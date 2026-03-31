Porez na nekretnine u Hrvatskoj: Što morate znati i do kada prijaviti podatke

Porez na nekretnine u Hrvatskoj od 2025. godine donio je promjene u oporezivanju stambenog fonda, a mnogi vlasnici još uvijek nisu sigurni tko i koliko mora platiti. Mr. sc. Ida Dojčić iz TEB Porezno savjetništvo d.o.o. ističe da pravilno razumijevanje novih propisa može spriječiti neželjene troškove i pogreške pri prijavi:

- Porez na nekretnine sada obuhvaća gotovo sve stambene objekte, ali postoje jasna oslobođenja i pravila koja vlasnicima mogu uštedjeti novac, naglašava mr. sc. Dojčić.

Što je porez na nekretnine i tko ga plaća?

Porez na nekretnine uveden je u porezni sustav od 1. siječnja 2025. godine, izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 – 152/24), kojima je dotadašnji porez na kuće za odmor transformiran u porez na nekretnine. Cilj novog poreza je obuhvatiti cijeli stambeni fond, uz jasno definirane izuzetke od oporezivanja.

Porez se plaća na stambene nekretnine, a prema Zakonu o lokalnim porezima nekretnina je svaka stambena zgrada, stambeni dio stambeno-poslovne zgrade, stan ili samostalni funkcionalni prostor namijenjen stanovanju. Gospodarske zgrade koje služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva ili oruđa, kao i nekretnine s proizvodnom ili neproizvodnom namjenom prema odluci o komunalnoj naknadi, ne smatraju se predmetom oporezivanja.

Porez na nekretnine plaćaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje su vlasnici nekretnina na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez. Ako se vlasnik ne može utvrditi, porez plaća korisnik nekretnine određen prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18 – 32/20).

Za novoizgrađene nekretnine obveza plaćanja nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole ili početkom korištenja nekretnine bez uporabne dozvole.

Koliko iznosi porez na nekretnine?

Porez na nekretnine obračunava se godišnje u rasponu od 0,60 do 8,00 eura po kvadratnom metru korisne površine, ovisno o mjestu, ulici, naselju ili zoni u kojoj se nekretnina nalazi. Jedinice lokalne samouprave propisuju visinu poreza u propisanim granicama. Ako to ne učine, porez se automatski utvrđuje u iznosu od 0,60 eura/m².

Oslobođenja od plaćanja poreza

Nekretnine koje služe za stalno stanovanje vlasnika ili najmoprimaca, kao i one iznajmljene najmanje deset mjeseci temeljem ugovora o stambenom najmu, oslobođene su poreza. Isto vrijedi i za javne nekretnine, one namijenjene institucionalnom smještaju, nekretnine u poslovnim knjigama trgovačkih društava namijenjene prodaji kraće od šest mjeseci, preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja kraće od šest mjeseci, te one pogođene prirodnim nepogodama ili neupotrebljive za stanovanje. Također, oslobođenja se odnose na vlasništvo jedinica lokalne samouprave i nekretnine u vlasništvu socijalno ugroženih građana, prema odlukama gradova i općina.

Odnos poreza na nekretnine i poreza na dohodak od najma

Plaćanje poreza na dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova i soba, objekata za robinzonski smještaj ili kampova, ne utječe na obvezu plaćanja poreza na nekretnine. Iznimka su nekretnine koje služe za stalno stanovanje vlasnika – u tom slučaju porez se ne plaća na dio nekretnine u kojem vlasnik živi, čak i ako preostali dio iznajmljuje turistima.

Utvrđivanje i plaćanje poreza

Porezno tijelo donosi rješenje o porezu za svaku kalendarsku godinu, temeljem stanja nekretnine na dan 31. ožujka. Vlasnici su dužni prijaviti promjene podataka koje utječu na obračun poreza, kao što su promjena površine ili namjene nekretnine, do 31. ožujka godine za koju se porez utvrđuje. Porez se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Dokazivanje stalnog stanovanja

Za oslobođenja od poreza, porezni obveznik mora dokazati stvarno stalno stanovanje. Samo prebivalište na adresi nije dovoljno, pa se prihvaćaju računi za struju, vodu i drugi dokazi koji ukazuju na središte životnih interesa osobe. Porezno tijelo može prikupljati podatke i od drugih osoba koje raspolažu relevantnim informacijama.

Prijava podataka za 2026. godinu

Porezna uprava poziva sve vlasnike nekretnina da do 31. ožujka 2026. prijave promjene podataka bitnih za oporezivanje i dokaze za oslobođenja. Vlasnici koji su nekretninu prijavili za plaćanje komunalne naknade ili su dugoročno iznajmljeni temeljem ugovora s prijavljenim boravištem nisu obvezni predavati prijavu.

Podaci za 2025. godinu morali su biti dostavljeni do 31. ožujka 2025. godine. Ako vlasnik smatra da je rješenje o utvrđivanju poreza pogrešno, treba se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave s činjenicama i dokazima temeljem kojih se oslobađa od poreza.