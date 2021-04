Od prvog dana kad postanete poduzetnik, izlažete se određenim rizicima. Čak i prije nego što zaposlite prvog djelatnika, vaš posao može biti ugrožen, a jedna parnica ili katastrofalni događaj poput nedavnih potresa dovoljni su da unište vaše poduzeće. No osim zdravstvenih i vremenskih kataklizmi, tekuća 2021. nastavit će postavljati prepreke u kategoriji malih i srednjih poslodavaca i na druge načine. Svijet se mijenja nezaustavljivom brzinom kako bi se prilagodio novoj normalnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom, zbog čega se na tržištu redefiniraju načini rada, poslovanja, ali i zaštite tvrtki. Sve je više poduzetnika koji o svojoj kompaniji razmišljaju drugačije i traže nove kanale do kupaca, ali i protekciju ukupnog poslovanja.

Osigurajte imovinu od prekida rada

Svaka kompanija nešto posjeduje, pa većina poslodavaca sklapa police koje osiguravaju imovinu. No danas je sve više onih koji u ovim nesigurnim vremenima ugovaraju osiguranje od prekida rada jer male štete mogu postati velik trošak, pogotovo ako znače da neko vrijeme ne možete raditi i pokrivati sve tekuće i kreditne obveze. U slučaju da zbog ostvarenja, primjerice, rizika požara ili loma stroja privremeno ne možete poslovati ili proizvoditi, osiguranje od prekida rada može pokriti izgubljenu dobit, što će u konačnici biti financijsko rasterećenje za vašu tvrtku. Ugovaranjem takve ciljane police osiguranja spriječit ćete zaduženja firme i mirno spavati jer mnogi su u ovim teškim vremenima u problemima upravo zato što ne mogu, odnosno ne smiju raditi.

Potresi, požari i poplave postali su dio naše svakodnevice

Osigurati kompaniju od požara i dopunskih požarnih rizika ili izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi svakako je važno imati na umu kad ugovarate policu osiguranja. U proteklih godinu dana svjedoci smo niza poplava i bujica koje su obilnim kišama i visokim vodostajima rijeka izazvali ogromne štete u mnogim industrijama diljem Hrvatske. Nepovratno su stradali mnogi usjevi, objekti, instalacije, zidovi, namještaj i oprema, a slike plutajućih predmeta zasigurno su mnogima zagorčale život. Tu je i čitav niz posljedica koje su iza sebe ostavili potresi i čija se šteta još zbraja. Rizici koji nastaju vremenskim nepogodama najveći su jer se ne mogu predvidjeti, pa jedino što možete učiniti za zaštitu svog poslovanja su dobro i pametno ugovorene police koje će vam u velikoj mjeri biti financijski benefit.

Roba se najčešće ošteti u prijevozu

Online naručivanje u proteklih godinu dana znatno je poraslo u cijelom svijetu, no ne stigne svaka roba sigurno do svoga kupca. Naručeni predmeti krajnjem kupcu znaju na adresu doći oštećeni, baš kao i roba koja se šalje od proizvođača do distributera. Iako se prilikom isporuke u kopnenom ili zračnom prijevozu proizvod maksimalno zaštiti od loma, transport ipak ne možete kontrolirati tijekom cijelog njegovog putovanja. Roba se često pretovara u razna prijevozna sredstva, pa tako sanduci stradaju tijekom utovara s tegljača na brod ili prilikom iskrcaja iz carga aviona. Roba se može također izgubiti ili ukrasti tijekom putovanja, što malom ili srednjem poduzetniku znatno otežava daljnje poslovanje. Police osiguranja ugovorene u tu svrhu znatno će vam olakšati takve situacije.

Ima rješenja i kad ne možete više platiti ratu kredita

Teškoće s otplaćivanjem kreditnih rata iskusili su u posljednjih godinu dana mnogi mali i srednji poslodavci, posebno u sektorima turizma, prijevoza i usluga, koji su najjače pogođeni epidemiološkim mjerama. No otplate rata financijskog zaduženja nisu uvjetovane samo novonastalom pandemijom, zaostaci u isplatnim obvezama posljedica su i drugih faktora u svijetu poslovanja, a svima je dobro poznato da banke ne čekaju svoje mjesečne uplate. Prilikom ugovaranja police osiguranja svakako razmislite i o stavci u kojoj biste se zaštitili od bankovnih ovrha ako niste u mogućnosti plaćati ratu. Osiguravajuće kuće na tržištu nude mnoge opcije, a neke od njih, poput Croatia osiguranja, idu toliko daleko da će vam u svojoj Poduzetnik PROtekt polici ponuditi osiguranje od kredita bez obzira na to u kojoj ste ga banci podignuli te u slučaju privremene ili opće nesposobnosti za rad.

Odgovornost često nije na vama, ali ćete za nju platiti

Jedna od najčešće izgovorenih rečenica u životu pojedinca je ona kad kažemo: "Ali nisam namjerno". Često će ona biti i točna, no dok ćete se kao pojedinac još i izvući s pretpostavkom da zaista niste mislili napraviti štetu, u slučaju tvrtke to će ići teže. Odgovorno poslovanje uključuje i snošenje odgovornosti za štetu koju nenamjerno prouzročite drugima, a u tom slučaju svakako je mudro imati policu osiguranja koja štiti vaše poslovanje od javne i profesionalne odgovornosti. Ovakvom policom možete se osigurati od odgovornosti za štete prema vlastitim djelatnicima, ali i prema društvu, okolini i proizvodima. Osiguranje ne može spriječiti katastrofu, ali može znatno ublažiti posljedice koje mogu biti kobne za poslovanje.