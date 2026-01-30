10 najzdravijih doručaka ako želite brzo istopiti kilograme

5. Zobena kaša pripremljena noć prije (overnight oats). Zob je bogata vlaknima i cjelovitim žitaricama koje pomažu u kontroli težine. Pomiješajte je s voćem i chia sjemenkama za dodatna vlakna i proteine, ostavite u hladnjaku preko noći. Pomaže da se osjećate sito i izbjegnete nezdrave grickalice, a pozitivno djeluje i na zdravlje crijeva. Ako ste zaboravili pripremiti noć prije, i obična jutarnja kaša je dobra opcija. | Foto: 123RF