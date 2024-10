10 najvažnijih istina o samcima o kojima se nikad ne govori

Gledala sam svoje prijatelje koji ulaze u partnerske veze, privremeno i prolazno u srednjoj školi, duže i dugotrajnije na fakultetu, a u zadnje vrijeme za stalno. Cijelo to vrijeme ja sam ostala sama. Previše sramežljiva, previše nesigurna, previše... što god. Naviknula sam se na svoju ulogu "samca" — čak mi je to i odgovaralo, piše Shireen Dadkhah za portal YourTango.

Kao introvert, ne samo da volim vrijeme koje provodim sama, već ga i trebam. Ali, negdje usput, prestala sam biti sama i počela sam biti usamljena. Većinu dana sam oboje. Eto, izgovorila sam: "Usamljena sam."

I koliko god to pokušavali 'izliječiti' moji prijatelji koji su sretni u paru, čini se da ne razumiju u potpunosti kako je to gledati kako se svi oko tebe zaljubljuju. Ne razumiju da sam usamljena i što to znači. Evo nekih istina o kojima se nikad ne govori kad su u pitanju samci:

1. Nikome nisi na prvom mjestu

Između dečkiju i cura, supružnika, djece i crkve, uvijek postoji netko prije mene na listi prioriteta. Nemam tu jednu osobu kojoj se vraćam kući na kraju dana, s kojom dijelim sve svakodnevne detalje svog života. Stoga ih raščlanjujem između prijatelja i obitelji, ponekad i previše, jer mi samo treba netko tko će potvrditi moje postojanje.

Ne kažem da nije u redu što nisam drugima na prvom mjestu (naravno obitelj bi trebala biti na prvom mjestu). Ali, za one koji su vječno sami, ponekad bi bilo lijepo biti prvi. Samo jednom. Samo na jedan dan.

2. Fizički dodir je nešto samo za druge

Kada niste dio para i živite sami, nema fizičkih dodira. Ne samo onih vrućih, ispod plahti, mislim na svakodnevne situacije, jer svaki dan prolazi gotovo bez ikakvih dodira. Prošli tjedan sam shvatila da su prošli mjeseci otkako me je dotaknula druga osoba. Koliko god cijenim i trebam vrijeme nasamo, ništa me ne izolira više od spoznaje da te nitko nije dotaknuo više od mjesec dana. Ništa. Ljudi trebaju ljubav. Postoji studija iz 2020. koja pokazuje da fizički kontakt smanjuje osjećaj usamljenosti i depresije.

3. Ljubomora je ružna i stvarna

Ne želim biti ljubomorna osoba. Ne volim biti ljubomorna osoba. Ali kada je usamljenost neodoljiva i sveproždiruća, ne mogu si pomoći. Ne mogu, a da ne budem ljubomorna na činjenicu da se drugi ljudi imaju kome vratiti kući, da povremeno dodiruju ruku partnera bez razmišljanja i da toliko toga uzimaju zdravo za gotovo.

4. Postoji fizička bol povezana s usamljenošću

To ne prepoznate dok ne doživite i teško je to opisati. Ali, boli biti usamljen. To je bol u prsima, težina koje se ne možeš otresti, čežnja koju samo dodir druge osobe može utažiti. Samoća šteti, potvrdilo je jedno istraživanje.

5. Biti treći u odnosu je neugodno

Bez obzira na to koliko mi se sviđaju partneri mojih prijatelja (i stvarno su super!), ne želim biti treći ili peti kotač. Iako bi neki mogli tvrditi da ima prednosti u tome, mali dio mene umire svaki put kad moram nalijepiti osmijeh na lice i našaliti se konobaru da će se račun podijeliti: "Dio plaćaju njih dvoje zajedno, a drugi dio samo ja".

6. Prijateljstvo nije uvijek dovoljno

Imam izuzetno dobru grupu prijatelja i veliku obitelj, ali koliko god ja to željela (i koliko god oni željeli da mogu biti), oni nisu dovoljni. Jako sam se trudila okupiti ih dovoljno, ali to je kao da komadić slagalice tjerate na mjesto gdje mu nije mjesto. Možete gurati i gurati i gurati, ali nikad neće sasvim dobro sjesti.

7. Ponekad se čini da su svi u paru

Tako se ponekad čini kad ti nisi. Ali s moje točke gledišta, gdje god pogledam, vidim samo parove. Čak su i događaji usmjereni prema parovima. Jeste li ikada probali kuhati za jednog? Nije lijepo.

8. Trava nije uvijek zelenija

Prestanite mi govoriti kako bi voljeli imati malo mira i tišine, ili noć u kojoj vas nitko ne budi, jer ja ne govorim o tome. Postoji duboka, do kostiju duboka razlika između "vremena samoće" i usamljenosti. Uspoređivanje to dvoje ili romantiziranje nečega što smatram bolnim potkopava moje osjećaje i tjera me da te pomalo mrzim.

9. Biti samac nije uvijek "izbor životnog stila"

Mnogo ljudi odluči se na to da budu samci. No, nitko ne bira biti usamljen. To je dio problema. Nisam ovo tražila. Ne želim ovo. Ali, to nije nešto što mogu sama popraviti.

10. Ne shvaćaju svi

To je nešto poput kluba 'moj je tata umro' - dopustite da objasnim. Naime, dok ne izgubite oca, ne znate kako je to. Možete suosjećati i možete misliti: "Oh, to je užasno", ali ne možete razumjeti. To vrijedi i za usamljenost. Osim ako ju niste iskusili - osim ako ne znate kako je istinska, duboka, bolna usamljenost - ne shvaćate ju.