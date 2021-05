Nema ljepšeg osjećaja nego baciti se u krevet nakon dugog stresnog dana. Ali za neke snovi su ponekad gori od stvarnosti jer imaju živopisne noćne more nakon kojih se još gore osjećaju.

POGLEDAJ VIDEO: Što se događa s tijelom kad utonemo u san?

Ako ste nedavno imali noćne more, niste jedini. Broj pretraga noćnih mora na Internetu je u posljednjih godinu dana značajno porastao.

Kad je riječ o nagonu za razumijevanjem snova, autorica knjige Dream On It, Lauri Loewenberg kaže da noćne more dobivamo kad nam podsvijest želi pomoći da ispravimo uznemirujuće ili teško pitanje u životu.

- Dakle, koliko god noćne more bile zastrašujuće, one su dobre za nas jer osvjetljavaju nešto što nije u redu, nešto što smo ignorirali, loše napravili - dodala je.

Ali koje su najčešće noćne more i što one znače?

1. Zmije

S čak 9200 mjesečnih pretraga, noćne more o zmijama su najčešće.

Lauri je objasnila da sanjanje zmija često može predstavljati toksičnu osobu u našem životu, a da bi to moglo uključivati ​​nekoga tko pokazuje depresivno ili letargično ponašanje koje bi nam moglo na neki način naštetiti.

2. Ispadanje zuba

Lauri je rekla da su snovi koji o ispadanju zubi najčešće povezani s komunikacijskim problemima u životu. Otprilike 5500 ljudi mjesečno pretražuje ovu noćnu moru i često se može povezati s nečim što je čovjek rekao, a nije trebao, poput otkrivanja nečije tajne ljudima kojima to nisu trebali, piše britanski Sun.

- Ako redovito govorite stvari bez prethodnog razmišljanja, ako nemate filter ili ako imate tendenciju govoriti stvari zbog kojih često požalite, vjerojatno ćete sanjati ovu noćnu moru - rekla je Lauri.

Još jedan uobičajeni element ovog sna je kako ćete izgledati s nedostajućim zubima. To je obično povezano sa svjesnom zabrinutošću kako vas drugi doživljavaju nakon onoga što ste rekli i radi čega žalite - objasnila je.

3. Netko vas proganja

Otprilike 1500 ljudi mjesečno pretražuje ovu noćnu moru, a Lauri je rekla da je to uzrokovano izbjegavanjem i da ga često sanjaju ljudi koji bježe od problema, umjesto da ih rješavaju.

- Ovaj san vam daje do znanja da što duže bježite od problema da će vam s vremenom biti sve teže ga riješiti, a da će vam zadavati sve veće glavobolje - rekla je.

4. Padanje

Kada su u pitanju noćne more u kojima padate, Lauri je rekla da je ključno kretanje prema dolje.

- Ovaj se san obično pojavljuje kada se osjećamo iznevjereno od strane nekoga ili nečega u stvarnom životu - objasnila je.

- Kad vam propadnu planovi ili ne uspijete postići nešto do čega vam je bilo jako stalo, rezultat podsvijesti mogao bi biti san u kojem padate s velike visine i i ulazite u nepoznato - rekla je i dodala da ovaj san pretražuje oko 1100 ljudi mjesečno.

5. Umiranje

Smrt je kraj života, ali za um koji sanja sanja smrt je jednostavno kraj života kakav trenutno znate.

Mjesečno ga pretražuje oko 1000 ljudi, a Lauri je rekla da možete sanjati smrt kada se nešto u vašem životu bliži kraju ili se događaju velike promjene, na primjer kada prekinete vezu, date otkaz na poslu, selite se ili saznate da ste trudni.

Objasnila je da su to trenuci koji drastično mijenjaju život koje će podsvijest izjednačiti sa smrću... kraj starog vas.

- Ako sanjate da umire netko drugi, tada se vjerojatno događa neka vrsta promjene u odnosu s tim čovjekom.

Uobičajeno je sanjati kako nam dijete umire kad dođete u različite faze života: kad počne hodati, kada kreće u školu, kada nauči voziti, kada se vjenča i slično - objasnila je.

6. Utapanje

Puno ljudi se često osjeća kao da se 'utapa' u poslu, obavezama ili nečim trećim što ga opterećuje. Lauri tvrdi da se te noćne more pojavljuju kad ljudi osjećaju da su preopterećeni.

Čak 600 ljudi mjesečno traži značenje ove noćne more.

- Obratite pozornost na svakodnevnu borbu s vremenom kako bi sve stigli. U kojem dijelu života imate osjećaj da ste stalno pod stresom? To vaš san komentira. Trebate razmisliti što bi u vašem stvarno životu bilo rješenje za toliko nakupljeni stres? - dodaje.

7. Bube

Otprilike 400 ljudi mjesečno pretražuje značenje noćnih mora u kojima su bube. Lauri smatra da su direktno povezane s ljudima koji nas gnjave i opterećuju.

Lauri je objasnila da što je više buba u vašem snu ili što je buba veća, veći je problem u životu.

Dodala je da su bube česti dio noćnih mora otkad je započela pandemija. Ako i dalje sanjate o bubama, to bi moglo značiti da vas nešto konstantno svakodnevno muči.

8. Preljub

Ako ste prije iskusili nevjeru u vezi, sanjanje o tome u sadašnjosti ukazuje na to da u vama još uvijek postoje razine nepovjerenja koje treba riješiti, kaže Lauri.

Otprilike 300 ljudi mjesečno pretražuje ovaj san, a Lauri kaže da, ako nevjera nikada nije predstavljala problem, onda bi to moglo značiti promjenu u vašem odnosu.

- Vaš partner možda previše radi, troši previše vremena na dodatni posao, posvećuje previše svog slobodnog vremena igranju kompjuterskih igrica ili vam je možda beba okupirala cijeli život, a pažnju koju ste partner i vi imali jedno za drugo sad je usmjerena na nju - ispričala je.

- Što god bilo, vaša podsvijest ovo iznosi na površinu kako biste vas dvoje mogli smisliti kako nadoknaditi izgubljeno vrijeme - savjetuje.

9. Ubojstvo

Svi su ponekad bijesni ili frustrirani ljudima oko sebe, a sanjati da nekoga ubijamo znači da podsvjesno želite u svom životu ili vezi nešto prekinuti, kaže Lauri.

Otprilike 300 ljudi mjesečno pretražuje taj pojam, a ako ste nedavno prestali pušiti, započeli razvodni proces ili ste promijenili prehrambene navike i počeli gubiti kilograme, moguće je da će vam se u tom periodu pojaviti ovaj san.

10. Izgubili ste se

Svakog mjeseca oko 250 ljudi traga za značenjem te noćne more koja bi mogla simbolizirati neodlučnost ili nesigurnost u stvarnom životu i ideju da se ne zna 'u kojem smjeru' treba krenuti da bi se postigao cilj.

- Skloni smo reći: 'Izgubio sam se' kad ne možemo dokučiti upute ili kada pokušavamo pratiti zbunjujući razgovor - objasnila je Lauri i dodala da 'snovi imaju uredan način oživljavanja figura govora i metafora'.