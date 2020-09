UNESCO je utvrdio da je to jedno od duhovno najzna\u010dajnijih mjesta na svijetu, no prijeti mu nestajanje. Zidine Starog grada jedno su od njegovih za\u0161titnih znakova, na Zapadu poznat i kao Zid pla\u010da.

To je\u00a0hodo\u010dasni\u010dko mjesto za ljude \u017eidovske vjere, koje datira oko 20. godine prije Krista. Zid je jedini ostatak Drugog gradskog hrama. Grad je na UNESCO-vom popisu ugro\u017eenih kulturnih znamenitosti od 1980-ih; jer se otkrilo\u00a0da ra\u0161irena urbanizacija predstavlja zna\u010dajnu prijetnju.\u00a0

To je 'najve\u0107i progla\u0161eni suptropski rezervat divljine'\u00a0u Sjevernoj Americi, prema UNESCO-u, i ve\u0107 je desetlje\u0107ima omiljeno odredi\u0161te mnogih putnika, no\u00a0\u00a0zub vremena i ljudske aktivnosti nisu mu naklonjeni.

Njegov je opstanak prvi put doveden u pitanje nakon \u0161to ga je poharao uragan Andrew 1993. godine. No, ljudski utjecaj predstavlja glavnu prijetnju jer se protok vode na tom podru\u010dju\u00a0smanjio, a utjecaji zaga\u0111enja pove\u0107ali, \u0161to je rezultiralo \u0161tetnim cvjetanjem algi. Njegov ogroman, raznolik divlji svijet ugro\u017een je vi\u0161e nego ikad prije.

Sigurno ste \u010duli za drasti\u010dno povla\u010denje\u00a0Velikog koraljnog grebena. Ovaj masivni, nekada uspje\u0161ni koraljni greben uz obalu Australije jako je naru\u0161en, a izbjeljivanje koralja - nuspojava klimatskih promjena - oduzima koralju hranjive sastojke. To jako \u0161teti bogatom morskom \u017eivotu koji je ovdje nekada bio razvijen.

Zbog toga pomalo nestaju i veli\u010danstvene boje koje su nekada bile glavno obilje\u017eje ovog podvodnog \u010duda. Greben je i dalje najve\u0107i ekosustav koraljnih grebena na svijetu, ali projekcije upozoravaju da bi \u0161teta na njemu mogla postati nepovratna u sljede\u0107ih deset godina.

Kladimo se da mo\u017eete pogoditi \u0161to stoji iza propadanja ovog ameri\u010dkog nacionalnog parka koji se sastoji od 25 masivnih ledenjaka:\u00a0To\u010dno, klimatske promjene. Tako je\u00a025 ledenjaka koji danas \u010dine park samo dio nekada\u0161njeg parka sa 150 ledenjaka.\u00a0\u00a0

Park je smje\u0161ten u ameri\u010dkoj dr\u017eavi Montana i sadr\u017ei prirodna \u010duda koja oduzimaju dah. Zastra\u0161uju\u0107e je to da bismo mogli biti jedna od zadnjih generacija koja ga ima priliku posjetiti.\u00a0Prema Ameri\u010dkom geolo\u0161kom zavodu, preostali ledenjaci mogli bi po\u010deti nestajati ve\u0107 2030. godine.

Te\u0161ko je zamisliti da je ova monolitna gra\u0111evina smje\u0161tena u Agri u Indiji u opasnosti. Ugro\u017eena joj je sama struktura, ali glavni razlog za zabrinutost je taj \u0161to bi indijski Vrhovni sud mogao zatvoriti atrakciju. Sud je upozorio da \u0107e ga, ako ga vlada ne bude bolje \u010duvala, morati zatvoriti.\u00a0

Zaga\u0111enje - kako od turista, tako i\u00a0 zbog industrijalizacije okolnog podru\u010dja - vidljivo mijenja netaknutu povr\u0161inu gra\u0111evine.\u00a0Napadaju ga i najezde insekata, te muhe koje se razmno\u017eavaju u jako zaga\u0111enoj rijeci Yamuna u blizini. To utje\u010de na strukturu gra\u0111evine posljednjih godina.

