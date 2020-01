10 novih trendova roditeljstva: Manje plastike i TV-a, više igre

Taman kad ste pomislili da više neće biti novih odgojnih trendova, u 2020. godini stiže novi. Sljedeće desetljeće obilježit će život bez plastike.

Studija u kojoj je sudjelovalo 2000 roditelja pokazala je da 93 posto roditelja planira djecu učiti ekološkim metodama i očuvanju okoliša. Na to je posebno ponosna mlada aktivistica Greta Thunberg.

Osim toga, ekološki osviještene majke mogle bi drugačije planirati trudnoću i život do poroda. One neće odlaziti na ultrazvuk, piti lijekove, a to nazivaju prirodnom trudnoćom. To planira napraviti 1 posto ispitanih roditelja.

Roditelji će, prema novom trendu, imati dvoje djece, jer taj broj smatraju idealnim. Takav trend pokrenuli su Meghan Markle i princ Harry koji su izjavili da je takvu zajednicu smatraju savršenom.

Televizija i filmovi mogli bi pasti u zaborav. Naime, 58 posto ljudi smatra da je igra s djetetom bolja nego gledanje crtića ili igranje igrica.

Prema ChannelMum.com, ovo je deset trendova za roditeljstvo u 2020. godini:

1. Djecu treba učiti aktivizmu i ekologiji. Trend raste po uzoru na aktivisticu Gretu, a neke tvrtke najavile su da će zapošljavati djecu kao poslovne savjetnike.

2. Tinejdžeri u Velikoj Britaniji prosječno provode 12 sati tjedno igrajući, dok osmogodišnjaci to rade 10 sati. Tradicija sjedenja i gledanja televizije sve se više obiteljskim i društvenim igrama.

3. Prirodna trudnoća bez ultrazvuka, lijekova protiv bolova i minimalni liječnički pregledi. Ipak, liječnici se boje i upozoravaju na rizik ovakvih trudnoća.

4. Kako bi se uklonile stigme oko mjesečnice, roditelji u SAD-u slave prve mjesečnice svojih kćeri na crvenim, tematskim zabavama.

5. Potiče se da majke koje rade, na poslu s drugim majkama, dijele probleme o svom roditeljstvu i zajedno pronalaze rješenja za probleme.

6. Mijenjanje plastičnih igračaka drvenima, ali i izbjegavanje pelena i odjeće koja sadrži plastiku. To može biti veoma skupo.

7. Nekad je briga o sebi bila glavni wellness trend, a sada se populariziralo pravilo 20. To znači da svaki dan, roditelj odvoji 20 minuta da sasluša i posveti se svakom djetetu pojedinačno. Tako se obitelj zbližava.

8. Zbog poroda, majke odlaze psihologu i s njim prolaze sve traume o tom događaju. Razgovore obavljaju prije i poslije poroda.

9. Majke rade dnevni plan prema satima. Točno je određeno kada se pere rublje, kada suđe i kada se radi ručak. Neki tvrde da je tada organizacija lakša.

10. Anti-natalitetni pokret krenuo je kada su Harry i Meghan izjavili da će stati na drugom djetetu jer smatraju da će tako spasiti planet. Mnogi roditelji počeli su slijediti njihov primjer.

