10 citata utjecajnih žena koje su definirale cijelo desetljeće

Od 2010. do 2020. bilo je puno prijelomnih trenutaka za žene i njihov status te ulogu u svijetu, ponajprije u pogledu osnaživanja, pokreta za jednake plaće i rodnu ravnopravnost, dok su globalni pokreti #MeToo i TimesUp potaknuli velike pomake u društvu u posljednje dvije godine.

Žene koje doživljavamo kao inicijatore tih promjena pokrenule su rasprave o ključnim pitanjima kao što su klimatske promjene, obrazovanje i posjedovanje oružja. Bilo je puno govora u proteklom desetljeću na koje vrijedi podsjetiti, a zasigurno će neke povijest pamtiti i dugo nakon njih.

Tko bi mogao zaboraviti trenutak kad je Patricia Arquette prigodno iskoristila svoj govor nakon osvajanja Oscara 2015. za isticanje ogromne razlike u plaći između muškaraca i žena u filmskoj industriji?

Ili pak kad je Oprah Winfrey 2018. na dodjeli Zlatnog globusa postala prva žena koja je dobila nagradu Cecil B. DeMille za životno djelo te trenutak u kojem je mlada Greta Thunberg optužila svjetske vođe za "izdaju zbog manjka akcije na zaštiti okoliša". I što god mislili o njoj, činjenice koje je tinejdžerska aktivistica iznijela su neporecive, a sličan je govor nekoliko godina ranije imala glumica Emma Watson, koja je iskoristila slavu zvijezde Harryja Pottera kako bi postala aktivistica za ženska prava.

Oštre riječi žena također su donijele svjetlost u mračna vremena tijekom prošlog desetljeća, poput one kad je srednjoškolka Emma Gonzalez pozvala američke zakonodavce da djeluju uslijed pucnjave u školi u Parklandu, gdje je ubijeno 17 njezinih kolega iz razreda, piše Independent.

"Žalimo, bijesni smo i žestoko i očajnički koristimo svoje riječi jer je to jedino što stoji između nas i ovog što se opet događa", napomenuo je tada 19-godišnjakinja na mitingu March For Our Lives u 2018.

Ovo su još neki od najznačajnijih citata žena tijekom prošlog desetljeća:

Jedno dijete, jedan učitelj, jedna olovka i jedna knjiga mogu promijeniti svijet. - Malala Yousafzai na sastanku Mladeži UN-a 2013.

Bilo da se radi o vremenu kojeg sam provela kao odvjetnica, administratorica na sveučilištu, neprofitna menadžerica ili čak kao prva dama, nikad nisam pitala nekog da mi objasni kako je i zašto dobio neku ocjenu ili pak gledala dolazi li netko s državnog ili privatnog koledža. Ono što sam gledala je to kakva je netko osoba. Je li vrijedan? Je li pouzdan? Je li otvorenog uma? Može li izaći iz vlastitih interesa i služiti drugima? Je li pronašao način da služi svojoj domovini, svojoj zajednici, obitelji. - Michelle Obama u govoru na Sveučilištu Kentucky 2013.

Shvatila sam kako je borba za ženska prava postala sinonim kod mnogih za mržnju prema muškarcima. Ako je jedna stvar sigurna, to je da treba zaustaviti tako razmišljanje, jer se ne može traženje istih prava deklarirati mržnjom samo kako bi se cijela stvar poništila. - Emma Watson, govor pred UN-om 2014.

Svakoj ženi koja je rodila svakog građanina ove zemlje i svakog čovjeka koji plaća porez, borili smo se za svačija jednaka prava osim za svoja. Vrijeme je da stanemo na kraj toj nepravdi jednom zauvijek. - Patricia Arquette, dodjela Oscara 2015.

Svi nam dokazi govore kako je ovo, unatoč ogromnim preprekama koje i dalje postoje, najbolje doba u povijesti za biti žena. No ti podaci govore i o još nečemu, a to je da još nismo stigli tamo gdje bi trebali biti. - Hillary Clinton na summitu Women in the World 2015.

Svim djevojkama i ženama koje gledaju samo želim reći da se na horizontu nazire novi dan. A kad on napokon svane, to će se dogoditi zbog brojnih čudesnih žena i nekih poprilično fenomenalnih muškaraca čija će borba osigurati da nitko više neće morati reći "Me too" (pokret nastao nakon prijave tri kongresmena za seksualno uznemiravanje nad ženama) - Oprah Winfrey na dodjeli Zlatnog globusa 2018.

Ono što stalno zaboravljamo prepoznati je kako nije riječ o individualnim slučajevima, već je problem u odnosima moći. Učitelj i učenik, trener i sportaš, vlast i građanin, roditelj i dijete, sve su to odnosi u kojima može doći do nepravedne raspodjele moći, a moramo se boriti protiv toga edukacijom, otvorenim društvom i poznavanjem onog ponašanja koje nije normalno i prihvatljivo te reagiranja na njega. - Tarana Burke za Ted Women 2018.

- Oči svih budućih generacija su na vama. A ako odaberete da nas iznevjerite, kažem vam, nikad vam to nećemo oprostiti. - Greta Thunberg na UN-ovom klimatskom summitu 2019.

