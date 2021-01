Faze prekida prilično su predvidive, a postoje neke isprobane i stručne strategije koje će vam pomoći da se mentalno pripremite i zauvijek prebolite prošlu ljubav.

1. Ambivalentnost

Trebate li prekinuti? Trebali li ostati zajedno? Možete li stvarno voljeti nekoga tko je napravio određenu stvar? Što je s njihovim kvalitetama?

U fazi ambivalentnosti, osoba je imala i pozitivne i negativne faze u vezi, ali nije sigurna koja je od njih konačna i presudna. Ovu fazu su obilježili dobri dani i loši dani. Često partner nije svjestan ambivalentnosti, što ovu fazu može učiniti još bolnijom.

Stoga se predlaže razgovor s prijateljima i obitelji kako biste uočili prednosti i nedostatke vaše veze. Također bi moglo biti korisno pregledati obrasce u ovoj vezi i u prethodnoj. Budući da su neki ljudi po sebi ambivalentniji od drugih, pregled onoga što ste radili prije može vam pomoći da shvatite problem. Možda ćete trebati poraditi na rješavanju problema kako biste imali uspješnu, dugoročnu vezu.

2. Euforični podsjetnik

Dakle, prekinuli ste s partnerom. Dok se usredotočujete na dobre aspekte vaše bivše veze, mogli biste razmotriti probleme koji su doveli do prekida. Ponekad ova faza može čak stvoriti osjećaj krivnje ili žaljenja.

Tu dolazi testiranje stvarnosti. U redu je misliti na pozitivne strane vaše veze jer to može pomoći kod osjećaja bijesa. Ali zapišite i negativne strane svoje veze. Kao na primjer, 'Jeste li se osjećali nepoštovano? Je li vaš partner stavljao druge ljude prije vas? Jeste li se neprestano svađali? Korisno je sjetiti se zašto ste prekinuli.

3. Razumijevanje

Ljudi imaju tendenciju analizirati zbog čega je došlo do prekida i opsjedaju se sa svakojakim sitnim detaljima. Ako je osoba zbunjena, pretjerano će analizirati svaki aspekt sebe, bivšeg partnera i odnosa kako bi razumjela zašto je došlo do prekida.

Dok ne osjetite da čvrsto razumijete zašto su stvari završile, osjećat ćete se zaglavljeno. Zato je važno shvatiti i razumjeti vaš prekid i stvari koje su dovele do toga kako biste se mogli oprostiti od bivšeg partnera.

Ako se borite s ovom fazom, pokušajte s bivšim razgovarati o svim neriješenim pitanjima. Ako se ne osjećate ugodno (ili sigurno, naravno) u razgovoru s bivšim, možda biste trebali razmisliti o pisanju pisma, ali ne o njegovom slanju. Ponekad čin pisanja može biti koristan, čak i ako svoje riječi ne podijelite s primateljem. To će vam pomoći da nastavite dalje.

4. Izgubljenost

Ne doživljavaju svi ovu fazu, ali simptomi uključuju odvojenost od stvarnosti i osjećaj poricanja vaše trenutne stvarnosti. To može trajati od nekoliko sati nakon prekida do nekoliko tjedana.

Da biste se oporavili od ovog ne baš zabavnog stanja, dopustite sebi da osjećate svoje osjećaje, umjesto da ih blokirate. Vrištite, plačite, razgovarajte. Izbacite to iz sebe. Ispustite te osjećaje, čak i ako vas plaše. Što ih više pustite, veća je vjerojatnost da ćete se izliječiti i mentalno porasti.

5. Tuga

Ne podcjenjujte svoju bol. Kraj veze može nalikovati gubitku voljene osobe. Prekid je krajnje bolan i može pretežno ometati sve aspekte vašeg života. Zapamtite: kraj partnerstva ne znači samo gubitak osobe, već i vaše buduće nade i snove s tom osobom.

Da biste se osjećali bolje tijekom ove faze, važno je izbjeći preživljavanje koje troši nevjerojatnu količinu mentalne energije koju bi mogli bolje potrošiti. Primjerice, radite ono što volite, otiđite u teretanu, izađite s prijateljima, gledajte omiljene filmove i slično.