Smje\u0161ten u ju\u017enom Peruu, Machu Picchu predstavlja ostatke\u00a0ogromnog\u00a0kamenog\u00a0ka\u0161tela sagra\u0111enog\u00a0tijekom 15. stolje\u0107a. Na\u017ealost, pomalo se obru\u0161avaju.

Nalazi\u0161te je \u017ertva pretjeranog turisti\u010dkog iskori\u0161tavanja, koje ima vrlo \u0161tetne posljedice, jer se gra\u0111evina tro\u0161i. \u00a0Uz to, podru\u010dje koje okru\u017euje Machu Picchu posljednjih je godina urbanizirano, ima dosta klizi\u0161ta i po\u017eara,\u00a0\u0161to je navelo UNESCO da radi na njegovom o\u010duvanju.

Jedan od sedam vrhova ove planine pokazuje da klimatske promjene mogu uni\u0161titi \u010dak i divove. Iako sama planina, smje\u0161tena u Tanzaniji, nije u neposrednoj opasnosti, njezin ikonski snje\u017eni pokriva\u010d mogao bi nestati\u00a0i to - \u0161okantno uskoro.

Istra\u017eivanje je pokazalo da je snje\u017ena kapa izgubila 85 posto ukupne povr\u0161ine svojih ledenih polja izme\u0111u 1912. i 2007. godine, a preostali led mogao bi biti povijest ve\u0107 2030. godine.\u00a0

Iako nisu toliko drevne\u00a0kao neka od spomenutih\u00a0mjesta, ove se utvrde na panamskoj obali smatraju izuzetno povijesno zna\u010dajnima. Utvrde Portobello \u2013 San Lorenzo \u0160panjolci su izgradili u Panami u poku\u0161aju za\u0161tite trgova\u010dkih putova; gra\u0111ene su tijekom dva stolje\u0107a, po\u010dev\u0161i od 1590-ih.

Pokazuju \u0161irok raspon arhitektonskih stilova, od dvoraca u srednjovjekovnom stilu do neoklasi\u010dnih prevlaka iz 18. stolje\u0107a. Utvrde se suo\u010davaju s nekoliko izazova - urbanizacija ih je zadesila na kopnu, a na obalnoj strani sve manja obala i erozija predstavljaju prirodne prijetnje. Od 2012. smatraju se ugro\u017eenima.

Velike ru\u0161evine stoje u regiji Al-Jaz\u012brah u Bagdadu,\u00a0 u Iraku, koji je bio glavni grad arapskog kraljevstva,\u00a0\u00a0Hatra je mjesto od ogromnog povijesnog zna\u010daja. Izdr\u017eao je rimsku vojnu silu u drugom stolje\u0107u na\u0161e ere. U tre\u0107em stolje\u0107u poslije Krista uni\u0161tio ga je\u00a0sasanidski\u00a0 kralj \u0160apur.

Ru\u0161evine su\u00a0 bile neotkrivene do 1830-ih; Njema\u010dki su ga arheolozi zapo\u010deli iskapati tek po\u010detkom 1900-ih. Osim \u0161to je postala UNESCO-vom svjetskom ba\u0161tinom, Hatra je ovjekovje\u010dena i kao hram prikazan u Egzorcistu. Na\u017ealost, postao je meta ISIS-a 2015. godine. Militanti su napali strukture i\u00a0uni\u0161tili kipove, poku\u0161avaju\u0107i demontirati ostatke politeizma. Nakon toga ga je UNESCO proglasio ugro\u017eenom ba\u0161tinom.

Ovaj izvanredni arhitektonski dragulj drevnog svijeta datira iz 1200-ih. Prostire se na vi\u0161e od 100 otoka i oto\u010di\u0107a koji okru\u017euju Federativne Dr\u017eave Mikronezije, sjeveroisto\u010dno od Papue Nove Gvineje. Tijekom 1200-ih do 1500-ih, uro\u0111enici otoka Pohnpei izgradili su prostrani 'grad na vodi', izgradiv\u0161i vi\u0161e od 100 umjetnih oto\u010di\u0107a od koraljnih gromada i bazalta.

