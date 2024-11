'Otkad sam krenula u privatni biznis, dišem punim plućima, puno učim, radim i uživam'

Poduzetništvo je velik izazov. Hrabri su oni koji iz zone komfora i sigurnosti stabilnog posla zakorače u nepoznato. Jedna od njih je Alma Krpan, diplomirana ekonomistica i konzultantica iz područja financija, koja u svojoj tvrtki, Krpan consult, klijentima pruža podršku u upravljanju poslovanjem i osiguranjem održivosti kroz praćenje likvidnosti i novčanog toka, optimiziranje bilance te pronalazak optimalnog izvora i načina financiranja. Izrađuje poslovne planove i projekcije poslovanja s uključenim efektima investicija te klijentima kroz edukacije pomaže da razumiju vlastito poslovanje.

Prije toga je više od 18 godina radila u bankarskom sektoru i stjecala iskustvo u upravljanju kreditnim rizicima, kroz analize financijskih izvještaja, financijsko planiranje i izradu cash flow projekcija. Držala je stručne edukacije na temu čitanja i analize financijskih izvještaja te izrade poslovnih planova, s posebnim fokusom na novčani tok.

Banke - partneri poduzetnicima

- Rad u banci dao mi je bezbroj prilika za učenje i znanja koja ne vjerujem da bih uspjela sakupiti drugdje. Dao mi je okvir i strukturu i naučio me raditi. Međutim, kruta struktura i proceduriranost ne ostavljaju uvijek prostora za logičko promišljanje i zaključivanje. U posljednjih je 15-ak godina, a pod utjecajem mnogih oscilacija na globalnom, ali i regionalnom, tržištu kojima smo svjedočili (od globalne financijske krize, kraha hrvatske i regionalne kompanije koji je uzdrmao gospodarstvo, pandemije, poremećaja u opskrbnim lancima, rata u Ukrajini, rasta cijena energenata…), količina procedura i procjena rizika višestruko narasla - objašnjava Alma i napominje da je o ulasku u poduzetništvo dugo promišljala.

Privlačila ju je mogućnost kreiranja vlastitog puta, činjenica da je odgovorna za svoj rad i uspjeh, slobodna u organiziranju vremena i posla. Sada diše punim plućima, puno uči i uživa u svakom danu.

Banke su, ističe, partneri poduzetnicima i s njima su u kontinuiranom kontaktu, pa je razumijevanje njihovih kriterija i očekivanja presudno za uspjeh poduzetnika. Zašto se onda često ne razumiju? S jedne strane, banke ne razumiju poduzetnike, njihovo prepoznavanje poslovnih prilika i preuzimanje rizika kako bi ostvarili dobit i stvorili novu vrijednost. S druge strane, poduzetnici nisu uvijek svjesni da su banke regulatorno i proceduralno strogo posložene, da se za svaku odluku moraju držati zakona i propisa te pratiti, procjenjivati i upravljati rizicima.

Važnost ljudskog pristupa

A dok je radila u banci, Almi Krpan poduzetnici su bili u drugoj ulozi, onoj u kojoj je onda sad.

- Poduzetnici su bili klijenti. Sad kad sam poduzetnica i kad razgovaram s drugim kolegama poduzetnicima, banka je pružatelj usluge i njeno poslovanje gledam s druge strane. S poduzetničke strane čujem da nedostaje ljudskog pristupa. Nekad se mnogo više njegovao individualni pristup poduzetnicima i bankari su poznavali svoje klijente. Razumjeli su svoje klijente i njihove poduzetničke ideje, a poduzetnici nisu imali osjećaj da su njihovi pothvati automatski odbačeni kao prerizični za financiranje - objašnjava Alma i ističe kako smatra da je dijelom razlog sve kompleksniji splet procedura i regulativa koje je potrebno pratiti u bankama, zbog čega sve manje vremena ostaje za upoznavanje poduzetnika. S druge strane, razvojem tehnologije sagledavanje poslovanja (ne za sve banke i sve njihove klijente, ali za dio poduzetnika svakako) svedeno je na algoritme i pristup "one size fits all", uz manjak komunikacije. To dovodi do situacije da poduzetnici ponekad nemaju kome objasniti svoju poduzetničku ideju i viziju poslovanja, pa često nemaju osjećaj partnerskog odnosa s bankom.

Kako objasniti poduzetničke pothvate



Mnogo je i izazova s kojima se poduzetnici suočavaju u komunikaciji/traženju financiranja od banaka, a kojih možda nisu ni sami svjesni.

- Pitanje je znaju li poduzetnici na bankama razumljiv način (konkretno, jasno, sažeto) objasniti svoje poduzetničke pothvate te znaju li procijeniti je li svaki rizik vrijedan preuzimanja.

Bankama je važno može li klijent vraćati kredit iz redovnog poslovanja, hoće li banka imati problema u naplati. Ali to bi trebalo biti važno i poduzetnicima – praćenje vlastitog poslovanja, kako bi pravodobno prepoznali potencijalne rizike koji mogu dovesti do propasti, kako bi na vrijeme mogli izbjeći financijske probleme te kako bi mogli osigurati stabilan novčani tok. Održivost poslovanja morala bi biti ključna, prvenstveno poduzetnicima.

