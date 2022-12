Proizvod iz Kastva obišao svijet: Juriša i Margarita svoj su hobi pretvorili u uspješan posao

Gotovo svi volimo miris i svjetlo svijeća te ga često vežemo za osjećaj ugode, ljubav i romantiku. No posebna je ljubav između svijeća i Juriše i Margarite Puratić, mladog bračnog para iz Kastva. Oni su svoj hobi odlučili pretočiti u poslovnu ideju, koja je, zahvaljujući jedinstvenom proizvodu i priči koja stoji iza svega, postala uspješna svjetska poduzetnička priča. Nama su u razgovoru otkrili što je zapravo UP Candle Design.

Priroda kao inspiracija

Juriša je po struci pomorski nautičar s dugogodišnjim iskustvom u plovidbi, a Margarita je završila Ekonomski fakultet i zaposlena je u struci. Dijele zajedničku ljubav prema dizajnu, umjetnosti, prirodi i prema svoje dvoje djece. Ljubav prema umjetnosti u njima je, kažu, oduvijek, no tek su prije malo više od godinu dana odlučili pokrenuti vlastiti posao. Riječ je o hrvatskom brendu skulpturalnih svijeća UP Candle Design. Specijalizirani su ponajviše za dizajn, izradu 3D modela, kalupa i skulpturalnih svijeća, kao i raznih dekorativnih predmeta od prirodnih materijala. Inspiraciju, kako nam kažu, pronalaze upravo u mjestu u kojem žive.

- Priroda je naša vječna inspiracija, pa tako i naši modeli manifestiraju organske, ali i geometrijske apstraktne oblike u kojima, pored postojeće, promatrač nalazi vlastitu, sebi svojstvenu interpretaciju. Živimo u prekrasnom Kastvu omeđeni šumom s jedne i pogledom na Kvarner s druge strane. U takvom okruženju teško je ostati ravnodušan i ne razviti duboko poštovanje prema velebnosti i veličanstvenosti prirodnog organizma i ekosustava kojeg smo i mi dio – kažu nam na početku.

Foto: UP Candle Design

Jedinstven autorski dizajn i pažljiva obrada tradicionalnim tehnikama čine njihove svijeće i proces drugačijim od ostalih. Skulpturalne forme pružaju interesantnu igru svjetla i sjene kad je svijeća zapaljena, a istodobno mogu služiti kao samostalni apstraktni komad dekora i da ih ne zapalite. No poduzetnički počeci za ovaj bračni par nisu bili lagani.

- Kao i svi počeci, naši su puni situacija 'hit or miss', koje više idu u korist promašaja nego pogodaka. Od naručivanja pretvrde gume, preko pogrešnih fitilja, do neuspjelih pokušaja izrade nemogućih modela u svijeće, sve su to lekcije koje su nas koštale novca i vremena, ali za kojima ne žalimo. Specifičan način proizvodnje i kompleksan proces koji smo usvojili otvorio nam je vrata nekim granama industrije i omogućio da možemo ponuditi izradu 'custom' svijeća klijentima u svrhu promocije ili plasiranja vlastitog dizajna i brenda – rekao nam je ovaj bračni par.

Svijeće od prirodnih voskova soje i repice

Materijale nabavljaju od certificiranih dobavljača iz EU i Hrvatske. Proces izrade svijeća odvija se u nekoliko faza: dizajniranje, prototipiranje, izrada kalupa, lijevanje svijeća/voska i završna obrada.

- Modele dizajniramo u softveru za 3D modeliranje, koje je potrebno optimizirati za 3D printanje, tj. prototipiranje. Nakon što je 3D printer isprintao model, potrebno ga je obraditi te dizajnirati kućišta za lijevanje silikonskih kalupa prema pripremljenom prototipu. Dobiveni silikonski kalup čisti se i priprema za lijevanje voska na točno određenoj temperaturi. Uporaba prirodnog voska implicira dobro poznavanje i specifični 'know-how' proizvodnog materijala, koji je nestabilniji od sintetičkih vrsta. Kalupi se zatim stavljaju u dekompresijsku komoru kako bi se izbjeglo stvaranje raznih nepravilnosti na svijeći uzrokovanih fizikom lijevanja. Nakon 6 sati svijeća se oprezno vadi iz kalupa te završno obrađuje modelarskim i drugim specijaliziranim tradicionalnim alatima – pojasnili su nam.

Foto: UP Candle Design

Dodaju kako su htjeli izbjeći masovnu proizvodnju usprkos njezinim benefitima, kao što su niže cijene i dostupnost robe. Ona, rekli su nam, dugoročno nije održiva ponajviše zbog svog izravnog devastirajućeg utjecaja na okoliš i posredno na sve ljude.

- Većina svijeća na tržištu nastala je u masovnoj proizvodnji od parafinskog voska ili raznih mješavina sa sintetičkim aditivima koji negativno utječu na zdravlje. Mi svijeće lijevamo i obrađujemo ručno po narudžbi od prirodnih voskova soje i repice, koji sporije gore, biorazgradivi su i ne otpuštaju štetne spojeve. U svijećama koristimo 100% pamučne fitilje, kojima se smanjuje crni dim pri gorenju, a time i utjecaj na okoliš. Ekološka osviještenost je nešto što prati razvijenost zemlje i njezin standard, a čini nam se da Hrvatska, iako polako, počinje pratiti te trendove – rekli su nam.

Od Hrvatske, preko Nizozemske, do SAD-a

U Hrvatskoj, složili su se Juriša i Margarita, nije lagano pokrenuti posao i postati poduzetnik. Najviše im je problema, ističu, zadavala golema količina administracije.

- Na državnu mašineriju bolje je ne trošiti riječi. Iznimno smo zadovoljni reakcijama društvenih mreža i reakcijama ljudi koji su vidjeli naše svijeće. Iako su danas najpopularnije svijeće u čaši, dizajnom se uvelike ponavljaju, pa vjerujemo da smo tu našli svoje mjesto pod suncem – pojašnjavaju nam Juriša i Margarita.

Foto: UP Candle Design

Osim na hrvatskom tržištu, njihove svijeće prisutne su u Nizozemskoj, Islandu, Norveškoj i Sjedinjenim Američkim Državama. S poznatim osobama još nisu ostvarili suradnju, ali nadaju se da će se i to uskoro promijeniti. Premda su i dalje na početku svojeg poduzetničkog putovanja, priznaju nam da nikad nisu zažalili što su svoj hobi pretvorili u posao.

- Kao sve u životu, i poduzetništvo ima pozitivne i negativne strane. Preporučili bismo ga svima jer, dok nešto ne probate, ne možete znati je li za vas ili nije. Poduzetništvo je vrlo kompleksno i izazovno. Zahtijeva od vas konstantno učenje, prilagođavanje, suočavanje s neuspjehom te vlastitim nedostacima i nesigurnostima. Istodobno je nešto što može mnogo više ispuniti ljudsku težnju za samoaktualizacijom od rada za nekog drugog – zaključili su Juriša i Margarita Puratić.