Zapanjuju\u0107e prostranstvo, netaknuto stotinama godina, dokaz je domi\u0161ljatosti i vje\u0161tine drevnih pacifi\u010dkih oto\u010dnih naroda. Me\u0111utim, snage prirode ovog puta predstavljaju opasnost za nju jer biljke, oluje i \u0161teta od vode zadiru u impresivne gra\u0111evine. Na popisu je ugro\u017eenih nalazi\u0161ta UNESCO-a od 2016, donosi Reader's Digest.

Kad su neki povijesni ili turistički lokaliteti poznati, uzimamo zdravo za gotovo to da će uvijek biti 'tu' te da ih stignemo posjetiti i nakon što obiđemo neke druge destinacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Anti-selfiji ispred poznatih svjetskih znamenitosti

No, mnoge su poznate i vrlo značajne kulturne znamenitosti ugrožene i mnogi jedinstveni, vrijedni ostaci antičkih vremena i civilizacija mogli bi nestati još za vašeg života. 

Evo pregleda mjesta koja biste trebali posjetiti što prije: Grad je na UNESCO-vom popisu ugroženih kulturnih znamenitosti od 1980-ih; jer se otkrilo da raširena urbanizacija predstavlja značajnu prijetnju. </p><h2>Nacionalni park Everglades</h2><p>To je 'najveći proglašeni suptropski rezervat divljine' u Sjevernoj Americi, prema UNESCO-u, i već je desetljećima omiljeno odredište mnogih putnika, no zub vremena i ljudske aktivnosti nisu mu naklonjeni.</p><p>Njegov je opstanak prvi put doveden u pitanje nakon što ga je poharao uragan Andrew 1993. godine. No, ljudski utjecaj predstavlja glavnu prijetnju jer se protok vode na tom području smanjio, a utjecaji zagađenja povećali, što je rezultiralo štetnim cvjetanjem algi. Njegov ogroman, raznolik divlji svijet ugrožen je više nego ikad prije.</p><h2>Veliki koraljni greben</h2><p>Sigurno ste čuli za drastično povlačenje Velikog koraljnog grebena. Ovaj masivni, nekada uspješni koraljni greben uz obalu Australije jako je narušen, a izbjeljivanje koralja - nuspojava klimatskih promjena - oduzima koralju hranjive sastojke. To jako šteti bogatom morskom životu koji je ovdje nekada bio razvijen.</p><p>Zbog toga pomalo nestaju i veličanstvene boje koje su nekada bile glavno obilježje ovog podvodnog čuda. Greben je i dalje najveći ekosustav koraljnih grebena na svijetu, ali projekcije upozoravaju da bi šteta na njemu mogla postati nepovratna u sljedećih deset godina.</p><h2>Nacionalni park ledenjaka</h2><p>Kladimo se da možete pogoditi što stoji iza propadanja ovog američkog nacionalnog parka koji se sastoji od 25 masivnih ledenjaka: Točno, klimatske promjene. Tako je 25 ledenjaka koji danas čine park samo dio nekadašnjeg parka sa 150 ledenjaka. </p><p>Park je smješten u američkoj državi Montana i sadrži prirodna čuda koja oduzimaju dah. Zastrašujuće je to da bismo mogli biti jedna od zadnjih generacija koja ga ima priliku posjetiti. Prema Američkom geološkom zavodu, preostali ledenjaci mogli bi početi nestajati već 2030. godine.</p><h2>Taj Mahal</h2><p>Teško je zamisliti da je ova monolitna građevina smještena u Agri u Indiji u opasnosti. Ugrožena joj je sama struktura, ali glavni razlog za zabrinutost je taj što bi indijski Vrhovni sud mogao zatvoriti atrakciju. Sud je upozorio da će ga, ako ga vlada ne bude bolje čuvala, morati zatvoriti. </p><p>Zagađenje - kako od turista, tako i zbog industrijalizacije okolnog područja - vidljivo mijenja netaknutu površinu građevine. Napadaju ga i najezde insekata, te muhe koje se razmnožavaju u jako zagađenoj rijeci Yamuna u blizini. To utječe na strukturu građevine posljednjih godina.