Nekoliko primjera i savjeta na što bi poduzetnici trebali obraćati pozornost kako bi održali stabilno poslovanje:

• Praćenje profitabilnosti; kako bi razumjeli posluju li profitabilno i jesu li potrebne korekcije na prihodovnoj ili troškovnoj strani;

• Planiranje rasta obujma poslovanja i potreba njegova financiranja; jer je prirodno da rast obujma poslovanja traži dodatna sredstva za financiranje; a važno je izračunati kolike su te potrebe te odakle ih financirati;

• Redovno praćenje likvidnosti i novčanog toka; kako bi razumjeli stvarne izvore priljeva i odljeva;

• Kontinuirano planiranje novčanog toka u sljedećim razdobljima; kako bi se na vrijeme pripremili na eventualne oscilacije ili neusklađenost u priljevima i odljevima;

• Voditi računa o efikasnosti poslovanja, o naplati potraživanja od kupaca, kao i o kvaliteti kupaca s kojima surađuju; kako bi se minimizirali eventualni rizici neuredne naplate (ili nenaplate);

• Optimizirati zalihe i uskladiti njihovu visinu s dinamikom poslovanja; kako ne bi novac nepotrebno bio vezan u zalihama koje dugo stoje (ili su nekurentne);

• Pratiti zaduženost i osigurati financijsku stabilnost poslovanja; kako ne bi iscrpili poslovanje pretjeranim isplatama dobiti ili nezadovoljavajućom strukturom financiranja (uskladiti imovinu i izvore financiranja);

• Planiranje investicija te izvora njihova financiranja; kako bi se na vrijeme financijski pripremili na investiciju;

• Izraditi poslovni plan koji bi trebao definirati ciljeve poslovanja i načine njihova ostvarivanja.

Poduzetnicima je, ističe Alma, važno razumjeti svoje poslovanje kako bi osigurali njegovu održivost, mogli sagledati eventualne poteškoće u poslovanju i ispraviti ih te donositi pravodobne poslovne odluke. Odluke je ispravno donositi na temelju činjenica jer nas "feeling" katkad može i prevariti u procjeni.

Iza ideje nalaze se stvarni ljudi

Smatra da se kod poduzetnika kontinuirano budi svijest o važnosti aktivnog upravljanja financijama, bilo samostalno ili kroz angažiranje stručnjaka.

- Da parafraziram prijatelja koji je jedanput rekao da je poduzetnik glavni 'igrač' svojeg poduzeća i da 'igra u napadu', ali da bi dobio utakmicu, treba nekoga da 'igra obranu'. U tom kontekstu, važno je baviti se financijama poduzeća. Što se tiče mojeg poduzetničkog puta, u odnosu na radno mjesto u banci mnogo je više neizvjesnosti i nepredvidljivosti, više nema onog osjećaja sigurnosti koji imaš kad si negdje djelatnik (iako je taj osjećaj varljiv jer koje je to radno mjesto danas sigurno do mirovine?). Ali nije mi žao. Svaki je dan prilika za učenje i to je ono što me ispunjava - objasnila je Alma Krpan i istaknula kako bi banke morale biti svjesne da se iza poduzetničkih ideja koje se prezentiraju nalaze stvarni ljudi. Samo tako mogu se graditi podržavajući i partnerski odnosi, a u konačnici banke su poduzetnicima partneri u poslovanju.

Važnost planiranja poslovanja

Kad je riječ o odnosu banka - poduzetnik, Alma poduzetnicima savjetuje da će banke poduzetnike, osim prema financijskim izvještajima i poslovnim planovima, procjenjivati na temelju kvalitativnih parametara: može li poduzetnik jasno i argumentirano komunicirati strategiju društva, ima li odgovore na pitanja o poslovanju, ima li realnu viziju i plan za budućnost i slično.

- Poduzetnici moraju znati na ispravan, konkretan i bankama razumljiv način prikazati svoje ideje, dati sve dostupne i cjelovite informacije, kako bi banke mogle donijeti informiranu odluku. Kod dugoročnih kredita kojima se financiraju investicije koje će rezultirati novim kategorijama prihoda, otvoriti nova tržišta, utjecati na uštede u troškovima ili imati druge učinke na poslovanje, bankama je potrebno jasno i koncizno prezentirati poslovni plan s uključenim efektima investicije na poslovanje te na novčani tok, jer nam on kaže hoće li poduzetnik imati dovoljno sredstava za redovno servisiranje svojih obveza. Ali i poduzetnik želi znati koje će efekte na poslovanje imati ulazak u investiciju - ističe Alma te za kraj posebno podcrtava važnost upravljanja financijama i novčanim tokom poduzeća, kao i važnost planiranja poslovanja.

- Svaka oscilacija u svakodnevnom poslovanju (usporena naplata, veća nabava zaliha, rast obujma poslovanja i sl.) utjecat će na novčani tok. Investicije treba planirati, i u vremenskim i u financijskim okvirima, te dobro posložiti izvore financiranja i povrata kako bi poslovanje bilo stabilno i dugoročno - zaključuje.