Odmaknite se od negativnih misli oko gubitka voljene osobe. Prihvatite novi tijek života i nemojte stvari shvaćati preozbiljno. Vrijeme liječi sve. Zapamtite da će, kad najmanje očekujete, ući netko u vaš život tko će vas oboriti s nogu. Ne brinite, nije vam to ni prva ni zadnja veza. Kroz život se učite.

Razgovarajte s voljenima o tome kroz što prolazite ili otiđite na razgovor kod terapeuta. Druženje s ljudima koji vas podržavaju i brinu o vama podsjetit će vas da ste cijenjeni i voljeni.

6. Poricanje

Faza poricanja je kada teško priznajete sami sebi da je vaša veza gotova. To je uobičajeni obrambeni mehanizam koji se koristi da se smiri intenzitet situacije. Osoba koja poriče živi s lažnom nadom da će se stvari vratiti na onako kako su bile prije, ali vrlo vjerojatno neće. Ljudi koji poriču kraj veze pokušat će spasiti svoju vezu, no to vrlo rijetko uspijeva osim ako obje strane ne rade na tome svim snagama.

Do poricanja dolazi kada osoba osjeti gubitak identiteta bez druge osobe. Zapamtite da ste vi svoja osoba, pred vama je cijela vaša budućnost. Ohrabrite se činjenicom da će nove životne ambicije, ciljevi i snovi zamijeniti vaše stare.

Nemojte koristiti drogu i alkohol da biste se nosili s boli. Preusmjerite fokus na korisne aktivnosti samopomoći poput vježbanja, čitanja nove knjige i slično.

7. Društveni mediji i promjene

Društveni mediji otežavaju vam da krenete dalje. Prvo, znajte da je u redu ako prođe neko vrijeme nakon prekida prije nego što izbrišete sve slike i slično. Nemojte žuriti sa svojim osjećajima.

Uz ažuriranje digitalnih mreža, sada je vrijeme i da se rastanete od odjeće, poklona ili drugih predmeta koji vas podsjećaju na vašeg bivšeg partnera.

Iznad svega, imajte na umu da nikome ne dugujete objašnjenje. Radite na sebi, izliječite se i krenite iznova.

8. Vraćanje u krug

Tuga može djelovati kao poziv na uzbunu i motivirati vas da se usredotočite na pozitivne stvari. Često se odlučite i nakon prekida naći i pomiriti se. No prije nego to napravite shvatite zašto ste u početku prekinuli i porazgovarajte o tome što i jedno i drugo muči. Uzmite cijeli dan, razmislite je li uopće možete promijeniti određene stvari? Ako vi smatrate da nekog volite, ali ne želite nastaviti dalje boriti se, onda tu osobu ni ne volite dovoljno. To je više navika nego ljubav. Jer u ljubavi se bori, do kraja. A kad više nema izlaza, onda nema ni ljubavi.

9. Faza uspoređivanja

Ovaj dio putovanja nakon prekida otkriva da ste postigli dovoljan napredak da biste ponovno započeli potragu za ljubavlju.

Tijekom ove faze možda ćete izlaziti s drugim ljudima, ali zateći ćete se kako ih uspoređujete s bivšim. I dalje vas muči osjećaj razočarenja. Čak i ako vam se sviđa druga osoba, i dalje se osjećate privrženo bivšem. Ova faza može trajati nekoliko mjeseci, čak i nekoliko godina.

Da biste se oslobodili, prepoznajte da je to ponašanje sasvim normalno. Zatim pokušajte pratiti kada i u kojim situacijama novu simpatiju uspoređujete s bivšim kako bi mogli otkriti zašto to radite. (Je li to zato što je ta karakteristika nešto što volite kod partnera? Mrzite? Je li to zato što vam nedostaje grupa prijatelja vašeg bivšeg? Je li to zato što su previše slični vašoj bivšoj?)

Vaš je bivši bio sastavni dio vašeg života i logično je da ga koristite kao barometar za sljedeću vezu. Ako ne možete prestati uspoređivati probajte popričati sa stručnjakom.

10. Krenuli ste dalje

Uspjeli ste. Svim srcem ste spremni nastaviti svoj život. Naravno, to ne znači da neće biti teških trenutaka, dana ili tjedana dok se prilagođavate životu nakon prekida. Sasvim je normalno željeti ponovno izlaziti, čak i ako je to popraćeno nekim pomiješanim emocijama.

Fokusiranjem na sebe i povećavanjem svijesti, bolna energija nakon prekida polako, ali sigurno nestaje, piše Woman's Health.