</p><h2>Machu Picchu</h2><p>Smješten u južnom Peruu, Machu Picchu predstavlja ostatke ogromnog kamenog kaštela sagrađenog tijekom 15. stoljeća. Nažalost, pomalo se obrušavaju.</p><p>Nalazište je žrtva pretjeranog turističkog iskorištavanja, koje ima vrlo štetne posljedice, jer se građevina troši. Uz to, područje koje okružuje Machu Picchu posljednjih je godina urbanizirano, ima dosta klizišta i požara, što je navelo UNESCO da radi na njegovom očuvanju.</p><h2>Snjegovi Kilimandžara</h2><p>Jedan od sedam vrhova ove planine pokazuje da klimatske promjene mogu uništiti čak i divove. Iako sama planina, smještena u Tanzaniji, nije u neposrednoj opasnosti, njezin ikonski snježni pokrivač mogao bi nestati i to - šokantno uskoro.</p><p>Istraživanje je pokazalo da je snježna kapa izgubila 85 posto ukupne površine svojih ledenih polja između 1912. i 2007. godine, a preostali led mogao bi biti povijest već 2030. godine. </p><h2>Utvrde Portobello-San Lorenzo</h2><p>Iako nisu toliko drevne kao neka od spomenutih mjesta, ove se utvrde na panamskoj obali smatraju izuzetno povijesno značajnima. Utvrde Portobello – San Lorenzo Španjolci su izgradili u Panami u pokušaju zaštite trgovačkih putova; građene su tijekom dva stoljeća, počevši od 1590-ih.</p><p>Pokazuju širok raspon arhitektonskih stilova, od dvoraca u srednjovjekovnom stilu do neoklasičnih prevlaka iz 18. stoljeća. Utvrde se suočavaju s nekoliko izazova - urbanizacija ih je zadesila na kopnu, a na obalnoj strani sve manja obala i erozija predstavljaju prirodne prijetnje. Od 2012. smatraju se ugroženima.</p><h2>Hatra </h2><p>Velike ruševine stoje u regiji Al-Jazīrah u Bagdadu, u Iraku, koji je bio glavni grad arapskog kraljevstva, Hatra je mjesto od ogromnog povijesnog značaja. Izdržao je rimsku vojnu silu u drugom stoljeću naše ere. U trećem stoljeću poslije Krista uništio ga je sasanidski kralj Šapur.</p><p>Ruševine su bile neotkrivene do 1830-ih; Njemački su ga arheolozi započeli iskapati tek početkom 1900-ih. Osim što je postala UNESCO-vom svjetskom baštinom, Hatra je ovjekovječena i kao hram prikazan u Egzorcistu. Nažalost, postao je meta ISIS-a 2015. godine. Militanti su napali strukture i uništili kipove, pokušavajući demontirati ostatke politeizma. Nakon toga ga je UNESCO proglasio ugroženom baštinom.</p><h2>Nan Madol</h2><p>Ovaj izvanredni arhitektonski dragulj drevnog svijeta datira iz 1200-ih. Prostire se na više od 100 otoka i otočića koji okružuju Federativne Države Mikronezije, sjeveroistočno od Papue Nove Gvineje. Tijekom 1200-ih do 1500-ih, urođenici otoka Pohnpei izgradili su prostrani 'grad na vodi', izgradivši više od 100 umjetnih otočića od koraljnih gromada i bazalta.</p><p>Zapanjujuće prostranstvo, netaknuto stotinama godina, dokaz je domišljatosti i vještine drevnih pacifičkih otočnih naroda. Međutim, snage prirode ovog puta predstavljaju opasnost za nju jer biljke, oluje i šteta od vode zadiru u impresivne građevine. Na popisu je ugroženih nalazišta UNESCO-a od 2016, donosi Reader's Digest.