjet mora biti ispunjen na dan koji prethodi danu počinjanja prava. Roditelj koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja, tijekom korištenja prava ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu 159% proračunske osnovice, koja je od 1. 3. 2025. uvećana s 551,80 eura na 701,89 eura.

Djeca s teškoćama u razvoju

Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s teškoćama u razvoju može koristiti pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Zaposleni roditelj koji koristi pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 182% proračunske osnovice mjesečno, odnosno 803,42 eura.

Zaposleni roditelj djeteta s teškoćama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini iznosa isplaćene plaće umanjene za obračunate i obustavljene doprinose za mirovinsko osiguranje, predujam poreza na dohodak sukladno posebnim propisima, koju je ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena, i to prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaćenoj plaći.

Samozaposleni roditelj djeteta s teškoćama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Zaposleni roditelj djeteta s teškoćama u razvoju koji koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ima pravo na novčanu naknadu obračunatu u visini iznosa isplaćene plaće. Novčana naknada određuje se od plaće koju je zaposleni roditelj ostvario radeći taj mjesec u polovici punog radnog vremena, prema ovjerenoj ispravi poslodavca o isplaćenoj plaći. Da bi zaposleni roditelj ostvario pravo na novčanu naknadu, poslodavac mu je dužan pri isplati plaće izdati ovjerenu ispravu o isplaćenoj plaći.

Prijava poslodavcu – pisanim putem

Zaposleni roditelj obvezan je najmanje 30 dana prije početka korištenja prava, odnosno nastanka promjene, ili prije ponovnog uspostavljanja neiskorištenog pripadajućeg prava, pisano obavijestiti svojeg poslodavca o toj namjeri. Poslodavac je obvezan u roku od osam dana od dana primanja obavijesti zaposlenog roditelja izdati pisanu suglasnost o njegovoj iskazanoj namjeri.

Zaposleni otac koji namjerava koristiti očinski dopust obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog porođaja, ako to pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta, odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja očinskog dopusta pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri. Poslodavac zaposlenom ocu ne izdaje suglasnost na korištenje očinskog dopusta i ne može odgoditi njegovo korištenje.

U slučaju da poslodavac zaposlenom roditelju ne izda pisanu suglasnost na obavijest o najavi prava, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaposlenom će roditelju donijeti rješenje kojim mu priznaje pravo s odgodom početka korištenja od 30 dana u odnosu na dan koji je zaposleni roditelj naznačio u obavijesti poslodavcu.